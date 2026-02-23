В российском регионе предложили признавать вредные растения иноагентами

В Нижегородской области власти планируют ввести понятие «растения-иноагенты» и штрафовать владельцев земель за их распространение. Данное заявление в своём Telegram-канале сделал председатель регионального законодательного собрания Евгений Люлин.

«Опасные, инвазивные, чужеродные. В законодательстве области скоро появится понятие о растениях-иноагентах, угрожающих экологии и здоровью людей. Перечень зловредов будет утверждать правительство региона», — говорится в сообщении.

Первым и главным кандидатом на попадание в список Люлин назвал борщевик Сосновского. Он отметил, что от ожогов этого растения страдают и взрослые, и дети, но до сих пор борщевик даже не был официально признан карантинным объектом.

Чтобы изменить ситуацию, нижегородские депутаты готовят поправки в областные законы «Об экологической безопасности» и «Об особо охраняемых природных территориях». Проект уже рекомендован профильным комитетом ко второму чтению. Поправки закрепят само понятие «растение-иноагент», а перечень таких растений будет утверждать правительство региона.

Кроме того, у каждого владельца земли появится обязанность уничтожать эти растения на своём участке. Люлин пояснил, что сейчас часто возникает ситуация, когда один собственник тратит силы на обработку поля, а у соседа за забором колышутся заросли борщевика, которые снова осеменяют чистую территорию. Новые нормы введут ответственность за такое халатное отношение, и «нерадивый собственник ответит рублём».

Ранее Рослесхоз подготовил проект списка инвазивных растений, которые необходимо уничтожать в лесах и городах. В перечень вошли ясенелистный клён и борщевик Сосновского. Закон, обязывающий собственников и арендаторов земель бороться с такими растениями, вступает в силу с 1 марта. Нарушителям грозят серьёзные штрафы — до 700 тысяч рублей.