Юрист предупредил дачников о риске лишиться участка из-за долгов

Владельцы дачных участков могут остаться без недвижимости из-за финансовых обязательств. Об этом в беседе с «АиФ» предупредил юрист Сергей Бочаров.

По словам эксперта, участок могут изъять, если у должника уже есть другое жильё, например квартира в городе. Однако в некоторых случаях риск потерять дачу сохраняется, даже если она является единственным местом для проживания.

Бочаров пояснил, что под удар попадает недвижимость, находящаяся в ипотеке или ином залоге — на неё допускается обращение взыскания независимо от статуса единственного жилья, поскольку залог обеспечивает обязательства перед кредитором.

Кроме того, изъять могут дачу, признанную роскошной и явно превышающей потребности владельца. В такой ситуации суд вправе разрешить продажу объекта с условием, что для должника приобретут более скромное жильё.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин разъяснил новые нормы для дачников, вступающие в силу в 2026 году. Владельцев обяжут осваивать участок в течение трёх лет, иначе грозит штраф от 20 тысяч рублей. Также закрепляется обязанность бороться с борщевиком на своей земле. Кроме того, регистрировать нужно только капитальные постройки с фундаментом и подключением к коммуникациям — те, что нельзя перенести без разрушения.