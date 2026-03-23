Россиянам объяснили, как спасти себя и близких при опасных паводках

Главное при паводке — спасти свою жизнь и близких, особенно детей и маломобильных людей. Об этом напомнил спасатель Андрей Вальман. Материальные ценности стоит спасать только после оценки обстановки.

Если поступила информация о возможном подтоплении, нужно заранее собрать сумку с документами, деньгами и самыми необходимыми вещами. Её следует поставить в доступном месте, чтобы быстро взять и покинуть дом, пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Спасатель подчеркнул — паводки в России развиваются постепенно, в отличие от цунами или прорыва дамбы. Зоны подтопления известны заранее, поэтому жителям обычно хватает времени на подготовку и эвакуацию. Действовать следует строго по указаниям систем оповещения.

В этом году уровень половодья в Московской области ожидается выше нормы. Прогноз по поводу масштабов паводка серьёзный. Хотя ситуацию нельзя назвать рядовой, но подобное в Подмосковье уже случалось несколько лет назад.