Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 09:08

Россиянам объяснили, как спасти себя и близких при опасных паводках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R. de Bruijn_Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R. de Bruijn_Photography

Главное при паводке — спасти свою жизнь и близких, особенно детей и маломобильных людей. Об этом напомнил спасатель Андрей Вальман. Материальные ценности стоит спасать только после оценки обстановки.

Если поступила информация о возможном подтоплении, нужно заранее собрать сумку с документами, деньгами и самыми необходимыми вещами. Её следует поставить в доступном месте, чтобы быстро взять и покинуть дом, пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Спасатель подчеркнул — паводки в России развиваются постепенно, в отличие от цунами или прорыва дамбы. Зоны подтопления известны заранее, поэтому жителям обычно хватает времени на подготовку и эвакуацию. Действовать следует строго по указаниям систем оповещения.

От паводков до полыхающих лесов: Как аномальный апрель проверит Россию на прочность — прогноз от эколога
От паводков до полыхающих лесов: Как аномальный апрель проверит Россию на прочность — прогноз от эколога

В этом году уровень половодья в Московской области ожидается выше нормы. Прогноз по поводу масштабов паводка серьёзный. Хотя ситуацию нельзя назвать рядовой, но подобное в Подмосковье уже случалось несколько лет назад.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar