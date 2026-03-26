Погода в апреле 2026: прогноз по регионам России, в Турции и Египте Оглавление Что говорят синоптики: общая картина апреля 2026 Прогноз погоды на апрель 2026 в Москве и Московской области Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в апреле 2026 Погода в Сочи и Краснодарском крае в апреле 2026 Погода в Калининграде и Калининградской области в апреле 2026 Погода в Новосибирске и Новосибирской области в апреле 2026 Погода в Казани и Татарстане в апреле 2026 Погода в Кисловодске и Кавминводах в апреле 2026 Погода в Турции в апреле 2026 (Стамбул, Анталья) Погода в Египте в апреле 2026 Погода в других регионах России Что делать в апреле: советы по одежде и подготовке Для жителей средней полосы Для садоводов и дачников Для жителей юга России Для туристов: Турция Для туристов: Египет Прогноз погоды на апрель 2026 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Погода в апреле 2026 года в России будет в целом теплее климатической нормы, но с резкими перепадами и возвратными заморозками в отдельных регионах. В Турции ожидается типичная весна, комфортная для экскурсий, но море ещё прохладное. В Египте апрель остаётся одним из лучших месяцев для пляжного отдыха: жарко, сухо, море тёплое. Подробнее о погоде и о популярных туристических направлениях — читайте в материале Life.ru.

Что говорят синоптики: общая картина апреля 2026

По прогнозу Гидрометцентра, апрель 2026 будет на 1–2 °C теплее нормы на большей части европейской территории России, Урале и северо-западе. Существенных отрицательных аномалий не ожидается, в Сибири и на Дальнем Востоке температура близка к норме или немного выше. По оценкам синоптиков, периоды тепла будут сменяться кратковременными похолоданиями, местами с ночными заморозками и мокрым снегом.

Осторожный вариант прогноза такой. Осадков будет много, возможны лужи и подтопления. Ночью мороз может возвращаться даже в тех регионах, где днём стоит плюс. Более оптимистичный сценарий обещает раннюю весну и почти майскую погоду без похолоданий.

В первой половине апреля возможны частые циклоны с дождями, мокрым снегом и ночным похолоданием, особенно в центре, северо-западе и на Урале. При этом потепление по европейской части начнётся уже в первой декаде, к концу месяца дневные температуры в центральных регионах приблизятся к летним значениям +18…+20 °C.

Прогноз погоды на апрель 2026 в Москве и Московской области

Синоптики ожидают, что средняя температура апреля в Москве и области превысит климатическую норму на 3–4 °C, до +11…+13 °C днём и около +2…+5 °C ночью. В начале месяца днём прогнозируется +9…+14 °C, ночью около 0…+3 °C, с периодическими дождями и облачностью. Ко второй декаде температура будет чаще держаться в диапазоне +12…+17 °C, возможны краткие заморозки ночью. К концу апреля в отдельные дни воздух будет прогреваться до +18…+20 °C, но этот период аномального тепла будет непродолжительным.

Осадков ожидается немного меньше нормы: дефицит около 10–15%, при этом в первой половине месяца пройдут серии дождей. Ветер в среднем 3–5 м/с, преимущественно западных и юго-западных румбов.

В начале месяца актуальны демисезонная куртка, шапка и закрытая обувь. К середине апреля можно переходить на ветровку и кеды, но не убирать зонт и тёплую обувь: вероятны прохладные ночи и дожди.

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в апреле 2026

По данным синоптиков, средняя дневная температура в Петербурге в апреле ожидается в пределах +8…+12 °C, ночная — около +1…+3 °C. В первой декаде месяца возможны заморозки до –2…–3 °C, особенно в ночные часы, а также эпизоды мокрого снега. В середине месяца температура стабилизируется на уровне +8…+10 °C днём, погода будет преимущественно пасмурной с частыми дождями. Ветер в регионе умеренный, до 6–8 м/с, при прохождении циклонов возможны кратковременные порывы до 20 м/с.

Дефицита осадков не ожидается, солнечных дней мало, поэтому ощущаемая температура в апреле часто ниже фактической.

Погода в Сочи и Краснодарском крае в апреле 2026

В Сочи и на Черноморском побережье Кавказа среднемесячная температура в апреле ожидается в пределах +12…+15 °C днём и +6…+9 °C ночью. В начале месяца будет облачно и дождливо, днём +10…+12 °C, ночами прохладно. В середине апреля станет теплее, до +12…+14 °C, а к концу месяца возможны +15…+17 °C днём. Ветер слабый, около 2–3 м/с, но во время прохождения фронтов возможны усиления, особенно на открытых участках побережья.

Несмотря на мягкий климат, ночью возможны заморозки до –3…–5 °C в начале месяца и в пониженных местах, поэтому садоводам рекомендуется защищать рассаду и молодые растения.

Погода в Калининграде и Калининградской области в апреле 2026

В Калининграде днём ожидается +10…+13 °C, ночью +2…+5 °C. В первой декаде возможно вторжение более холодного воздуха с временным понижением температуры и усилением ветра. В середине месяца температура стабилизируется около +8…+10 °C, а к концу апреля будет чаще +10…+12 °C.

Начало месяца может быть относительно сухим, но во второй половине возрастает вероятность дождей, местами с порывистым ветром из-за влияния Балтийского моря. Погода остаётся очень переменчивой: за сутки возможна смена солнца, дождя и тумана.

Погода в Новосибирске и Новосибирской области в апреле 2026

В Новосибирске апрель остаётся переходным месяцем: средняя дневная температура прогнозируется на уровне +5…+9 °C, ночная — 0…–5 °C. В начале месяца вероятны дни с +1…+6 °C днём, ночные заморозки и эпизоды снега и дождя. В середине апреля ожидается потепление до +7…+10 °C при сохранении прохладных ночей.

По наблюдениям последних лет и расчётам моделей, во второй декаде возможен короткий период аномального тепла с ростом температуры днём до +21…+25 °C, после чего вероятен откат к более прохладной погоде.

Погода в Казани и Татарстане в апреле 2026

В Казани и Татарстане днём в апреле прогнозируется +7…+12 °C, ночью 0…+3 °C. В начале месяца сохранится прохлада, возможны заморозки и кратковременный мокрый снег. С середины апреля ожидается устойчивое потепление до +8…+10 °C, к концу месяца — до +12…+15 °C днём.

Осадки в виде дождя и мокрого снега вероятны в первой половине месяца, затем будут преобладать дожди.

Погода в Кисловодске и Кавминводах в апреле 2026

Для Кисловодска среднемесячная апрельская норма около +7,9 °C, и прогноз на 2026 год предполагает небольшой её переизбыток. Днём ожидается +12…+15 °C, ночью +4…+7 °C, при этом в начале месяца возможны кратковременные заморозки. За месяц обычно выпадает около 60 мм осадков, и синоптики не ждут сильного отклонения от этой величины.

Днём там часто солнечно и комфортно, но ночью воздух быстро остывает, особенно на возвышенных участках, поэтому для прогулок вечером нужна тёплая одежда.

Погода в Турции в апреле 2026 (Стамбул, Анталья)

В апреле в Турции фиксируются уже устойчивые весенние значения, но море ещё не прогрелось до комфортных для большинства туристов температур.

Стамбул. Средняя температура днём в апреле около +15…+17 °C, ночью +8…+11 °C. По данным климатической статистики и долгосрочных прогнозов, в месяце примерно 12 ясных дней и около 8 дождливых. Температура воды в Мраморном и прилегающих морях около +12…+15 °C, купаться прохладно.

Анталья. В Анталье в апреле днём обычно +18…+22 °C, ночью +12…+14 °C. Средняя температура воды — +17…+18 °C, что подходит только закалённым или тем, кто готов к прохладному морю. Количество дождливых дней невелико, но кратковременные ливни и грозы возможны.

Апрель в Турции идеален для экскурсий, прогулок по городам и лёгких треков, но для классического пляжного отдыха ещё рановато.

Погода в Египте в апреле 2026

В Египте в апреле сохраняется сухая жара без аномальной жары и духоты. Средние дневные температуры: +29…+31 °C, ночные +17…+19 °C. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде днём часто +27…+32 °C, а ночью воздух остывает до +21…+24 °C, что комфортно для сна. Солнечных дней — до 27 из 30, осадки практически отсутствуют. Температура воды в Красном море в популярных курортах держится около +22…+24 °C. Влажность невысокая, порядка 38–43%, поэтому жара переносится относительно легко.

Апрель — один из лучших месяцев для отдыха в Египте: море уже тёплое, не так жарко, как летом, дождей нет.

Погода в других регионах России

В большинстве регионов России апрель 2026 года будет в среднем теплее или около нормы, но с резкими перепадами температуры и частой сменой погоды. На карте аномалий выделяются европейская часть, Поволжье и Урал с небольшим «плюсом», а Сибирь и север — ближе к обычным значениям, однако синоптики подчёркивают, что комфортной и стабильной весны ждать не стоит: оттепели будут регулярно сменяться возвратом холода, дождь — снегом.

Особенно контрастным апрель станет в восточных и северных регионах: в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области возможны переходы от кратковременного тепла до –15…–20 °C с ветром и снегом, а на Урале, в Башкирии и на Кольском полуострове прогнозируются сильные ветра, мокрый снег и откаты от плюсовых значений к минусу даже в конце месяца.

Что делать в апреле: советы по одежде и подготовке

Для жителей средней полосы

В начале апреля в центральных регионах (Москва, Московская область и соседние регионы) днём уже плюс, но ночами возможны заморозки, поэтому оптимально выбирать многослойные образы: тёплый свитер или худи под демисезонной курткой, шапка, шарф и непромокаемая обувь. К середине месяца, когда днём всё чаще +10…+15 °C, можно переходить на ветровку, кеды или лёгкие ботинки, но полностью убирать тёплую куртку и закрытую обувь рано — возврат холода и мокрый снег возможны до конца месяца. Для долгих прогулок и поездок за город стоит держать под рукой зонт или дождевик: весной осадки часто приходят внезапно и с ветром.

Для садоводов и дачников

Главный ориентир в апреле — ночная температура. Даже если днём +10…+15 °C и сухо, ночью во многих регионах возможны понижения до –3…–5 °C, что губительно для неукрытой рассады и ранних посадок. Технически это решается просто: плёнка, агроволокно, небольшие парники и дуги, которые можно накинуть на грядку на ночь и открыть днём. Раннюю рассаду томатов, перцев и других теплолюбивых культур лучше держать в теплице или дома.

Для жителей юга России

На юге страны апрель часто ощущается как раннее лето: днём +15…+20 °C и солнце, но ночи всё ещё прохладные, иногда с небольшим минусом. В городе днём достаточно лёгкой куртки или толстовки, но если вы уезжаете в горы или за город, то стоит брать с собой что‑то теплее — флисовую кофту, жилет, шапку. Для работы в саду и на даче в апреле удобнее всего многослойная одежда: можно быстро снять верхний слой, когда солнце пригреет, и так же быстро надеть его, когда ветер усиливается или солнце уходит. Обувь лучше выбирать закрытую и непромокаемую.

Для туристов: Турция

В Турции в апреле днём уже тепло, но не жарко, а вечерами и у моря может быть ощутимо прохладно и ветрено. Для прогулок по Стамбулу и экскурсий по побережью подойдут джинсы или лёгкие брюки, футболка или лёгкий свитер и сверху ветровка или тонкая куртка. Обязательно что‑то с капюшоном или отдельная шапка на случай ветра и морской прохлады. Для Антальи разумно брать два набора: дневной — футболка, лёгкая рубашка, юбка или шорты для особо тёплых дней; вечерний — джинсы, закрытая обувь и ветровка или кардиган.

Для туристов: Египет

В Египте в апреле уже почти лето: днём жарко, солнце активное, но вечером у моря может быть чуть прохладнее из‑за ветра. Базовый набор — лёгкая хлопковая или льняная одежда, свободные платья, шорты, рубашки с длинным рукавом из тонкой ткани, чтобы закрывать кожу от солнца. На вечер достаточно лёгкой кофты, худи или тонкой ветровки — особенно если планируете прогулки по набережной или экскурсии с выездом в пустыню, где после заката всегда заметно прохладнее.

Авторы Анна Розанова