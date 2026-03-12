Майские праздники 2026: как отдыхаем в России, сколько дней выходных и как спланировать отпуск Оглавление 1 и 9 мая 2026: сколько дней отдыхаем Официальные выходные на майские праздники 2026 Почему майские в 2026 году короче, чем в прошлые годы Работаем ли 4, 5, 6, 7 и 8 мая Как выгодно взять отпуск на майские 2026 Куда поехать на майские 2026: идеи для короткого отдыха Золотое кольцо и другие города России Белоруссия Юг России Майские праздники в 2026 году — два блока: 1–3 мая и 9–11 мая. Узнайте, сколько дней отдыхаем, работаем ли 4–8 мая, как взять отпуск и куда поехать. Официальные выходные по постановлению правительства — в материале Life.ru. 12 марта, 10:34 Майские праздники 2026 — даты и выходные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonMaltsev

В 2026 году майские праздники не сольются в длинные каникулы: россияне будут отдыхать двумя блоками — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Зато между ними есть пять рабочих дней, в которые можно взять отпуск и превратить майские в 11-дневный отдых. Эксперты советуют определиться с планами заранее и подавать заявление на отпуск до 1 апреля. Желающих продлить себе весенние каникулы традиционно много, поэтому места в популярных отелях и билеты на удобные рейсы быстро заканчиваются.

Разбираемся с производственным календарём, считаем выходные и выясняем, как законно превратить май в месяц для отпуска.

1 и 9 мая 2026: сколько дней отдыхаем

Сколько будут длиться майские праздники 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nataliya Arzamasova

В отличие от прошлых лет, майские праздники 2026 года получились более дробными. Календарная сетка легла таким образом, что длинных непрерывных майских каникул у нас не будет.

Россиян ждут два периода отдыха:

Первые майские: с 1 по 3 мая (Праздник Весны и Труда). Вторые майские: с 9 по 11 мая (День Победы).

Между этими островками отдыха расположилась полноценная, хоть и немного укороченная рабочая неделя. Итого: шесть праздничных и выходных дней в первой половине месяца.

Из-за рекордно длинных новогодних праздников майские получились короче обычного. Например, в 2025 году на майских мы отдыхали по четыре дня, а между длинными выходными был короткий мостик рабочей недели — длиной всего три дня. На этот раз праздники короче, но этого вполне достаточно, чтобы открыть дачный сезон или выбраться в короткое путешествие.​

Официальные выходные на майские праздники 2026

В 2026 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.09.2025 № 1466 «О переносе выходных дней в 2026 году» перенесены следующие выходные дни:

с субботы, 3 января, на пятницу, 9 января;

с воскресенья, 4 января, на четверг, 31 декабря.

В мае 2026 года работники будут отдыхать с 1 по 3 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы.

Почему майские в 2026 году короче, чем в прошлые годы

Многие помнят, как в 2024-м и 2025 году мы гуляли по четыре дня подряд на Первомай. Почему сейчас иначе? Всё дело в календаре.

Чтобы создать длинные каникулы, правительство обычно переносит выходные с января или ноября на май. Но в 2026 году 1 Мая и так выпало на пятницу, примыкая к выходным. С точки зрения законодателя, это уже непрерывный отдых и удлинять его искусственно за счёт других месяцев не стали. Поэтому майские праздники 2026 года получились компактными, без грандиозных каникул на полмесяца.​

Работаем ли 4, 5, 6, 7 и 8 мая

Это самый популярный вопрос у тех, кто надеялся на чудо. Увы, чуда не произошло. Ответ однозначный: да, работаем.

Дни с 4 по 8 мая — это официальные рабочие будни. Никаких постановлений о том, чтобы сделать этот период нерабочим, нет. Однако есть приятный нюанс про майские праздники и работу накануне торжеств.

Когда выходные в мае 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / epic_pic

Согласно статье 95 ТК РФ, продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В 2026 году 8 мая выпадает на пятницу и стоит прямо перед Днём Победы.

Вывод: 8 мая — сокращённый рабочий день. Уйти с работы можно будет на час раньше, чтобы начать подготовку к празднованию.​

Как выгодно взять отпуск на майские 2026

Если перспектива работать пять дней между праздниками вас не радует, можно воспользоваться проверенной схемой. Как отдыхаем — решает государство, а как берём отпуск — решаем мы.

Самая выгодная стратегия в этом году — взять отпуск на 5 рабочих дней: с 4 по 8 мая.

Что это даёт? Вы уходите с работы 30 апреля (в четверг), а возвращаетесь только 12 мая (во вторник): 3 дня первых майских + 5 дней отпуска + 3 дня вторых майских. Результат: 11 дней непрерывного отдыха.

Это идеальный вариант для полноценного путешествия. Отдых на майские праздники в 2026 году по такой схеме позволит устроить большой тур по России, не думая о работе.

Но есть и финансовый нюанс: май традиционно считается не самым выгодным месяцем для отпуска с точки зрения денег. В мае 2026 года при пятидневке всего 19 рабочих дней. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем «дороже» стоит каждый рабочий день. Поэтому отпускные могут оказаться чуть меньше вашей обычной зарплаты за этот период. Но если для вас важнее майские праздники и сколько дней вы проведёте на море, а не пара тысяч рублей разницы — смело пишите заявление.​

Куда поехать на майские 2026: идеи для короткого отдыха

Поскольку официальные выходные дни на майские праздники разбиты на две части по три дня, дальние перелёты (если вы не берёте отпуск) планировать сложно. Лучше сосредоточиться на локациях, куда можно добраться быстро.

Золотое кольцо и другие города России

Суздаль, Владимир, Плёс, Ярославль, Кострома, Казань — идеальные варианты на три дня. В начале мая здесь уже зелено, но ещё нет летнего зноя. О майских поездках сюда лучше позаботиться сейчас: отели бронируют за полгода.

Казань. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Белоруссия

Минск, Брест или Гродно — добраться можно поездом или самолётом за пару часов. Это отличный способ сменить обстановку без виз и языкового барьера.

Юг России

Сочи, Геленджик, Кисловодск или Крым. Купаться в море ещё рано, но гулять по набережным, дышать горным воздухом и наслаждаться цветением — самое время.

Как бы вы ни решили провести это время — на грядках, в горах или на диване, — главное, что майские праздники в 2026 году подарят нам долгожданную передышку перед летом и возможность насладиться цветущей весной.

