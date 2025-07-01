Производственный календарь на 2026 год: официально утверждённые выходные Как россияне будут работать и отдыхать в 2026 году? Подробный производственный календарь: минтруд определил, сколько рабочих, праздничных и выходных дней будет в каждом месяце, как будем отдыхать на новогодние праздники в 2026 году, рассказывает Life.ru. 1 июля, 15:35 Правительство выпустило проект производственного календаря на 2026 год. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoAndalucia

Производственный календарь представляет собой официальный документ, который определяет график работы и отдыха на весь год в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации. Этот календарь служит важным инструментом для работодателей в организации рабочих процессов, а также помогает сотрудникам планировать своё время и отпуск. В него входят данные о выходных и праздничных днях, а также информация о сокращённых сменах. Кроме того, календарь может содержать изменения в графике работы, связанные с переносами выходных.

1 июля Минтруд РФ представил проект производственного календаря на 2026 год. Россиян снова ожидают длинные новогодние каникулы, которые в этот раз продлятся целых 12 дней, продолжительные выходные по случаю Дня защитника Отечества, Международного женского дня и, конечно, большие майские. Более подробно обо всех праздничных и выходных днях расскажем далее.

Производственный календарь 2026

Согласно проекту производственного календаря 2026 года, у работников, трудящихся в формате пятидневной рабочей недели, в следующем году будет 118 выходных и 247 рабочих дней.

Нерабочими праздничными днями в 2026 году будут следующие даты (ст. 112 ТК РФ):

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник весны и труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

Помимо праздничных нерабочих дней, будут и выходные, перенесённые с других дат, о них мы более подробно расскажем далее.

А ещё, согласно ст. 6 ТК РФ, в регионах могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни. Например, в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Крыму, Татарстане, Чечне праздничными днями традиционно являются Курбан-байрам и Ураза-байрам.

Производственный календарь на 2026 год. Инфографика © Life.ru

Перенос выходных дней в 2026 году

Когда нерабочий праздничный день совпадает с выходным, последний переносится на ближайший рабочий день. Правительство также имеет право изменять график выходных, которые совпадают с праздниками, и переносить их на другие даты и даже между месяцами, о чём ежегодно издаётся соответствующее постановление.

В 2026 году ожидается, что правительство снова воспользуется этим правом и перенесёт некоторые выходные дни, что даст трудящимся насладиться более удобным и долгим отдыхом.

В проекте постановления Правительства РФ предусматривается перенос в 2026 году следующих выходных дней:

с субботы 3 января на пятницу 9 января;

с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря.

В предпраздничный день продолжительность рабочего времени сокращается на один час. Это означает, что если ваш обычный рабочий день длится с 09:00 до 18:00, то в предпраздничный день вы завершите работу в 17:00. В 2026 году запланированы три таких сокращённых рабочих дня: 8 мая, 11 июня и 3 ноября.

Рабочие и выходные дни в 2026 году по месяцам

Ну, и напоследок рассмотрим количество рабочих и выходных дней в 2026 году более детально — по месяцам.

Январь

31 день: 15 рабочих и 16 выходных и праздничных.

Февраль

28 дней: 19 рабочих, 9 выходных и праздничных.

Март

31 день: 21 рабочий и 10 выходных и праздничных.

Международный женский день в 2026 году отмечается в воскресенье. Поскольку при пятидневной рабочей неделе этот день является выходным, его перенесут на понедельник 9 марта.

Апрель

30 дней: 22 рабочих и 8 выходных.

30 апреля будет сокращённым рабочим днём, так как следующее за ним 1 мая является выходным, праздничным днём.

Май

31 день: 19 рабочих, 12 выходных и праздничных.

В 2026 году майские будут немного короче. Сначала работники отдохнут по случаю Первомая — с 1-го по 3 мая, а потом на День Победы — с 9-го по 11 мая, так как праздник выпадает на субботу и автоматически выходной переносится на понедельник.

Июнь

30 дней: 21 рабочий, 9 выходных и праздничных.

11 июня, в четверг, перед Днём России, трудовой день будет сокращён. Отдыхать будем три дня подряд — с 12-го по 14 июня (с пятницы по воскресенье).

Июль

31 день — 23 рабочих, 8 выходных.

В июле нет праздничных выходных дней, только традиционные суббота и воскресенье, а потому этот месяц станет одним из самых насыщенных на рабочие дни. С финансовой точки зрения июль 2026 года будет благоприятным для оформления отпуска.

Август

31 день: 21 рабочий, 10 выходных.

В августе 2026 года также праздничных нерабочих дней не ожидается.

Сентябрь

30 дней: 22 рабочих, 8 выходных.

Сентябрь, к сожалению, тоже праздничных нерабочих дней не имеет. Зато выгодно сходить в отпуск.

Октябрь

31 день: 22 рабочих, 9 выходных.

В октябре 2026 года, как и в июле и сентябре, будет большое количество рабочих дней. В этом месяце особенно выгодно планировать отпуск.

Ноябрь

30 дней: 20 рабочих, 10 выходных и праздничных.

3 ноября, вторник, станет сокращённым рабочим днём, так как 4 ноября отмечается День народного единства.

Декабрь

31 день: 22 рабочих, 9 выходных и праздничных.

В декабре 2026 года последним рабочим днём станет среда, 30 декабря. 31 декабря будет нерабочим днём, его, как мы уже отметили ранее, перенесли сюда с воскресенья 4 января.

Авторы Андрей Ананьев