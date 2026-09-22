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Производственный календарь

Производственный календарь

Рабочие, выходные и праздничные дни по календарю РФ на любой месяц и год: сколько дней отдыхаем, когда сокращённый день и как считать норму часов.

Календарь по месяцам

Производственный календарь на каждый месяц: сколько рабочих и выходных дней, когда праздники и сокращённые дни, как считать норму рабочего времени.

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Годовой календарь

Полный производственный календарь на год целиком: все праздники, переносы выходных, нормы рабочего времени по месяцам и кварталам, советы по отпуску.

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Региональные календари

Производственные календари республик и регионов России с собственными праздниками — Татарстан, Башкортостан и другие: рабочие дни, нормы часов, отличия от федерального графика.

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