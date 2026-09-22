Производственный календарь на ноябрь 2026 года: рабочие и выходные дни
Рабочие, выходные и праздничные дни по календарю РФ на любой месяц и год: сколько дней отдыхаем, когда сокращённый день и как считать норму часов.
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Производственные календари республик и регионов России с собственными праздниками — Татарстан, Башкортостан и другие: рабочие дни, нормы часов, отличия от федерального графика.