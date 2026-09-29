Производственный календарь на ноябрь 2026 года: рабочие и выходные дни Оглавление Сколько рабочих и выходных дней в ноябре 2026 года Календарь на ноябрь 2026 по неделям Праздники и переносы в ноябре 2026 года Как отдыхают в ноябре 2026 года в Татарстане Сколько рабочих и выходных дней в ноябре 2026 года, когда сокращённый день и как считать норму часов — календарь и таблица от Life.ru. Производственный календарь на ноябрь 2026 года: рабочие и выходные дни. Обложка © Шедеврум

В ноябре 2026 года при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 30 календарных дней: 20 рабочих и 10 выходных и праздничных. Единственный федеральный праздник месяца — День народного единства 4 ноября. Накануне, 3 ноября, россияне будут работать на один час меньше. Переносов выходных на ноябрь в 2026 году нет.

Сколько рабочих и выходных дней в ноябре 2026 года

Из 30 календарных дней ноября 20 будут рабочими. На отдых приходится десять дней: девять обычных суббот и воскресений и один государственный праздник — 4 ноября.

Первый день месяца, 1 ноября, выпадает на воскресенье, поэтому первая рабочая неделя начнётся в понедельник, 2 ноября. Пятнадцатое ноября также приходится на воскресенье. Последний день месяца, 30 ноября, — понедельник и обычный рабочий день.

Таким образом, при пятидневке график в ноябре выглядит так:

— рабочие дни: 2, 3, 5, 6, 9–13, 16–20, 23–27 и 30 ноября;

— выходные: 1, 7–8, 14–15, 21–22 и 28–29 ноября;

— праздничный день: 4 ноября;

— сокращённый рабочий день: 3 ноября.

По сравнению с октябрём рабочих дней станет меньше. Если нужно заранее спланировать график на соседние месяцы, смотрите также производственный календарь на октябрь 2026 года, а весь год целиком собран в производственном календаре на 2026 год.

Календарь на ноябрь 2026 по неделям

Главная особенность месяца приходится на первую полную неделю ноября: День народного единства разделит её на две рабочие части.

Календарь на ноябрь 2026 по неделям — нормы рабочего времени. Инфографика Life.ru

Тем, кто ищет статус конкретных дат, важно учитывать: 1 ноября — выходной, 2 ноября — рабочий понедельник, 5 ноября — обычный рабочий четверг, а 15 ноября — выходное воскресенье.

Отдельных длинных выходных вокруг 4 ноября на федеральном уровне в 2026 году не будет. Россияне отдыхают только в среду, после чего 5 и 6 ноября снова выходят на работу.

Норма рабочего времени в ноябре 2026 года

Норма рабочего времени зависит от установленной продолжительности рабочей недели. В расчёте учитываются 20 рабочих дней и сокращение рабочего времени на один час во вторник, 3 ноября.

Норма рабочего времени в ноябре 2026 по неделям — нормы рабочего времени. Инфографика Life.ru

Для стандартной 40-часовой пятидневки расчёт выглядит так: 20 рабочих дней × 8 часов = 160 часов. Поскольку 3 ноября — предпраздничный день, из результата вычитается ещё один час. Итог — 159 часов.

При 36-часовой неделе обычная расчётная продолжительность рабочего дня составляет 7,2 часа: 20 × 7,2 − 1 = 143 часа. Для 24-часовой недели получается 20 × 4,8 − 1 = 95 часов.

Сокращение 3 ноября действует потому, что следующий за ним день — 4 ноября — является официальным нерабочим праздником. По статье 95 Трудового кодекса рабочий день или смена непосредственно перед праздником уменьшается на один час.

Если сотрудник трудится по индивидуальному или неполному графику, его конкретное количество рабочих часов зависит от установленного режима. Норма 159 часов относится к стандартной 40-часовой пятидневке и не означает, что её нужно механически применять ко всем вариантам неполного рабочего времени.

Праздники и переносы в ноябре 2026 года

Единственный общероссийский нерабочий праздничный день ноября — 4 ноября, День народного единства. В 2026 году он выпадает на среду.

Поэтому 3 ноября, во вторник, рабочий день сокращается на один час. В обычной ситуации сотрудник с восьмичасовым рабочим днём вместо восьми часов отработает семь.

После праздника четверг, 5 ноября, и пятница, 6 ноября, остаются рабочими. То есть длинных выходных в связи с Днём народного единства в 2026 году не предусмотрено.

Дополнительных переносов тоже не будет. Постановление Правительства РФ № 1466 о переносе выходных дней в 2026 году касается январских дат: выходной с 3 января перенесён на 9 января, а с 4 января — на 31 декабря. Ноябрь этим постановлением не затронут.

Как отдыхают в ноябре 2026 года в Татарстане

Для жителей Татарстана производственный календарь отличается от федерального. 6 ноября в республике отмечается День Конституции Татарстана — это региональный нерабочий праздничный день.

Поэтому четверг, 5 ноября, в Татарстане также будет сокращён на один час, а пятница, 6 ноября, станет выходной. В результате при пятидневной рабочей неделе в Татарстане в ноябре будет 19 рабочих и 11 выходных и праздничных дней.

Норма рабочего времени в республике составит 150 часов при 40-часовой неделе, 134,8 часа при 36-часовой и 89,2 часа при 24-часовой.

Таким образом, федеральный график и календарь Татарстана особенно важно не путать при расчёте зарплаты, рабочего времени и смен сотрудников.

Подробный производственный календарь Татарстана на весь 2026 год, включая мусульманские праздники и особенности региона, — в отдельном материале Life.ru «Производственный календарь Татарстана на 2026 год: праздники и рабочие дни» .

Сколько рабочих дней в ноябре 2026 года?

При стандартной пятидневной рабочей неделе в ноябре 2026 года будет 20 рабочих дней и 10 выходных и праздничных. Всего в месяце 30 календарных дней.

Какой праздник в ноябре 2026 года?

На федеральном уровне в ноябре один нерабочий праздник — День народного единства 4 ноября. В 2026 году он приходится на среду.

В отдельных регионах действуют дополнительные праздничные дни. Например, в Татарстане 6 ноября отмечается День Конституции Республики Татарстан.

Когда сокращённый рабочий день в ноябре 2026 года?

Во вторник, 3 ноября, продолжительность рабочего дня уменьшается на один час, поскольку он непосредственно предшествует Дню народного единства.

В Татарстане будет ещё один сокращённый день — 5 ноября, накануне регионального праздника 6 ноября.

Как посчитать норму часов в ноябре 2026 года при неполной рабочей неделе?

Для сотрудника с неполным рабочим временем ориентируются на график, установленный трудовым договором или дополнительным соглашением. Оплата производится пропорционально фактически отработанному времени либо объёму выполненной работы.

Поэтому федеральные нормы 159, 143 и 95 часов используются для соответствующих установленных продолжительностей рабочей недели, а индивидуальную норму сотрудника необходимо рассчитывать с учётом его конкретного режима работы.

Отличается ли производственный календарь на ноябрь 2026 года в Татарстане?

Да. Помимо федерального Дня народного единства 4 ноября, 6 ноября в Татарстане является нерабочим праздничным днём — Днём Конституции Республики Татарстан. Поэтому в республике в ноябре будет 19 рабочих и 11 нерабочих дней вместо федеральных 20 и 10 соответственно.

Предыдущие выпуски серии, включая производственный календарь на август 2026 года, также доступны на Life.ru. Производственный календарь на декабрь 2026 года появится ближе к началу последнего месяца года.

Авторы Кирилл Золотарев