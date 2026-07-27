Производственный календарь на август 2026 года: рабочие и выходные дни Оглавление Сколько рабочих и выходных дней в августе 2026 года Календарь на август 2026 по неделям Норма рабочего времени в августе 2026 Праздники и переносы в августе 2026 FAQ — частые вопросы Сколько рабочих дней в августе 2026 года? Есть ли праздники в августе 2026 года? Будут ли в августе 2026 года сокращённые рабочие дни? Как посчитать норму часов в августе 2026 при неполной рабочей неделе? Сколько рабочих и выходных дней в августе 2026 года, есть ли праздники и как считать норму часов — календарь и таблица от Life.ru. 27 июля, 14:35 Производственный календарь на август 2026: рабочие и выходные дни. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В августе 2026 года — 21 рабочий день и 10 выходных, праздников не предусмотрено. Life.ru собрал календарь по неделям и норму рабочего времени для разных графиков — от стандартной 40-часовой недели до сокращённой.

Сколько рабочих и выходных дней в августе 2026 года

Всего в августе 31 календарный день: 21 из них рабочий, 10 — выходные. Праздничных дат, установленных статьей 112 ТК РФ, в этом месяце нет — все они выпадают на другие месяцы года.

По количеству рабочих дней август занимает промежуточное положение среди месяцев третьего квартала: для сравнения, в июле 2026 года было 23 рабочих дня, а в сентябре ожидается 22. Такая нагрузка удобна тем, кто планирует отпуск во второй половине лета, — рабочих дней достаточно немного, а майских и ноябрьских переносов, которые «съедают» выходные, в августе просто нет.

Календарь на август 2026 по неделям

Фото © Life.ru

Обратите внимание: 1 и 2 августа — выходные (суббота – воскресенье), а последний день месяца, 31 августа, выпадает на понедельник и открывает новую рабочую неделю.

Норма рабочего времени в августе 2026

Норма часов зависит от продолжительности рабочей недели, установленной для конкретной должности или категории сотрудников. При стандартной 40-часовой неделе норма в августе 2026 года составляет 168 часов. Для тех, кто работает по 36-часовой неделе, — например, педагоги и сотрудники с вредными условиями труда, — норма равна 151,2 часа. При 24-часовой неделе, которая применяется для отдельных категорий работников, норма составляет 100,8 часа.

Эти цифры важны не только для расчёта зарплаты при окладе, но и для корректного оформления больничных, отпускных и переработок — норма часов служит базой для пересчёта среднего заработка. Сокращённых предпраздничных дней в августе нет: такие дни в 2026 году были в апреле (30 апреля), мае (8 мая), июне (11 июня) и один предстоит в ноябре (3 ноября).

Праздники и переносы в августе 2026

В августе 2026 года государственных праздников не предусмотрено, и постановление Правительства РФ № 1466 от 24.09.2025 не переносит на этот месяц ни одного выходного дня. Все переносы выходных, утверждённые этим постановлением на 2026 год, сосредоточены в январе — они связаны с подготовкой к новогодним и рождественским каникулам. Поэтому август остаётся «чистым» месяцем без праздничных дат и особых графиков — стандартная пятидневка с двумя выходными в конце каждой недели.

FAQ — частые вопросы

Сколько рабочих дней в августе 2026 года?

В августе 2026 года 21 рабочий день и 10 выходных при общей продолжительности месяца 31 день. Праздничных дней в этом месяце нет.

Есть ли праздники в августе 2026 года?

Нет, в августе 2026 года государственных праздников не предусмотрено согласно статье 112 ТК РФ. Все выходные в этом месяце — обычные субботы и воскресенья.

Будут ли в августе 2026 года сокращённые рабочие дни?

Нет, в августе 2026 года сокращённых предпраздничных дней не предусмотрено. Такие дни в этом году были в апреле, мае, июне и один будет в ноябре.

Как посчитать норму часов в августе 2026 при неполной рабочей неделе?

Норму часов при неполной неделе рассчитывают пропорционально установленной продолжительности рабочего времени: например, при 36-часовой неделе норма составляет 151,2 часа, а при 24-часовой — 100,8 часа. Точный расчёт зависит от количества рабочих дней и часов, приходящихся на конкретный график сотрудника.

Если вам нужно свериться с графиком на другие месяцы, смотрите также производственный календарь на июль 2026, а календарь на сентябрь мы опубликуем ближе к концу августа.

Авторы Анна Розанова