Самый выгодный летний месяц: Производственный календарь на июль 2026-го Оглавление Производственный календарь на июль 2026 Норма рабочего времени в июле 2026 Отпуск в июле 2026: выгодно ли отдыхать Региональные праздники в июле 2026 FAQ — ответы на частые вопросы Сколько рабочих дней в июле 2026 года? Есть ли в июле государственные праздники? Когда выгоднее брать отпуск — в июле или в августе? Как считать норму часов при сменном графике? Влияют ли региональные праздники на зарплату? Где скачать официальный производственный календарь? Заключение Сколько рабочих и выходных дней в июле 2026 года. Норма рабочего времени при 40-, 36- и 24-часовой неделе. Выгодно ли брать отпуск в июле: примеры расчёта отпускных. Региональные праздники. 20 июня, 22:15 Производственный календарь на июль 2026: норма рабочего времени и стоит ли брать отпуск. Обложка © ChatGPT

Июль — разгар лета и отпусков. Чтобы правильно спланировать отдых и не потерять в деньгах, нужно знать производственный календарь. Рассказываем, сколько в июле 2026 года рабочих и выходных дней, какова норма рабочего времени и когда выгоднее всего брать отпуск.

Производственный календарь на июль 2026

Июль 2026 года — месяц, в котором 31 день. 1 июля — среда, 31 июля — пятница. Выходные дни: 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 июля.

Итого по июлю 2026-го:

Календарных дней: 31.

Рабочих дней: 23.

Выходных дней: 8 (субботы и воскресенья).

Праздничных дней (государственных): 0.

Предпраздничных сокращённых дней: 0 (ввиду отсутствия государственных праздников).

Норма рабочего времени в июле 2026

Норма рабочего времени рассчитывается исходя из пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) и установленной продолжительности ежедневной работы:

при 40‑часовой неделе — 8 часов;

при 36‑часовой неделе — 7,2 часа;

при 24‑часовой неделе — 4,8 часа.

При наличии предпраздничного дня норма сокращается на 1 час, в июле 2026-го таких дней нет.

Расчёт для 40‑часовой недели: 23 рабочих дня × 8 часов = 184 часа.

Расчёт для 36‑часовой недели: 23 рабочих дня × 7,2 часа = 165,6 часа.

Расчёт для 24‑часовой недели: 23 рабочих дня × 4,8 часа = 110,4 часа.

Отпуск в июле 2026: выгодно ли отдыхать

Стоит ли брать отпуск в июле 2026. Фото © ChatGPT

С финансовой точки зрения июль 2026-го является одним из выгодных месяцев для отпуска. Принцип следующий: чем больше в месяце рабочих дней, тем выше стоимость одного рабочего дня при неизменном окладе и тем ощутимее «потеря» заработка при отсутствии на работе. Однако отпускные рассчитываются по среднему заработку за предыдущие 12 месяцев, поэтому при большом количестве рабочих дней в месяце отпуск позволяет «захватить» больше выходных, не расходуя на них отпускные дни.

Пример расчёта отпускных:

Предположим, оклад работника — 69 000 руб.

В июле 2026 года — 23 рабочих дня. Стоимость одного рабочего дня: 69 000 / 23 = 3000 руб.

В январе 2026-го (для сравнения) — 15 рабочих дней. Стоимость одного рабочего дня: 69 000 / 15 = 4 600 руб.

Если работник берёт 5 календарных дней отпуска в июле, он теряет 5 рабочих дней по 3000 руб., итого 15 000 руб. В январе те же 5 дней обойдутся в 23 000 руб. (5 × 4600). При этом отпускные будут примерно сопоставимы, поскольку их расчёт основан на среднем заработке, а не на стоимости дня в конкретном месяце.

Практические советы по выбору дат для отпуска:

Выгоднее писать заявление на отпуск с понедельника: так в отпускной период автоматически попадают выходные (суббота и воскресенье), которые не уменьшают остаток отпускных дней.

Избегайте начала отпуска с выходного дня, если хотите максимизировать количество свободных дней при минимальном расходе отпускных.

Региональные праздники в июле 2026

Федеральным законодательством в июле не установлены нерабочие праздничные дни, однако в отдельных субъектах РФ могут действовать региональные праздники, являющиеся официальными выходными. К примеру:

Республика Бурятия — День Республики Бурятия (отмечается в июле; дата устанавливается ежегодно).

Некоторые иные субъекты могут устанавливать памятные и праздничные даты, признаваемые нерабочими днями на территории региона.

Такие дни не влияют на федеральный производственный календарь, но обязательны к учёту работодателями, осуществляющими деятельность на территории соответствующего субъекта. В эти дни работа запрещена либо оплачивается по правилам ст. 153 ТК РФ (не менее чем в двойном размере либо с предоставлением другого дня отдыха).

FAQ — ответы на частые вопросы

Сколько рабочих дней в июле 2026 года?

В июле 2026-го — 23 рабочих дня при пятидневной рабочей неделе.

Есть ли в июле государственные праздники?

Федеральных государственных праздников в июле нет. Возможны региональные нерабочие праздничные дни — их перечень следует уточнять по нормативным актам субъектов РФ.

Когда выгоднее брать отпуск — в июле или в августе?

Июль 2026-го содержит 23 рабочих дня, август 2026-го — также 21–22 рабочих дня (точная цифра зависит от утверждённого календаря). С финансовой точки зрения оба месяца сопоставимы, но июль чуть выгоднее из‑за большего количества рабочих дней и более низкой стоимости одного рабочего дня.

Нормы рабочего времени в июле 2026. Фото © ChatGPT

Как считать норму часов при сменном графике?

При сменном режиме применяется суммированный учёт рабочего времени (ст. 104 ТК РФ). Норма за учётный период (месяц, квартал, год) не должна превышать норму, рассчитанную по производственному календарю (в июле 2026-го при 40‑часовой неделе — 184 часа). Сверхурочные часы оплачиваются по ст. 152 ТК РФ.

Влияют ли региональные праздники на зарплату?

Да. Если работник не привлекался к работе в региональный праздничный день, этот день подлежит оплате в соответствии с локальными актами и системой оплаты труда. При работе в такой день оплата производится по правилам ст. 153 ТК РФ — не менее чем в двойном размере либо с предоставлением дополнительного дня отдыха.

Где скачать официальный производственный календарь?

Официальный производственный календарь публикуется на сайте Минтруда России, в справочно‑правовых системах («КонсультантПлюс», «Гарант»), а также на официальных порталах органов исполнительной власти. Актуальность данных следует проверять по последним редакциям постановлений Правительства РФ о переносе выходных дней.

Заключение

Июль 2026 года — стандартный рабочий месяц без федеральных праздников, но с большим количеством рабочих дней (23). Это делает его оптимальным с точки зрения планирования отпуска: стоимость одного рабочего дня ниже, чем в месяцах с малым числом рабочих дней, а за счёт включения выходных в отпускной период работник может увеличить продолжительность отдыха без дополнительного расхода отпускных дней. При планировании необходимо учитывать возможные региональные праздники и особенности учёта рабочего времени при различных режимах работы.

Авторы Ксения Вернер