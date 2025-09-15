Отдыхаем 12 дней за счёт одного. Гениальные схемы отпуска на 2026 год Оглавление Как отдыхаем в 2026 году В какие месяцы лучше всего брать отпуск в 2026 году Когда выгоднее брать отпуск по деньгам Когда лучше не брать отпуск в 2026 году — невыгодные месяцы Советы юристов В какие дни каких месяцев лучше и выгоднее всего брать отпуск в 2026 году. Как отдыхаем в 2026 году и как не прогадать с отпуском, когда выгоднее брать отпуск по деньгам — советы экспертов-юристов в материале Life.ru. 14 сентября, 21:39 Когда выгодно брать отпуск в 2026 году? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Mix and Match Studio, GreenThumbShots, August_0802

В начале июля Минтруд РФ представил проект производственного календаря на 2026 год. Россиян ждут длинные новогодние каникулы продолжительностью в 12 дней, праздничные выходные в феврале и марте, а также большие майские праздники. Всего в 2026 году при пятидневной рабочей неделе запланированы 118 выходных и 247 рабочих дней.

Многие привыкли планировать отпуск заранее, и здесь особенно важно учитывать производственный календарь. От него зависит, когда лучше брать отпуск и как именно праздники скажутся на количестве оплачиваемых дней отдыха. Не стоит забывать и про деньги: размер отпускных определяется средней зарплатой за расчётный период и числом рабочих дней в конкретном месяце.

Опыт показывает, что самые выгодные месяцы для отпуска приходятся на июль, сентябрь и октябрь. В них больше рабочих дней и нет длинных праздников, поэтому выплаты будут выше. Январь и май, наоборот, дают шанс отдохнуть дольше, но отпускные в этих месяцах выходят меньше. Все детали о том, когда выгодно брать отпуск в 2026 году, разберём дальше.

Как отдыхаем в 2026 году

В 2026 году россиян ждут длинные новогодние каникулы. Праздники начнутся 1 января и продлятся до 12 января включительно — целых 12 дней подряд. Такой длинный перерыв даст возможность не только отметить праздники, но и по-настоящему восстановить силы перед началом нового года.

День защитника Отечества выпадет на понедельник, 23 февраля, поэтому россиян ждёт трёхдневный уикенд. Международный женский день совпадет с воскресеньем, поэтому выходной перенесут на понедельник, 9 марта. Таким образом, россияне дважды смогут отдохнуть целых три дня подряд.

Майские праздники в 2026 году поделятся на два периода. Первый продлится с 1 по 3 мая, а второй — с 9 по 11 мая. Это связано с тем, что 9 Мая выпадает на субботу — и выходной переносится на понедельник. В июне традиционно отмечается День России — в 2026 году он выпадет на пятницу, 12 июня, что создаст удобные трёхдневные выходные. Осенью дополнительный отдых даст День народного единства 4 ноября, который придётся на среду.

Правительство также предусмотрело перенос выходных дней. В 2026 году перенесут два дня: с субботы 3 января на пятницу 9 января и с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря. Благодаря этому график станет более сбалансированным, а новогодние каникулы — ещё длиннее.

Выгодно ли брать отпуск в январе — в новогодние праздники. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

В какие месяцы лучше всего брать отпуск в 2026 году

Согласно проекту производственного календаря, в 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных вместе с праздниками. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выше окажется сумма отпускных за каждый день отдыха. Поэтому выгодность отпуска напрямую зависит от того, когда именно он запланирован.

С финансовой точки зрения лучше всего брать отпуск в месяцы с максимальным числом рабочих дней. Лидером станет июль с 23 рабочими днями. Также выгодными будут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — по 22 рабочих дня. Наименее удачные месяцы для выплат — январь (15 рабочих дней), февраль и май (по 19 рабочих дней). Разница может достигать 10–15% за двухнедельный отпуск, что особенно заметно для сотрудников с фиксированным окладом.

Выбор зависит от целей. Июль и осенние месяцы подойдут тем, кто ориентируется на выплаты, а январь, май и июнь — тем, кто ценит длинный отдых. При планировании важно учитывать не только календарь, но и цены на поездки, сезонную нагрузку и личные обстоятельства.

Когда выгоднее брать отпуск по деньгам

Размер отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем больше рабочих дней, тем выше окажется среднедневной заработок, а значит — и больше сумма отпускных. Именно поэтому июль, октябрь или апрель считаются самыми выгодными месяцами для отпуска, а январь и май — наименее выгодными.

По статье 139 ТК РФ, отпускные в России в 2026 году рассчитываются по следующей формуле:

Берётся весь заработок сотрудника за последние 12 календарных месяцев перед отпуском. В эту сумму входят оклад, премии и надбавки, но не учитываются больничные и командировочные. Общий доход делят на 12 и затем на 29,3 — это среднее количество календарных дней в месяце. Полученный среднедневной заработок умножают на количество календарных дней отпуска.

Пример: если сотрудник заработал за год 1 200 000 рублей, то его среднедневной заработок составит около 3414 рублей. При отпуске на 14 дней он получит примерно 47 800 рублей.

Таким образом, самыми выгодными месяцами для отпуска по деньгам в 2026 году станут июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. В июле 2026 года 23 рабочих дня и только 8 выходных. Это максимум по году. Отпуск в этом месяце окажется наиболее выгодным. При зарплате 100 000 рублей отпускные за 14 дней составят около 47 800 рублей. При этом из-за большого числа рабочих дней разница с «праздничными» месяцами может доходить до 10–15%.

В апреле — 22 рабочих дня и 8 выходных. Месяц чуть менее насыщенный, чем июль, но по выплатам остаётся в числе лидеров. За 14 дней отдыха сотрудник также получит около 47 800 рублей, но в сравнении с январём или маем эта сумма будет выше на несколько тысяч рублей. Сентябрь также имеет 22 рабочих дня и не содержит праздников. В октябре — 22 рабочих дня и 9 выходных. В декабре ожидается 22 рабочих дня и 9 выходных, включая праздничный 31 декабря. Для отпускных этот месяц также остаётся выгодным. В эти месяцы сотрудники также получат около 47 800 рублей за две недели отпуска.

Июль 2026 года — самый выгодный по оплате месяц для отпусков. Фото © Shutterstock / FOTODOM /Serg Grbanoff

Когда лучше не брать отпуск в 2026 году — невыгодные месяцы

Положим, ежемесячная зарплата человека, который работает пятидневку, составляет 100 000 рублей. В этом случае его среднедневной заработок равен примерно 3413 рублям. По формуле расчёта отпускных сумма за неделю отдыха выйдет около 23 900 рублей, за две недели — около 47 800 рублей. При этом итоговый доход за месяц зависит от того, сколько в нём рабочих дней.

Именно поэтому январь, февраль и май считаются наименее выгодными месяцами для отпуска в 2026 году. В январе всего 15 рабочих дней, в феврале и мае — по 19. Это значительно меньше, чем в июле или октябре, где число рабочих дней доходит до 22–23. Формально отпускные за 7 или 14 дней остаются одинаковыми, но общая сумма зарплаты за месяц снижается, ведь рабочих смен меньше.

Тем, кто хочет продлить отпуск за счёт праздников, стоит обратить внимание на январь и май. Однако эти месяцы могут быть не самыми выгодными с финансовой точки зрения. Февраль тоже предоставляет короткий отдых благодаря 23 Февраля, но выплаты в этот период будут меньше, чем в более «дорогих» месяцах.

Для тех, кто хочет получить максимум отпускных, лучше выбрать апрель, июль, сентябрь или октябрь. Январь, февраль и май стоит рассматривать, только если вы мечтаете о длительном отдыхе.

Советы юристов

Отпуск — это всегда вопрос приоритетов. Одни стремятся увеличить выплаты и выбирают месяцы с большим числом рабочих дней, другие ценят продолжительный отдых и стараются присоединить отпуск к праздничным датам. Практика показывает, что второй вариант позволяет получить длинные каникулы, но при этом отпускные будут ниже. Юристы отмечают: важно заранее определить, что для вас важнее — деньги или возможность подольше не выходить на работу.

Отдельное внимание стоит уделить школьным каникулам. Для родителей выбор времени отпуска часто зависит именно от них. В 2025/2026 учебном году осенние каникулы придутся на конец октября – начало ноября, зимние — с 31 декабря по 11 января, весенние — с 28 марта по 5 апреля, а летние продлятся с конца мая до конца августа. В школах с модульной системой даты каникул иные: в октябре, ноябре, феврале и апреле.

Юристы также напоминают: по Трудовому кодексу на каждом предприятии должен быть утверждён график отпусков не позднее, чем за две недели до конца года. Работодатель обязан предоставлять отпуск именно в указанные сроки, а в другое время отдых возможен только по согласованию.

«Если сотрудник решит взять отпуск не по графику, работодатель вправе отказать, и это будет абсолютно законно. Исключения действуют для отдельных категорий работников: несовершеннолетних, женщин перед и после декрета, супругов военнослужащих, усыновителей младенцев и родителей с тремя детьми», — отмечает почётный юрист Москвы Елена Рыбакова.

Если вы не хотите тратить отпуск, у вас есть альтернатива — отгулы. Об этом напомнила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито работы» Анна Осьмак. Каждый работающий россиянин имеет право на отгул за работу в выходные и праздничные дни. За сверхурочную работу тоже положена компенсация: два часа отдыха за каждые два часа переработки. Например, если сотрудник задерживается на работе четыре дня подряд по два часа, он может взять один выходной. Так, накопленные отгулы можно использовать для продления отпуска.

Ведущий юрисконсульт «КСК ГРУПП» Ирина Михеева обращает внимание на ещё один важный момент: если работник заболел во время отпуска, дни отдыха не теряются. Согласно статье 124 ТК РФ, отпуск должен быть продлён или перенесён, и работник в итоге ничего не теряет.

Авторы Анна Розанова