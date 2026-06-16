Отпуск на свадьбу или медосмотр: разбираемся в правах на отдых в 2026-м Оглавление Какие виды отпуска существуют в 2026 году Ежегодный оплачиваемый отпуск Отпуск без сохранения зарплаты (за свой счёт) Оплачиваемые выходные на диспансеризацию Учебный отпуск Декретный отпуск и отпуск по уходу за ребёнком Отпуск на свадьбу: 5 дней за свой счёт по закону Диспансеризация: оплачиваемые дни для проверки здоровья Учебный отпуск, декрет, уход за родственником: особые случаи Как рассчитать и получить оплату за отпуск Важно помнить про МРОТ Компенсация за неиспользованные дни отпуска Что делать, если работодатель отказывает в отпуске Шаг 1. Подайте письменное заявление Шаг 2. Направьте жалобу в трудовую инспекцию Шаг 3. Обратитесь в прокуратуру или суд Часто задаваемые вопросы 1. Можно ли взять отпуск в 2026 году вне графика? 2. Обязательно ли писать заявление, если отпуск уже есть в графике? 3. Как долго можно не ходить в отпуск? 4. Через сколько месяцев после трудоустройства дают первый отпуск? 5. Можно ли заменить отпуск деньгами? 6. Когда работодатель не может отказать в отпуске? 7. Входят ли праздничные дни в отпуск? 8. Что изменилось в 2026 году? Заключение В 2026 году россияне могут взять оплачиваемые дни на диспансеризацию и 5 дней за свой счёт на свадьбу. Полный гид по видам отпуска, как написать заявление и рассчитать выплаты. 16 июня, 09:46 Свадьба, медосмотр, учеба: неожиданные поводы для отпуска в 2026 году. Обложка © ChatGPT

«Когда можно взять отпуск в 2026 году?» — вопрос для многих актуальный. И отпуск — это не только две недели на море, но и законные выходные на свадьбу, диспансеризацию, учёбу или рождение ребёнка. Разбираемся, какие виды отдыха положены работающим россиянам, кому и когда могут отказать и как правильно оформить заявление, чтобы не потерять в деньгах.

Какие виды отпуска существуют в 2026 году

Трудовой кодекс даёт работающим гражданам право на несколько видов освобождения от работы. У каждого свои сроки, правила оплаты и причины.

Ежегодный оплачиваемый отпуск

Положен каждому, кто работает официально, — неважно, какие у вас должность или график. Минимум, на что вы имеете право, — 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). Отдых можно делить на части, но одна из них обязательно должна быть длиной не меньше 14 дней.

Первый отпуск на новом месте возникает через полгода непрерывной работы. При этом ходить в отпуск два года подряд закон запрещает — так что отдохнуть всё равно придётся.

Отпуск без сохранения зарплаты (за свой счёт)

Обычно такой отпуск берут по согласованию с руководителем. Но есть ситуации, когда работодатель обязан отпустить, даже если ему неудобно. Вот эти случаи из статьи 128 ТК РФ (обновление 2025 года):

Регистрация брака — до 5 календарных дней.

— до 5 календарных дней. Рождение ребёнка — до 5 календарных дней.

— до 5 календарных дней. Смерть близких родственников — до 5 календарных дней.

Кроме того, отказать не могут и особым категориям: работающим пенсионерам (до 14 дней в год), инвалидам (до 60 дней), ветеранам боевых действий (до 35 дней), а также тем, кто совмещает работу с очной учёбой в вузе или колледже.

Оплачиваемые выходные на диспансеризацию

Статья 185.1 ТК РФ даёт работающим право проверять здоровье в рабочее время — и работодатель за эти часы платит.

Сколько дней положено:

Работникам до 39 лет — 1 оплачиваемый рабочий день раз в 3 года.

— 1 оплачиваемый рабочий день раз в 3 года. Работникам от 40 лет — 1 оплачиваемый день ежегодно.

— 1 оплачиваемый день ежегодно. Предпенсионерам и работающим пенсионерам — 2 оплачиваемых дня каждый год.

Если в день диспансеризации вы не работали по графику (выходной или праздник), то оплата идёт по правилам для выходных — либо в двойном размере, либо вы получаете дополнительный выходной.

Учебный отпуск

Когда работодатель обязан отправить вас в отпуск. Фото © ChatGPT

Если вы получаете образование впервые, работодатель обязан отпустить вас на сессию и сохранить средний заработок. Всё регулируется статьями 173–176 ТК РФ. Вот примерные сроки:

В вузе (очная форма) — студенческий отпуск может составлять от 40 до 50 календарных дней в год.

— студенческий отпуск может составлять от 40 до 50 календарных дней в год. Работникам заочной формы обучения один раз в год оплачивают проезд к месту учёбы и обратно.

Декретный отпуск и отпуск по уходу за ребёнком

Это право закреплено за всеми беременными женщинами независимо от стажа. Больничный лист выдают на срок от 140 до 194 дней — всё зависит от того, сколько детей ожидается и как проходят роды. Эти дни оплачиваются полностью. После этого можно взять отпуск по уходу за ребёнком: до полутора лет — с ежемесячным пособием и до трёх лет — рабочее место сохраняется, но выплат уже не будет.

Отпуск на свадьбу: 5 дней за свой счёт по закону

15 июня 2026 года Минтруд России опубликовал официальное разъяснение, на которое стоит обратить внимание: каждый работающий россиянин независимо от стажа имеет право взять до пяти календарных дней отпуска за свой счёт для подготовки к свадьбе. И работодатель отказать не может.

Важные нюансы, о которых часто забывают:

Эти пять дней не вычитаются из вашего ежегодного оплачиваемого отпуска.

из вашего ежегодного оплачиваемого отпуска. Взять такой отпуск могут даже те, кто ещё на испытательном сроке. Правда, срок испытания из-за этого продлится на количество взятых дней.

Сам отпуск за свой счёт входит в стаж для ежегодного оплачиваемого отпуска.

Диспансеризация: оплачиваемые дни для проверки здоровья

Диспансеризация — это не просто ваше право, но и гарантированные оплачиваемые дни от работодателя. Ориентируйтесь на такие правила:

До 39 лет — 1 рабочий день раз в три года.

— 1 рабочий день раз в три года. От 40 лет до предпенсионного возраста — 1 рабочий день ежегодно.

— 1 рабочий день ежегодно. Предпенсионеры и работающие пенсионеры — 2 рабочих дня ежегодно.

Лучше всего оформить такой день через письменное заявление. Укажите в нём статью 185.1 ТК РФ.

Учебный отпуск, декрет, уход за родственником: особые случаи

Здесь перечислены ситуации, когда работодатель по первому же требованию обязан отпустить вас по уважительной причине. К таким категориям относятся:

многодетные родители;

родители детей-инвалидов;

несовершеннолетние сотрудники.

Учебный отпуск даётся не только на сессию, но и на подготовку диплома или сдачу госэкзаменов — всё с сохранением 100%-ного среднего заработка.

Отпуск по уходу за больным родственником можно взять в любое время по согласованию с руководством. Если речь идёт об уходе за ребёнком, то больничный лист оплачивается из средств Фонда социального страхования.

Как рассчитать и получить оплату за отпуск

Размер отпускных напрямую зависит от вашего среднего заработка за последние 12 месяцев. Самый простой способ расчёта выглядит так.

Формула расчёта:

Сначала находим средний дневной заработок:

Средний дневной заработок = доход за 12 месяцев / (12 × 29,3)

Число 29,3 — это среднее количество дней в месяце, которое используют в расчётах по Трудовому кодексу.

Теперь умножаем средний дневной заработок на количество дней отпуска:

Отпускные = средний дневной заработок × количество дней отпуска.

Пример для наглядности:

Представьте, что вы уходите в отпуск на 14 дней. За прошедшие 12 месяцев вы заработали 600 000 рублей. Средний дневной заработок составит:

600 000 / (12 × 29,3) = 600 000 / 351,6 ≈ 1706 рублей.

Умножаем на 14 дней отпуска:

1706 × 14 = 23 884 рубля.

В 2026 году действует новое постановление правительства № 540 (от 24.04.2025). Формула расчёта осталась прежней, но теперь при расчёте среднего заработка обязательно учитывают все денежные поощрения. Это делает расчёты более точными и выгодными для работника.

Важно помнить про МРОТ

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. Если ваш средний заработок окажется ниже этой суммы, расчёт отпускных будут вести по МРОТ.

Компенсация за неиспользованные дни отпуска

Заменять отпуск деньгами можно, но только ту часть, что превышает 28 календарных дней. Полную компенсацию за все неиспользованные дни вы получите только в одном случае — при увольнении.

Как правильно обжаловать отказ работодателя в отпуске. Фото © ChatGPT

Действуйте по простой схеме.

Шаг 1. Подайте письменное заявление

Устные договорённости не имеют силы. Лучше всего подготовить заявление в двух экземплярах: один — работодателю, на втором попросите поставить отметку о вручении.

Шаг 2. Направьте жалобу в трудовую инспекцию

Если работодатель отказывает в случаях, предусмотренных законом (свадьба, диспансеризация, смерть родственника, рождение ребёнка), его действия незаконны. Жалобу можно подать через онлайн-сервис Роструда.

Куда обратиться за помощью:

Онлайнинспекция.рф — официальный портал Роструда.

— официальный портал Роструда. Горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41 (звонок бесплатный).

Шаг 3. Обратитесь в прокуратуру или суд

Это крайняя мера для ситуаций, когда досудебное разбирательство не помогло. Суды обычно встают на сторону работника, если он правильно оформил все документы.

Важно: если отпуск был согласован графиком и включён в утверждённый работодателем план, писать отдельное заявление не требуется — график сам по себе является основанием для отпуска.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли взять отпуск в 2026 году вне графика?

Да, можно. Но только по согласованию с работодателем. Лучше предупредить о своём желании за 2–3 недели.

2. Обязательно ли писать заявление, если отпуск уже есть в графике?

Нет, заявление не требуется — работодатель и так обязан вас отпустить в даты, которые указаны в графике. Однако лучше заранее проверить внутренние правила компании.

3. Как долго можно не ходить в отпуск?

Согласно ч. 4 ст. 124 ТК РФ, нельзя переносить отпуск на будущий рабочий год тем, кто не отдыхал в течение двух лет подряд. Нарушение этого требования влечёт административную ответственность для работодателя.

4. Через сколько месяцев после трудоустройства дают первый отпуск?

Право на первый отпуск у нового работодателя наступает через 6 месяцев непрерывной работы в этой компании. По согласованию с руководством можно уйти и раньше.

5. Можно ли заменить отпуск деньгами?

Да, но только ту часть, которая превышает 28 календарных дней. Полную компенсацию за все неиспользованные дни вы получите только при увольнении.

6. Когда работодатель не может отказать в отпуске?

При наступлении жизненно важных событий, которые закон считает уважительной причиной: регистрация брака (до 5 дней), рождение ребёнка (до 5 дней), смерть близкого родственника (до 5 дней), диспансеризация (1–2 оплачиваемых дня), выход на пенсию и перед декретом.

7. Входят ли праздничные дни в отпуск?

Нет, не входят. Праздничные дни просто продлевают ваш отпуск, но при расчёте отпускных не оплачиваются.

8. Что изменилось в 2026 году?

С 5 июня 2026 года действует Федеральный закон № 153-ФЗ, который внёс изменения в трудовое законодательство — в том числе в части предоставления отпусков. Некоторые из нововведений:

Расширен круг категорий сотрудников, имеющих право уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время — независимо от графика отпусков, утверждённого работодателем.

Введены санкции за отказ в отдыхе или незаконную замену его денежной компенсацией. Штрафы для юридических лиц — до 50 000 рублей, для должностных лиц — до 5000 рублей.

Появилась льготная категория — родители и дети военнослужащих, ставших инвалидами I или II группы (при отсутствии у военного супруга/супруги). Они имеют право уйти в отпуск на тот же срок и в те же даты, что и сам военнослужащий. Если его отпуск длиннее, компания обязана дать родственнику дополнительные дни за свой счёт.

Заключение

Отпуск в 2026 году — это не только пляж и чемоданы. Это ещё и законные выходные на свадьбу, диспансеризацию, учёбу или рождение ребёнка. Вы имеете на них право — даже если начальник против.

Проверьте свой график отпусков. Если назрело важное событие — пишите заявление. И помните: Роструд и трудовой кодекс на вашей стороне.

Авторы Андрей Соколов