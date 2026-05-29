Азия без дождей и пляжи без жары: куда поехать летом 2026 без визы

Лето 2026: куда поехать отдыхать без визы гражданам России? Полный список безвизовых стран: Турция, Египет, Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ и другие. Сроки пребывания, правила въезда, сезонность и другие важные изменения в 2026 году. 29 мая, 12:35

В 2026 году россияне могут посетить без визы 86 стран мира, а ещё 38 государств предлагают упрощённый въезд — по электронному разрешению или визе по прибытии. Главная новость сезона: с 11 мая 2026 года Саудовская Аравия открылась для россиян без визы на срок до 90 дней в году. Китай, Вьетнам и Иордания также смягчили правила въезда. Однако семь европейских стран и ряд других государств больше не принимают старые загранпаспорта без биометрического чипа. Рассказываем, куда поехать летом 2026 без визы и как не ошибиться с выбором.

Общая статистика и главные новости 2026 года

По данным на май 2026 года, россияне могут посетить без визы 86 стран мира, еще 38 государств можно посетить по упрощённому порядку въезда — оформить электронную визу или визу по прибытии. Российский паспорт занимает 49-е место в мировом рейтинге «силы» документов, а значит, в общей сложности россияне могут посетить более 100 стран.

Главные изменения туристического сезона 2026 касаются нескольких ключевых направлений. С 11 мая 2026 года вступило в силу соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией: россияне могут находиться там до 90 дней в году суммарно с целью туризма, деловых или частных поездок. Соглашение было подписано ещё 1 декабря 2025 года в Эр-Рияде, и теперь страна полностью открыта для путешествий.

Кроме того, Китай продлил безвиз до конца 2027 года. Он даёт возможность находиться в стране до 30 дней. Пекин ввёл безвиз для граждан России 15 сентября 2025 года. Он действовал до 14 сентября 2026-го.

Вьетнам с 2025 года увеличил безвизовый срок с 15 до 45 дней; дополнительно доступна электронная виза на 90 дней с многократным въездом. Иордания стала безвизовой для россиян с декабря 2025 года — пребывание до 30 дней.

На стадии переговоров находятся сразу несколько государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии: Россия прорабатывает введение безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Пока соглашения не подписаны, въезд в эти страны требует оформления визы.

Требования к загранпаспорту (биометрия)

Перед планированием любой поездки в 2026 году необходимо проверить, является ли ваш загранпаспорт биометрическим — то есть нового образца. По состоянию на май 2026 года несколько европейских стран полностью закрыли въезд по небиометрическим загранпаспортам РФ. Среди них — Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Эстония. К этому списку с 1 апреля 2026 года присоединилась Польша, а с 1 июня 2026 года — Финляндия, которая сохраняет исключения для несовершеннолетних до 18 лет и лиц с видом на жительство, выданным до 1 июня 2026 года.

Кроме того, с начала 2025 года Франция ввела ограничение на въезд для россиян с небиометрическими загранпаспортами, сохранив исключения для детей до 15 лет и обладателей шенгенской визы, оформленной до 1 июня 2025 года. Тенденция к ужесточению требований продолжается: список стран, не принимающих старые документы, постепенно расширяется.

Что делать: если у вас загранпаспорт старого образца (срок действия пять лет, без биометрического чипа), необходимо срочно заменить его на 10-летний биометрический перед любой поездкой в Европу. Для путешествий в Азию, на Ближний Восток и в страны СНГ старые паспорта пока принимаются, однако лучше иметь актуальный документ во избежание проблем на границе.

Топ-10 направлений для пляжного отдыха без визы

Турция

Турция остаётся самым популярным безвизовым направлением для россиян: можно находиться непрерывно до 60 дней, суммарно — не более 90 дней в каждые 180. Если планируется более длительное пребывание, требуется оформление туристической визы через консульство или электронную платформу e-Visa. Для въезда необходим действующий загранпаспорт. Срок его действия должен превышать дату возвращения минимум на четыре месяца.

Прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов летают ежедневно, а цены на курортах Анталии и Алании варьируются на любой бюджет. Летом здесь жарко и сухо — идеальные условия для пляжного отдыха.

Египет

Для въезда в Египет нужна виза по прибытии стоимостью 25–30 долларов, которую оформляют прямо в аэропорту за несколько минут. Туристы, остающиеся на курортах Синайского полуострова (Шарм-эль-Шейх, Дахаб), могут воспользоваться «синайским штампом» — бесплатным въездным разрешением сроком до 15 дней без оформления полноценной визы. Египет открыт для россиян круглый год, летом на Синае жарко, но комфортно для дайвинга и снорклинга.

ОАЭ

Объединённые Арабские Эмираты предоставляют россиянам безвизовый въезд на срок до 90 дней. Дубай и Абу-Даби — не только пляжный, но и шопинговый, гастрономический туризм с развитой инфраструктурой. Летом здесь очень жарко (+40°C и выше), поэтому лучше выбирать апартаменты или отели с бассейном и кондиционером.

Таиланд

Совсем недавно Таиланд сократил безвизовый режим более чем для 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Важно учитывать сезон дождей: с мая по октябрь на западном побережье (Пхукет, Краби) идут интенсивные дожди, тогда как восточное побережье (Самуи, Паттайя) относительно сухое до ноября. Прямые рейсы из России в Бангкок и Пхукет выполняются регулярно.

Вьетнам

Вьетнам увеличил безвизовый период для россиян с 15 до 45 дней, что делает страну отличным вариантом для длительного отдыха. Загранпаспорт должен действовать не менее шести месяцев на момент въезда. Количество безвизовых въездов в год не ограничено, но следующий безвизовый въезд можно совершить только спустя 30 дней после выезда из страны. Электронная виза (e-Visa) позволяет находиться во Вьетнаме до 90 дней. Она может быть однократной или многократной (многократная виза даёт право въезжать и выезжать несколько раз в течение 90 дней). Летом лучше всего ехать в Нячанг или Фантхьет на юге: там меньше дождей, чем в Ханое или Дананге.

Китай

С сентября 2025 года Китай принимает россиян без визы на срок до 30 дней, и этот режим был продлён до конца 2027 года. Летом в Пекине и Шанхае жарко и влажно, но китайские курорты (остров Хайнань) предлагают пляжный отдых с тёплым морем.

Черногория

Черногория — одно из немногих европейских государств, принимающих россиян без визы: разрешено пребывание до 30 дней. Адриатическое побережье с городами Будва, Котор и Ульцинь идеально для семейного отдыха летом. Прямых рейсов из России нет — добираться удобнее через Белград (Сербия) или Стамбул (Турция).

Мальдивы

Мальдивы предоставляют россиянам безвизовый въезд на срок до 90 дней при наличии подтверждения проживания и обратного билета. Сезон дождей здесь длится с мая по октябрь, однако, в отличие от Азии, погода не становится некомфортной — дожди короткие, море тёплое.

Грузия

Россияне могут находиться в Грузии до 360 дней в году без каких-либо разрешений. Формальная миграционная регистрация по месту проживания для туристов не требуется, данные о въезде и выезде фиксируются автоматически пограничной службой.

С 1 января 2026 года для въезда в Грузию обязательна медицинская страховка, которая должна полностью покрывать даты предполагаемого пребывания. Минимальная рекомендованная сумма покрытия — от 30 000 долларов США. Страховка должна быть оформлена на английском или грузинском языке и действительна в бумажном или электронном виде.

Тбилиси, Батуми и курорты Аджарии отличаются доступными ценами, хорошей кухней и живописной природой. Прямые рейсы из Москвы доступны, добраться можно и наземным транспортом.

Армения

Армения открыта для россиян на срок до 180 дней в году, причём взрослые могут въезжать по внутреннему российскому паспорту. Однако есть важное уточнение: если планируется пребывание более 30 дней подряд, необходимо оформить регистрацию по месту жительства. Для этого потребуется заграничный паспорт, даже если въезд осуществлялся по внутреннему российскому.

Ереван стал популярным направлением для культурного туризма, а горнолыжные и летние курорты Дилижана и Джермука привлекают любителей природы. Прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов выполняются ежедневно.

Страны СНГ и ближнего зарубежья

Беларусь. Для въезда в Беларусь россиянам достаточно предъявить либо внутренний паспорт РФ, либо загранпаспорт. Срок пребывания без визы — до 90 дней.

Абхазия. Пересечение российско-абхазской границы для граждан России осуществляется по действительному российскому внутреннему или заграничному паспорту. Срок пребывания — до 90 дней.

Казахстан. Россияне могут въезжать в Казахстан по внутреннему паспорту, но только если прибывают из России. Если визит планируется из другой страны, то понадобится загранпаспорт. Находиться на территории страны можно до 90 суток за 180-дневный период.

Кыргызстан (Киргизия). Пересечь границу Кыргызстана можно и по российскому, и по заграничному паспорту. Для поездок меньше 30 дней не требуется временная регистрация на территории страны.

Южная Осетия. Въезд возможен по паспорту гражданина Российской Федерации. В соответствии с договором между Россией и Южной Осетией от 29 июня 2015 года ограничения по срокам пребывания отменены. По прибытии к месту назначения россияне, не имеющие постоянной регистрации на территории Южной Осетии, обязаны в течение трёх рабочих дней обратиться в Управление иммиграционного контроля МВД Южной Осетии для бесплатного оформления миграционной карты, которая действительна в течение 90 дней.

С 20 января 2026 года для детей до 14 лет во всех перечисленных странах обязателен загранпаспорт. Ранее для въезда в эти государства детям до 14 лет достаточно было свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве РФ, но этот порядок отменён. Если ребёнок путешествует без законного представителя, необходимо оформить у нотариуса согласие на выезд за границу.

Азиатские направления — особенности сезона дождей

Летом в Юго-Восточной Азии нужно внимательно изучить климатические особенности: сезон дождей может реально испортить отпуск. Главное правило — западные побережья (Таиланд — Пхукет, Краби; Вьетнам — Дананг) летом находятся под воздействием муссона, восточные (Вьетнам — Нячанг, Фантхьет; Таиланд — Самуи) более благоприятны для отдыха с июня по сентябрь.

Вьетнам (Нячанг, Фантхьет) — оптимальный выбор для летнего пляжного отдыха в Азии: сухой сезон на юге длится до ноября, 45 дней без визы делают страну очень удобной. Китай (Хайнань) — тропический остров с комфортным климатом летом, безвизовый въезд на 30 дней. Индонезия (Бали) — 30 дней без визы; летом (июнь–август) здесь сухой сезон и лучшие условия для сёрфинга и пляжного отдыха.

Лаос и Филиппины также входят в список безвизовых направлений для россиян. На Филиппинах и в Лаосе летом идут дожди, однако они не препятствуют экскурсионному туризму. Малайзия пока требует визы, но переговоры о безвизовом режиме с Россией продолжаются.

Страны с упрощённым въездом: электронная виза и виза по прибытии

Помимо полностью безвизовых направлений 38 стран предлагают россиянам упрощённый въезд. Это либо электронное разрешение, оформляемое онлайн заранее, либо виза, получаемая прямо в аэропорту прилёта.

Турция. Электронная виза предназначена для туристических и коммерческих целей, оформление онлайн занимает около трёх минут. Срок действия паспорта должен быть не менее шести месяцев с даты прибытия в Турцию.

Вьетнам. С 15 августа 2023 года введена электронная виза (e-Visa) для иностранцев, въезжающих во Вьетнам. Она позволяет пребывать в стране до 90 дней. Оформить её можно через официальный портал. Электронная виза применяется в определённых аэропортах, наземных и морских пограничных пунктах.

Индия. Можно оформить однократную туристическую электронную визу на 30 дней, а также визы на один год и пять лет (непрерывное пребывание по ним — не более 90 дней). Срок оформления — 1–4 дня.

Камбоджа. Электронную визу можно оформить онлайн на сайте. Можно оформить обыкновенную (тип «Е») или туристическую (тип «Т») визу.

Шри-Ланка. Электронная виза доступна через официальный портал. Оформление также занимает от нескольких часов до нескольких рабочих дней.

Стоимость e-Visa варьируется в зависимости от страны и типа визы, обычно составляет от 20 до 50 долларов США. Подавать заявку рекомендуется заблаговременно.

Виза по прибытии: список стран

Египет. Можно получить визу по прибытии в международных аэропортах за 25 долларов США на 30 дней. С 1 марта 2026 года стоимость въездной визы в Египет составляет 30 долларов США на человека.

Мальдивы. Виза не требуется, если поездка продлится не более 90 дней. По прилёте при прохождении паспортного контроля путешественнику ставят штамп.

Камбоджа. Туристическую визу можно получить по прибытии в аэропорты Почентонг и Сиемреап. Стоимость — 30 долларов США, срок действия — 1 месяц с возможностью продления ещё на один месяц.

Мьянма. Виза по прибытии доступна для определённых категорий (деловая, рабочая, для членов экипажей, транзитная). Стоимость — 30 долларов США.

Синайский штамп (Египет). Туристы, прибывающие прямыми рейсами в Шарм-эль-Шейх, могут получить «Синайский штамп», который даёт право на пребывание в курортной полосе Шарм-эль-Шейх – Дахаб – Нувейба – Таба в течение 15 дней. Оформление бесплатное.

Во всех упомянутых случаях требуется загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев с даты въезда в страну. Перед поездкой всегда рекомендуется уточнять актуальные требования на официальных ресурсах, так как правила могут меняться. Также стоит оформить медицинскую страховку, даже если она не обязательна для въезда, поскольку лечение за рубежом будет платным.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько стран открыты для россиян без визы в 2026 году?

На май 2026 года россияне могут посетить 86 стран без оформления визы, ещё 38 государств предлагают упрощённый въезд — по электронному разрешению или визе по прибытии.

Какая главная новость туристического сезона 2026?

С 11 мая 2026 года вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Саудовской Аравией: россияне могут находиться в королевстве до 90 дней в году без визы.

В какие европейские страны нельзя попасть по старому загранпаспорту?

По состоянию на май 2026 года небиометрические загранпаспорта РФ не принимают: Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, Польша (с апреля 2026 года), Финляндия (с 1 июня 2026 года), а также Франция (с исключениями для детей до 15 лет).

Какой срок действия загранпаспорта требуется для поездок?

Большинство стран требует, чтобы паспорт был действителен не менее шести месяцев с даты въезда. Для некоторых государств достаточно трёхмесячного запаса, однако шесть месяцев — универсальный стандарт, который рекомендуется соблюдать всегда.

Можно ли поехать за границу без загранпаспорта?

Да, по внутреннему российскому паспорту можно въехать в Беларусь, Абхазию, Казахстан, Кыргызстан, Армению (взрослые) и Южную Осетию. Детям до 14 лет в большинстве этих стран требуется загранпаспорт.

Где можно отдыхать летом 2026 без визы и с прямыми рейсами?

Прямые рейсы из России летом 2026 года выполняются в Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Китай, Армению, Грузию, Сербию и Беларусь. Для большинства других направлений потребуется пересадка — как правило, в Стамбуле, Дубае или Ереване.

Нужна ли виза в Египет в 2026 году?

Россияне въезжают в Египет по визе по прибытии стоимостью 25–30 долларов, которую оформляют в аэропорту. На курорты Синайского полуострова (Шарм-эль-Шейх, Дахаб) можно въезжать по бесплатному синайскому штампу сроком до 15 дней.

Как продлить безвизовый режим во Вьетнаме?

Базовый безвизовый срок составляет 45 дней. Для более длительного пребывания можно заранее оформить электронную визу (e-Visa) на 90 дней с многократным въездом через официальный портал.

Авторы Анна Розанова