Курорты Турции, Египта и Вьетнама в июне 2026-го: где хорошо, а где адская жара и сезон дождей

Куда поехать на море в июне 2026-го? Прогноз погоды: Турция (+28…+32 °C), Египет (до +46 °C), Самуи (сухой сезон), Пхукет (сезон дождей). Самые популярные курорты, советы, что взять с собой и влияние Эль-Ниньо-2026. 27 мая, 22:15 Погода на курортах в июне 2026-го: где тепло, а где льют дожди.

Июнь 2026 года обещает быть особенно жарким — из-за возможного возвращения эффекта Эль-Ниньо температура воздуха и воды на многих курортах может превысить климатическую норму на 1–3 °C. Рассказываем подробно о погоде на 10+ популярных курортах в июне 2026 года.

Июнь-2026: главная интрига сезона — возвращение Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — периодическое потепление поверхностных вод в центральной и восточной части Тихого океана. Оно случается примерно раз в 2–7 лет и длится от 9 до 12 месяцев. Противоположное явление — Ла-Нинья — приносит похолодание поверхностных вод океана и обычно следует после Эль-Ниньо. Вместе они образуют климатический цикл ЭНСО, который влияет на погоду по всему миру: от засух в Австралии до аномальных ливней в Южной Америке.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) весной 2026 года зафиксировала быстрое повышение температуры поверхности моря и указала на вероятное возвращение Эль-Ниньо уже в мае-июле. По данным Центра прогнозирования климата, вероятность формирования Эль-Ниньо к июню составляет около 70%, а шансы на то, что явление сохранится до конца 2026 года, приближаются к 94%. Синоптики предупреждают: новое Эль-Ниньо может стать сильнейшим за последние 10 лет, а 2026 год рискует возглавить список самых жарких за всю историю наблюдений.

Это значит, что в Средиземноморье и на Ближнем Востоке жара будет сильнее обычного. В Юго-Восточной Азии возможны сдвиги в привычных сроках сезона дождей и более обильные ливни, чем в прошлые годы. Атлантическое побережье может столкнуться с повышенным риском штормов.

Погода на курортах в июне 2026-го

Турция — комфортное тепло без изнуряющей жары

Анталья, Кемер, Аланья и Сиде в июне предлагают едва ли не лучшую погоду для пляжного отдыха. Дневная температура воздуха держится в диапазоне +28…+32 °C — достаточно тепло для загара, но без изнуряющей жары. Море прогревается до +23…+25 °C, что комфортно для длительного купания. Дожди в июне крайне редки, световой день — около 14 часов.

Погода в Турции в июне 2026-го подходит для пляжного отдыха. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Polonskiy

Кемер окружён сосновыми горами и подойдёт тем, кто любит природу. Аланья — для активного отдыха и вечернего веселья. Сиде — для любителей истории и более спокойной атмосферы. В условиях Эль-Ниньо 2026 года температура воздуха может быть на 1–2 °C выше климатической нормы, однако критически некомфортной она не станет — это по-прежнему лучший выбор среди всех популярных направлений для июня.

Черногория: пока ещё без визы

Черногория в июне — это мягкое средиземноморское лето: в среднем +25 °C днём и +19 °C ночью. Море у берегов Будвы уже в начале месяца прогревается до +21 °C, к середине июня — до +24 °C. Солнечных дней в месяце около 25 из 30, что делает Черногорию одним из самых стабильных направлений в регионе. Безвизовый въезд для россиян — дополнительный плюс.

Будва привлекает ночной жизнью и развитой туристической инфраструктурой. Улцинь на юге страны известен протяжёнными песчаными пляжами. Котор и Пераст понравятся тем, кто ценит старинную архитектуру и тихий отдых. Черногория — отличный выбор для тех, кто хочет европейскую атмосферу без изнуряющей жары и необходимости оформлять шенгенскую визу. Но помните, что в сентябре 2026 года планируется переход страны на визовый формат в связи с подготовкой к вступлению в Евросоюз.

Абхазия и Грузия — бюджетные альтернативы без загранпаспорта

Абхазия в июне — неочевидный, но достойный вариант для российских туристов. Въезд по внутреннему паспорту РФ, температура воздуха в Гагре и Пицунде — +25…+28 °C, море к середине июня прогревается до +23…+24 °C. В Сухуме жарче — до +30…+35 °C. Туристов в июне заметно меньше, чем в июле-августе, что сказывается на ценах и атмосфере. Погода может порадовать короткими грозовыми ливнями — они быстро заканчиваются и освежают воздух.

Египет — жарко, сухо

Египет в июне — страна контрастов в прямом смысле. Средняя температура воздуха в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе – +35…+40 °C, в иные дни жара доходит до +46 °C. Влажность при этом низкая, что делает зной немного терпимее, чем в странах с влажным климатом. Вода в Красном море комфортная — около +26…+28 °C — и остаётся главным спасением в такую погоду.

В Египет и ОАЭ в июне лучше не ехать из-за жары. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sophy Ru

Хургада — курорт с развитой инфраструктурой, огромным выбором отелей и длинными пляжами. Шарм-эш-Шейх больше подойдёт дайверам и любителям снорклинга: коралловые рифы здесь считаются одними из лучших в мире. Главное правило Египта в июне — хорошо кондиционированный номер, закрытый от солнца бассейн и активность только до 11 утра и после 17 вечера. Детям и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такую жару лучше выбрать другое направление.

ОАЭ — от поездки в июне лучше отказаться

ОАЭ в июне — это климатическое испытание, а не отдых. Дневная температура в Дубае и Абу-Даби достигает +36…+43 °C, ночью остывает лишь до +28…+33 °C. На фоне высокой влажности в 70–80% воздух ощущается как горячий пар — именно так описывают июньский климат в Эмиратах местные жители. Купаться на пляже комфортно только до 10–11 утра, затем море прогревается до +30…+32 °C и совершенно не освежает.

На фоне ожидаемого Эль-Ниньо 2026 года температуры могут оказаться ещё выше привычных показателей. Медики не рекомендуют ехать в ОАЭ в июне с детьми и людьми с проблемами с сердцем и сосудами. Если ОАЭ — ваша мечта, запланируйте поездку на октябрь-ноябрь: тогда там +28…+32 °C и идеальное море.

Таиланд — Самуи vs Пхукет

Это два абсолютно разных климатических мира в одной стране. Самуи в июне входит в жаркий сезон: +30…+33 °C, дожди короткие и чаще идут ночью, пляжи открыты, море спокойное. Цены здесь летом немного ниже высокого сезона, но отели работают в полном режиме.

Пхукет в июне живёт по другим правилам. Муссонные дожди приносят свыше 280 миллиметров осадков за месяц — это один из самых мокрых периодов года. Дожди идут почти ежедневно, западное побережье периодически штормит, у пляжей вывешивают красные флаги. Пхукет в июне подходит сёрферам и тем, кто не боится дождей, — но для классического пляжного отдыха лучше выбрать другой вариант.

Вьетнам — Нячанг vs Фукуок

Нячанг ещё пригоден для отдыха в июне, а вот Фукуок не совсем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Нячанг — один из немногих курортов Юго-Восточной Азии, где июнь считается хорошим временем для отдыха. Температура воздуха +30…+34 °C, вода +28…+30 °C, осадки минимальны. Стабильная солнечная погода, спокойное море, богатая гастрономия — всё это делает Нячанг отличным выбором для тех, кто ищет азиатскую экзотику без сезона дождей.

Фукуок в июне — другая история. Остров на юге страны попадает под влияние муссона: начинается сезон дождей, ливни идут регулярно во второй половине дня. Это не катастрофа, но пляжный отдых будет непредсказуемым.

Мальдивы — отдых по скидке

Мальдивы в июне официально находятся в низком сезоне: юго-западный муссон приносит облачность, ветер и периодические дожди. Однако это не значит, что отдых невозможен. Дожди обычно кратковременные, между ними бывают целые солнечные дни. Главный плюс — цены на виллы над водой и перелёты падают на 30–50% по сравнению с декабрем – апрелем. Опытные путешественники берут туры на 10–14 дней, чтобы поймать хорошую погоду.

Что взять с собой в поездку — памятка по направлениям

Для Турции и Черногории: лёгкая одежда из натуральных тканей, солнцезащитный крем SPF 50+, головной убор, тонкий кардиган на вечер — ночью бывает прохладно, до +19 °C. Удобная обувь для прогулок по историческим центрам.

Что взять с собой в поездку на море. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artie Medvedev

Для Египта и ОАЭ: солнцезащитный крем SPF 100+ — не меньше, светлая одежда с длинными рукавами для прогулок в жару, несколько головных уборов, бутылка воды объёмом минимум 1,5 литра на каждого члена семьи при каждом выходе из отеля. Электролиты и регидратационные пакеты — обязательно. Жаропонижающее и препараты от солнечного удара — в аптечку.

Для Таиланда (Самуи) и Вьетнама (Нячанг): лёгкий дождевик или компактный зонт — короткие ливни случаются. Репеллент от насекомых, противогрибковые средства — влажный климат располагает. Водонепроницаемый чехол для смартфона будет не лишним. Купальник можно дополнить гидрокостюмом для снорклинга: защитит и от медуз, и от солнца.

Для Абхазии: всё то же, что для Черногории, плюс — наличные рубли (карты принимают не везде), аптечка с базовым набором (аптеки есть, но ассортимент ограничен), внутренний паспорт РФ.

Часто задаваемые вопросы

Где в июне 2026-го гарантированно будет море и солнце?

Самые надёжные варианты — Турция (Анталья, Кемер, Аланья), Нячанг во Вьетнаме и Самуи в Таиланде. Эти направления традиционно предполагают стабильную тёплую погоду в июне: много солнечных дней, тёплое море и минимум дождей.

Почему на Пхукет в июне 2026-го ехать не стоит?

На Пхукете в июне — разгар муссонного сезона дождей. За месяц выпадает более 280 миллиметров осадков, западное побережье регулярно штормит, пляжи закрываются. Если хочется в Таиланд — летите на Самуи.

Какой курорт в Турции самый комфортный в июне?

Для семейного отдыха — Сиде или Белек с мягкими песчаными пляжами и спокойным морем. Для молодёжи и активного отдыха — Аланья. Для любителей природы и дайвинга — Кемер с сосновыми горами и чистой водой.

Стоит ли ехать в ОАЭ летом 2026 года?

Не рекомендуется. В июне температура воздуха достигает +36…+43 °C при влажности 70–80%. Комфортно провести время на улице практически невозможно. Лучший сезон для ОАЭ — октябрь – март.

В Египте в июне очень жарко — это правда?

Да. Средняя температура воздуха — +35…+40 °C, в отдельные дни возможны пиковые значения до +46 °C. Зато Красное море — +26…+28 °C, а влажность низкая. Если вы хорошо переносите жару, отдыхаете в отеле с бассейном и выходите на пляж только утром — Египет в июне вполне подойдёт.

Куда поехать на море без загранпаспорта в июне 2026-го?

Абхазия — въезд строго по внутреннему паспорту РФ, тёплое море (+23…+24 °C) и невысокие цены. Из направлений с загранпаспортом, но без визы: Турция, Черногория, Египет — о полном списке безвизовых стран для россиян в 2026 году читайте в нашем материале.

Что такое Эль-Ниньо и как оно повлияет на мой отпуск?

Эль-Ниньо — потепление поверхностных вод Тихого океана, которое меняет климат по всей планете. В 2026 году оно может сделать жаркие курорты (ОАЭ, Египет) ещё жарче, а в Юго-Восточной Азии — усилить и сдвинуть сезон дождей. Подробнее о климатическом феномене Эль-Ниньо и его последствиях — читайте в материале Life.ru.

Где в июне 2026-го самые низкие цены при хорошей погоде?

Абхазия — самый бюджетный вариант с хорошей погодой. Из зарубежных направлений: Египет предлагает низкие цены на туры из-за высокой жары, Мальдивы в низкий сезон снижают стоимость вилл на 30–50%. Черногория остаётся доступнее Турции при сопоставимом качестве отдыха.

