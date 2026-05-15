На три месяца без ограничений: Полный список безвизовых для россиян стран в 2026 году

Безвизовые страны для россиян в 2026 году: 86 государств можно посетить без визы. Саудовская Аравия открылась без виз с 11 мая. Какие паспорта принимают и почему ряд стран Европы пускают только по биометрии — читайте в нашем путеводителе. 15 мая, 11:00

В 2026 году россияне могут посетить без визы 86 стран, а ещё 38 государств предлагают упрощённый въезд через электронную визу или визу по прибытии — итого около 120 доступных направлений. Главная новость туристического сезона: с 11 мая 2026 года Саудовская Аравия открылась для россиян без виз. Однако появились и новые ограничения: ряд европейских стран перестал признавать небиометрические загранпаспорта старого образца, что важно учесть перед поездкой.

Главные новости туристического сезона – 2026

Саудовская Аравия открылась без визы

С 11 мая 2026 года вступило в силу российско-саудовское соглашение о взаимной отмене виз. Теперь россияне могут находиться в королевстве суммарно до 90 дней в течение календарного года — для туризма, деловых встреч и частных поездок. Важное исключение: для паломничества — хаджа или умры — виза по-прежнему обязательна. Соглашение было подписано 1 декабря 2025 года в Эр-Рияде и вступило в силу ровно через пять месяцев.

Переговоры с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном

Министерство экономического развития России активно прорабатывает введение безвизового режима ещё с тремя странами: Малайзией, Бахрейном и Кувейтом. По данным на май 2026 года, переговоры продолжаются, точных дат не объявлено. Также ведётся работа над групповыми безвизовыми поездками в Индию — по аналогии с уже действующим групповым режимом с Китаем (группы от 5 до 50 человек через аккредитованных туроператоров). Если соглашения будут подписаны, список доступных направлений заметно вырастет.

Куда не попасть по старому загранпаспорту

Небиометрические загранпаспорта (пятилетние, без чипа) в 2026 году не признают уже как минимум 10 стран Европы: Чехия, Дания, Германия, Эстония, Франция, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Исландия.

Это означает, что даже при наличии действующей шенгенской визы пересечь границу этих государств по старому паспорту не получится. Если у вас паспорт без биометрии — оформите загранпаспорт нового поколения заранее.

Сколько стран доступно россиянам в 2026 году

По данным на май 2026 года, с паспортом гражданина России можно без предварительного оформления визы посетить 86 стран, ещё 38 государств предоставляют доступ через электронную визу или визу по прибытии. Суммарно это около 120 направлений по всему миру — от стран СНГ и Ближнего Востока до Латинской Америки и Океании.

Полный список безвизовых стран для россиян на 2026 год

СНГ и постсоветское пространство

Это самый доступный регион: несколько стран принимают россиян даже по внутреннему паспорту.

Белоруссия — без ограничений по сроку, по внутреннему паспорту РФ.

Казахстан — до 90 дней, по внутреннему паспорту РФ.

Киргизия — до 60 дней, по внутреннему паспорту РФ; при поездке дольше 30 дней нужна временная регистрация.

Армения — до 180 дней (при авиаперелёте), по внутреннему паспорту РФ.

Азербайджан — до 90 дней, загранпаспорт.

Узбекистан — без ограничений по сроку; при пребывании свыше 15 дней оформляется временная регистрация.

Таджикистан — до 90 дней, загранпаспорт.

Абхазия — без ограничений, по внутреннему паспорту РФ.

Южная Осетия — без ограничений, по внутреннему паспорту РФ.

Грузия — до 365 дней, загранпаспорт.

Молдова — до 90 дней за полгода, загранпаспорт.

Европа (безвизовые направления)

Из европейских стран без визы доступны преимущественно Балканы.

Сербия — до 30 дней, прямые рейсы из РФ.

Черногория — до 30 дней, загранпаспорт.

Босния и Герцеговина — до 30 дней, загранпаспорт.

Турция — до 60 дней за поездку (до 90 дней суммарно за полугодие); паспорт должен действовать не менее 120 дней.

Азия

Азия предлагает популярные пляжные и культурные направления:

Таиланд — до 60 дней; обязательно заполнение цифровой карты въезда (Thailand Digital Arrival Card).

Вьетнам — до 45 дней без визы или до 90 дней по электронной визе с многократным въездом.

Китай — до 30 дней; пробный безвизовый режим продлён до 14 сентября 2027 года.

Монголия — до 30 дней, загранпаспорт.

Малайзия — до 30 дней; ведутся переговоры о введении полного безвизового режима.

Филиппины — до 30 дней, загранпаспорт.

Индонезия (Бали) — виза по прибытии: 30 дней с возможностью продления ещё на 30 дней, стоимость около 35 USD.

Шри-Ланка — до 30 дней, виза по прибытии.

Гонконг — до 14 дней; паспорт должен действовать более 30 дней после даты отъезда.

Мальдивы — до 30 дней, виза по прибытии; достаточно онлайн-декларации о прибытии.

Мьянма — до 30 дней (не более 90 дней в году); безвиз введён с 27 января 2026 года, въезд через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо.

Ближний Восток

Регион заметно расширился для российских туристов в 2025–2026 годах.

Саудовская Аравия — с 11 мая 2026 года, до 90 дней в году; только туристические и деловые поездки, для хаджа и умры виза обязательна.

ОАЭ — до 90 дней; загранпаспорт должен действовать не менее 6 месяцев.

Катар — до 90 дней, загранпаспорт.

Оман — до 30 дней по прилёте или через e-visa.

Иордания — до 30 дней; безвизовый режим действует с декабря 2025 года, обязательна медицинская страховка.

Бахрейн — до 30 дней; ведутся переговоры о введении полного безвизового режима.

Кувейт — до 30 дней; ведутся переговоры о введении полного безвизового режима.

Африка

Египет — до 30 дней, виза по прибытии.

Танзания — до 90 дней, виза по прибытии.

Кения — до 90 дней, ETA (электронное разрешение на въезд).

Эфиопия — до 30 дней, виза по прибытии.

Сейшелы — до 30 дней, загранпаспорт.

Марокко — до 90 дней, загранпаспорт.

Тунис — до 90 дней, загранпаспорт.

Мадагаскар — до 30 дней, виза по прибытии.

Латинская Америка и Карибский бассейн

Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Боливия, Венесуэла — до 90 дней, загранпаспорт.

Никарагуа, Гватемала, Гондурас — до 90 дней, загранпаспорт.

Мексика — до 180 дней, загранпаспорт.

Куба — до 30 дней, виза-туркарта по прибытии.

Доминиканская Республика — до 30 дней, туркарта по прибытии.

Океания

Фиджи — до 120 дней, загранпаспорт.

Вануату — до 30 дней, загранпаспорт.

Куда можно поехать без загранпаспорта

Для поездок в ряд стран россиянам не нужен загранпаспорт — достаточно внутреннего паспорта гражданина РФ. Это касается Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Абхазии и Южной Осетии. Важная оговорка актуальна для семей с детьми: с 20 января 2026 года детям до 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию требуется загранпаспорт — внутренний документ для несовершеннолетних больше не принимают.

Взрослых это правило не касается, но перед поездкой всё равно стоит уточнить актуальные требования на официальном сайте посольства страны назначения.

Какие документы нужны для выезда за границу

Главный документ для большинства зарубежных поездок — загранпаспорт. Срок его действия имеет значение: в ОАЭ, Таиланде и Индонезии паспорт должен действовать не менее 6 месяцев после даты въезда, в Турции — не менее 120 дней. Проверьте эти требования заранее: просроченный или скоро истекающий паспорт — частая причина отказа на стойке регистрации.

Помимо паспорта, на границе могут потребовать обратный авиабилет и подтверждение бронирования жилья — распечатайте копии заранее или сохраните в телефоне. Медицинская страховка обязательна для въезда в Иорданию; в остальных случаях она формально не является требованием закона, но позволит избежать непредвиденных расходов на лечение за рубежом. В некоторых странах, в частности в Таиланде, при въезде заполняется цифровая миграционная карта — уточните эту деталь до поездки.

Как платить за границей в 2026 году

Ситуация с банковскими картами для россиян за рубежом остаётся сложной. Карты «Мир» в большинстве зарубежных стран не принимают, а банковские карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, также не работают за пределами РФ из-за международных санкций. На практике это означает, что рассчитывать на привычный пластик в большинстве туристических направлений не приходится.

Актуальные способы оплаты выглядят так:

Наличные в долларах или евро — самый надёжный вариант. Возьмите разумную сумму с учётом длительности поездки; часть средств держите в труднодоступном месте на экстренный случай.

Карта иностранного банка — оптимальное решение, если у вас есть возможность её оформить: принимается по всему миру без ограничений.

Что нового с электронными визами в 2026 году

Важная новость для тех, кто планирует поездку в Европу: Италия с 1 июня 2026 года запускает систему электронных виз для иностранных граждан. Это означает переход на цифровой формат подачи документов — заявка будет подаваться онлайн, без личного посещения консульства. До этой даты консульства Италии продолжают работать по прежней схеме. Туристические визы категории C (краткосрочные) в большинстве случаев оформляются как однократные под конкретные даты поездки.

Китай сохраняет безвизовый режим для россиян: пробный период, введённый в сентябре 2025 года, продлён до 14 сентября 2027 года — разрешено пребывание до 30 дней за одну поездку. Турция остаётся доступной без визы: до 60 дней за одну поездку (до 90 дней суммарно за полугодие).

Часто задаваемые вопросы

Сколько безвизовых стран для россиян в 2026 году?

По данным на май 2026 года — 86 стран с полным безвизовым въездом плюс 38 стран с упрощёным порядком (электронная виза или виза по прибытии). Итого около 120 доступных направлений.

Куда можно поехать без загранпаспорта?

Без загранпаспорта, только по внутреннему паспорту РФ, взрослые россияне могут въехать в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию. С 20 января 2026 года для детей до 14 лет даже в эти страны требуется загранпаспорт.

В какие страны нельзя по старому загранпаспорту в 2026-м?

На сегодняшний день небиометрические пятилетние паспорта не признают как минимум 10 стран: Чехия, Дания, Германия, Эстония, Франция, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Исландия. Список продолжает расширяться — проверяйте актуальные требования перед поездкой.

Работают ли российские карты за границей в 2026-м?

Карта «Мир» работает в ряде стран, включая Белоруссию, Турцию, Казахстан, страны СНГ, и там, где работает UnionPay. Однако её использование за границей связано с рядом ограничений, и не везде карта принимается одинаково хорошо. Перед поездкой лучше заранее уточнить, как и где именно ваша карта «Мир» будет работать, а также взять с собой наличные.

Что делать, если отказали во въезде по небиометрическому паспорту?

На паспортном контроле вам имеют право отказать во въезде, если паспорт не признаётся страной назначения. В этом случае единственный выход — вернуться домой и оформить биометрический загранпаспорт нового образца.

Нужна ли страховка для выезда за границу в 2026-м?

Медицинская страховка обязательна для въезда в Иорданию. Для других безвизовых стран она формально не требуется, но настоятельно рекомендуется: стоимость медицинской помощи за рубежом может быть очень высокой — особенно в Таиланде, ОАЭ или странах Латинской Америки.

Как получить электронную визу в 2026 году?

Порядок зависит от страны. Вьетнам выдаёт электронную визу на 90 дней через официальный портал, Индонезия — визу по прибытии. С 1 июня 2026 года Италия переходит на систему электронных виз. Перед поездкой изучите официальный сайт посольства или иммиграционной службы конкретной страны.

Нужна ли виза в Китай для россиян в 2026-м?

Нет. С сентября 2025 года Китай ввёл безвизовый режим для россиян на срок до 30 дней за одну поездку. Действие режима продлено до 14 сентября 2027 года.

Заключение

В 2026 году россияне располагают широким выбором зарубежных направлений: 86 стран без визы и ещё 38 — с упрощённым въездом. Главное событие сезона — безвиз с Саудовской Аравией с 11 мая 2026 года, на горизонте — потенциальный безвиз с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Вместе с тем важно учесть ограничения: небиометрический паспорт закроет доступ в ряд европейских стран, а российские банковские карты за рубежом фактически не работают — наличные остаются необходимостью. Выбирайте направление заранее, проверяйте срок действия загранпаспорта и требования к биометрии на официальном сайте посольства страны назначения: правила меняются быстро и актуальная информация убережёт от неприятных сюрпризов на границе.

Авторы Анна Розанова