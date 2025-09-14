Нихао, Чжунго! Достопримечательности Поднебесной, которые должен увидеть каждый турист Оглавление Безвизовый режим в Китае 2025–2026: что нужно знать туристу Топ главных достопримечательностей Китая Пекин — величие императоров и память о кормчем Великая Китайская стена — легенда в камне Терракотовая армия в Сиане — воины императора драконов Парк панд в Чэнду: как увидеть визитную карточку Китая Шанхай — город древностей и скоростей Гуанчжоу — южные ворота Поднебесной Остров Хайнань — тропический оазис Китая Топ мест Китая, которые нужно обязательно увидеть каждому туристу. Куда поехать в Китае, что посмотреть и какие места посетить, читайте подробнее в материале Life.ru. 13 сентября, 22:01 Китай — самые интересные достопримечательности, что посмотреть туристу. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / 4045, AfriramPOE, Melnikov Dmitriy

Безвизовый режим в Китае 2025–2026: что нужно знать туристу

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года Китай ввёл пробный безвизовый режим для граждан России. Это позволяет находиться в стране до 30 дней с обычным загранпаспортом. Безвизовый режим распространяется на туризм, деловые визиты, посещение родственников и друзей, культурный или образовательный обмен, транзит через Китай. Рекомендуется иметь при себе бронь отеля, обратные авиабилеты или ваучер туроператора, чтобы избежать вопросов на границе.

Топ главных достопримечательностей Китая

Пекин — величие императоров и память о кормчем

Запретный город (Гугун) — дворцовый комплекс в Пекине, который на протяжении почти 500 лет служил резиденцией императоров династий Мин и Цин, а также политическим и церемониальным центром Поднебесной. Название «Запретный город» возникло из-за строгого запрета на вход обычных граждан в императорский квартал.

Строительство началось в 1406 году по приказу императора Юнлэ из династии Мин. На возведение комплекса ушло 14 лет. В деталях повторяется число 9, символизирующее императора, например, на дворцовых крышах сидят по 9 мифических животных, охраняющих здания от злых духов.

В залах музея хранится более миллиона экспонатов: живопись, керамика, ювелирные изделия, редкие рукописи и предметы быта.

Часы работы: с 8:30 до 17:00 в летнее время и до 16:30 в зимнее, вход прекращается за час до закрытия. Лучшее время для посещения — конец весны или начало осени, в этот период прохладно и не очень много туристов.

Запретный город в Пекине — резиденция императоров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ABCDstock

Также следует увидеть Храм Неба (Тяньтань) XV века — имперский конфуцианский храмовый комплекс в центральном районе Пекина. Именно это сооружение много лет служило подтверждением законности власти императора — сына Неба. Стоимость входа на территорию комплекса — 20–30 юаней.

Площадь Тяньаньмэнь названа в честь одноимённых ворот, дословно — «врата небесного спокойствия», которые отделяют её от Запретного города. Именно на ней 1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика. Одновременно на площади может поместиться миллион человек. На ней находится мавзолей Мао Цзэдуна, монумент Народным героям и Национальный музей Китая.

Тяньаньмэнь открыта для посещения круглосуточно и бесплатно, но с 2021 года для входа в центральную часть площади необходимо предварительно зарегистрироваться. Сделать это можно через официальное мини-приложение WeChat или приложение Beijing Tong. Обычно запись открыта за 1–9 дней до посещения.

Великая Китайская стена — легенда в камне

Великая Китайская стена — серия укреплений, построенных на исторических северных границах древних китайских государств и имперского Китая. Один из самых известных участков для туристов — Бадалин, он расположен в 70 км от Пекина. Также известен Мутяньюй, он тише и живописнее, чем Бадалин, есть ухоженные тропы, доступен подъём на подъёмнике или пешком.

Участки Великой Китайской стены есть неподалёку от Пекина. Фото © Shutterstock / FOTODOM / aphotostory

Терракотовая армия в Сиане — воины императора драконов

«Терракотовая армия» — захоронение более 8100 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов разных рангов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане, в провинции Шэньси. По замыслу императора, эти воины должны были сопровождать его после смерти — в загробной жизни.

Терракотовая армия была обнаружена 29 марта 1974 года группой местных крестьян, которые копали колодец примерно в 1,5 км к востоку от могильного кургана императора. Вскоре были начаты раскопки, а на этой территории был построен музейный комплекс. Самый большой раскоп был окружён крытым павильоном, а захоронение императора ещё не вскрыто.

Из Сианя к комплексу терракотовых воинов можно добраться на автобусах. Стоимость посещения достопримечательности — 150 юаней. Аренда аудиогида — 40 юаней, залог — 100 юаней. Также на входе возле касс очень много экскурсоводов, которые сами подходят и предлагают за деньги частную экскурсию.

Терракотовая армия — статуи воинов Древнего Китая в полный рост. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DnDavis

Парк панд в Чэнду: как увидеть визитную карточку Китая

Многие туристы, отправляющиеся в Китай, выбирают рейсы с пересадкой в городе Чэнду провинции Сычуань. И не зря — он славится как Город панд — а это, как известно, живой символ Поднебесной.

Исследовательская база по разведению гигантских панд в Чэнду является крупнейшим в мире центром разведения и исследований панд в неволе. Среда обитания имитирует дикую природу: 96% территории покрыто бамбуком, есть открытые вольеры и тематические зоны. Для посетителей доступны образовательные экспозиции и смотровая башня.

Добраться до парка с живым символом Китая можно на метро. Поездка из центра города до станции Panda Avenue обойдётся в четыре юаня. От метро надо будет проехать на автобусе — он стоит два юаня. Входной билет в парк — 55 юаней. Лучше приехать в парк пораньше, в районе 7:30–8 утра — можно застать кормление панд. Вечером же животные могут рано уйти в вольеры.

В Чэнду также примечательна торговая улица Цзиньли — ей уже более 1800 лет. На ней находятся множество кафе и ресторанов, лавки с уличной едой, чайные домики, магазинчики. Интересно — здесь даже оказывают услуги по чистке ушей(!).

Большая панда — живой символ Китая. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LP2 Studio

Шанхай — город древностей и скоростей

Шанхай, город на юге дельты великой реки Янцзы — мегаполис, название которого стало именем нарицательным. Кажется, время здесь бежит быстрее, чем в любом другом месте. Что ж, попробуем догнать!

Набережная Вайтань вдоль реки Хуанп привлекает туристов со всего мира. Там расположено несколько десятков европейских колониальных зданий, в которых когда-то находились банки и торговые компании Великобритании, Франции, США, России, Германии, Японии, Нидерландов и Бельгии.

Именно с набережной Вайтань открывается вид на район Пудун — место, где сосредоточены символы никогда не стоящего на месте Шанхая: знаменитая телебашня «Восточная жемчужина», Башня Цзиньмао, Шанхайский финансовый центр, Шанхайский диснейленд.

Набережная Вайтань — комплекс колониальных зданий в Шанхае. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sunwand24

В телебашне три сферы — первая, вторая и верхняя. На второй, на высоте 267 метров, расположен панорамный вращающийся ресторан. Ниже него находится «Небесная галерея», а над уровнем 259 м построен единственный в мире стеклянный коридор на такой высоте. Тут открывается обзор на все 720 градусов: по бокам, сверху и под ногами. Впечатления гарантированы! Ещё один панорамный вид на весь Шанхай — на 350 метрах.

Билет на нижнюю и среднюю сферы стоит 199 юаней, за 220 юаней вы совершите подъём на самую высокую точку в 351 метр, за 329 юаней вас ждут круиз по реке, нижняя и верхняя сферы с галереей, а также музей истории. За 368 юаней сходите на ланч в ресторане и на смотровую. Пакет за 418 юаней включает ужин в ресторане на высоте, поход в галерею на 263 метрах, смотровую с прозрачным полом, исторический музей и нижнюю сферу.

Старый город Наньши — один из самых древних районов Шанхая, место, с которого началась история мегаполиса. Там находится сад Юйюань, где можно увидеть традиционные павильоны, каменные мостики, живописные пруды и экзотические растения. На базаре Наньши вы купите сувениры, чай, фарфор, резные фигурки и другие традиционные изделия. Также неподалеку есть Чайный дом на воде — он соединён с улицей знаменитым Зигзагообразным мостом.

Старый город Наньши — колорит Китая как он есть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / A G Baxter

В районе Цинпу находится «китайская Венеция» — Чжуцзяцзяо, где протекает множество рек и стоит 36 каменных мостов. Передвигаются там не по улицам, а по каналам. Большинство зданий там исторические: рисовые лавки, магазины специй и почта — времён династии Цин.

До Шанхая часто добираются самолётом — из Пекина лететь около двух с половиной часов, билет стоит от 700 юаней. Аэропорт Пудун с центром мегаполиса соединяет знаменитый Maglev — поезд на магнитной подушке. Его максимальная скорость — 431 км/ч! До города он домчит вас максимум за восемь минут. Цена билета — около 50 юаней.

Между Пекином и Шанхаем каждый день курсируют порядка пятидесяти скоростных поездов. Минимальное время в пути — 4,5 часа, но в среднем поездка занимает около шести часов. Стартовая цена — около 60 юаней. Ночные поезда идут дольше, но они дешевле.

Гуанчжоу — южные ворота Поднебесной

Гуанчжоу, ранее известный во многих западных странах как Кантон, — мегаполис в субтропиках неподалёку от Гонконга. Является крупнейшим в Южном Китае торгово-промышленным городом и морским портом.

Промышленный и финансовый центр привлекает не только бизнесменов, но и путешественников. Символом современного Гуанчжоу стала площадь Хуачэнь. Это зелёная аллея среди небоскребов в самом сердце города. На ней расположены Опера Гуанчжоу и Музей провинции Гуандун, библиотека, а вечером открывается вид на знаменитую телебашню.

Телебашня Гуанчжоу (Кантонская телебашня) — вторая по высоте телебашня в мире, уступающая лишь Токийской. Она расположена на правом берегу реки Чжуцзян и была построена к Азиатским играм 2010 года, причём по патенту инженера Шухова — имеет сетчатую гиперболическую конструкцию. На высоте 450 метров непрерывно функционирует оригинальное колесо обозрения — кабинки едут по горизонтали, по краю телебашни. Также действует аттракцион свободного падения, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий аттракцион свободного падения в мире — его высота 485 (!) метров.

Вид на деловой центр Гуанчжоу и Кантонскую телебашню. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bao zhonghui

До башни можно добраться на метро — станция так и называется Canton tower. Цена на открытую смотровую площадку на высоте 455 метров плюс на аттракцион свободного падения составит 228 юаней. Билет на открытую смотровую площадку и на колесо обозрения стоит 298 юаней.

Парк Юэсю — один из самых крупных и старых парков Гуанчжоу. Там находится статуя Пяти баранов. По легенде, 2000 лет назад земля в городе была бесплодной. Но однажды облака расступились и с небес спустились пятеро бессмертных в цветных одеждах, восседающие верхом на пяти баранах, каждый из которых нёс во рту по шесть колосьев риса — и край стал богатым. С тех пор Гуанчжоу часто называют Городом пяти баранов.

В Гуанчжоу находится Храм шести фикусов (или шести баньяновых деревьев), это одна из древнейших буддистских святынь. Он был основан в 537 году. В центральном зале, известном как Зал великого Будды, находятся три статуи божества, которые символизируют прошлое, настоящее и будущее.

Именно в провинции Гуандун родился знаменитый китайский революционер, первый президент республики и основатель партии «Гоминьдан» Сунь Ятсен. В Гуанчжоу действует его мемориал. Здание выполнено в форме восьмиугольника, его центральный зал поддерживается без единой опорной колонны. На входе — скульптура Сунь Ятсена, около неё круглосуточно несёт службу почётный караул.

В Гуанчжоу можно добраться прямым рейсом из Москвы, также самолёты летают и между всеми крупнейшими городами Китая — и это считается наиболее выгодным. Есть вариант сесть на поезд из Пекина, билет стоит 950–1100 юаней, а дорога займёт семь с половиной часов. Если же вы желаете заглянуть в Гонконг или едете оттуда — здесь удобнее всего будет сесть на автобус, они ходят каждые полчаса, а билет стоит от 95 юаней.

Чжанцзяцзе — национальный парк скал «Аватар». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Asura senpai

Бонус: с вокзала Гуанчжоу можно скоростным поездом добраться до города Чжанцзяцзе. Именно неподалёку от него находится национальный парк с уже ставшими легендарными скалами «Аватар» — именно они вдохновили режиссёра Джеймса Кэмерона на ландшафты планеты Пандора. Из Чжанцзяцзе до посёлка Улинъюань, где находится вход в национальный парк, ходят автобусы с автовокзала. Проезд стоит около 20 юаней.

У каждой скалы здесь своё имя: Воин с Мечом, Мать и Дитя, Пять Пальцев. Особенно впечатляет вид на Летающие горы со стеклянного моста через большой каньон или со смотровой площадки. А если подняться по 3800 ступеням на вершину горы Хуаншичжай, откроется вид на тысячи остроконечных скал, покрытых соснами, — и кажется, что они парят в воздухе.

Остров Хайнань — тропический оазис Китая

Тропический остров Хайнань уже облюбовали многие туристы, в том числе российские. Но стоит учитывать, что летом и осенью там могут быть тайфуны, а вот с ноября по май — самый сезон. Пик туристов обычно приходится на зимний период.

Город Санья — центр острова Хайнань. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

На Хайнане есть где побывать, помимо пляжей с белоснежным песком. В уезде Линшуй есть природный заповедник гуансийских макак «Остров обезьян Наньвань». Самостоятельно до него можно добраться по канатной дороге — перед вами откроются зелёные виды, будет заметна и деревушка с настоящими домиками на сваях. Обезьяны в заповеднике ходят свободно — важно не провоцировать их. Экскурсии туда организуются в Санье. Билет, включающий проезд на канатке и сам заповедник, стоит около 154 юаней.

В 50 километрах от города Саньи расположен уникальный даосский парк «Небесные гроты» — настоящий уголок нетронутой природы. Он был основан в 1187 году. Там находятся реликтовые драконовые деревья, гроты и пещеры. Парк разделён на шесть зон: гроты Донгтьян, Южная гора долголетия, Храм драконьего короля Южно-Китайского моря, Стена записей, Морские чудеса и Музей естественной истории Саньи. Взрослый билет стоит 135 юаней, детский — 70 юаней, дети ростом до 120 см проходят бесплатно.