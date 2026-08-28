Производственный календарь на сентябрь 2026: рабочие дни, норма часов Оглавление Производственный календарь на сентябрь 2026: главное Норма рабочего времени в сентябре 2026 года Календарная сетка на сентябрь 2026 FAQ — частые вопросы Сколько рабочих дней в сентябре 2026 года? Есть ли праздники в сентябре 2026 года? Какая норма часов в сентябре 2026 года при стандартной пятидневке? Производственный календарь на сентябрь 2026 года: 22 рабочих дня, 8 выходных, норма 176 часов. Праздников в этом месяце нет — в материале Life.ru. 28 августа, 06:01 Производственный календарь на сентябрь 2026: норма часов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В сентябре 2026 года — 22 рабочих дня и 8 выходных, а государственных праздников не будет вовсе. Life.ru собрал календарь по неделям и норму рабочего времени для разных графиков — от стандартной 40-часовой недели до сокращённой.

Производственный календарь на сентябрь 2026: главное

Всего в сентябре 30 календарных дней: 22 из них рабочие, 8 — выходные. И это единственный месяц 2026 года, в котором нет ни одного праздничного или переносного дня, установленного статьёй 112 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ № 1466 от 24.09.2025.

Все выходные в сентябре — обычные субботы и воскресенья, без исключений и переносов. Для сравнения: в августе 2026 года был 21 рабочий день, а в октябре ожидается уже другое соотношение — но именно сентябрь выделяется тем, что это самая «чистая» пятидневка за весь год, без единого особого дня в календаре.

Норма рабочего времени в сентябре 2026 года

Норма часов зависит от продолжительности рабочей недели, установленной для конкретной должности или категории сотрудников.

При 40-часовой неделе норма сентября составляет 176 часов, при 36-часовой — 158,4, а при 24-часовой — 105,6.

Эти цифры нужны не только для расчёта зарплаты при окладе, но и для корректного оформления больничных, отпускных и переработок — норма часов служит базой для пересчёта среднего заработка. Сокращённых предпраздничных дней в сентябре нет, поскольку праздников в этом месяце не предусмотрено.

Календарная сетка на сентябрь 2026

Месяц открывается рабочей неделей: 1 сентября 2026 года выпадает на вторник. Обратите внимание на распределение выходных по неделям:

1-я неделя: 1–6 сентября — рабочие дни со вторника по пятницу, 5 и 6 сентября — выходные (суббота, воскресенье).

2-я неделя: 7–13 сентября — рабочие дни с понедельника по пятницу, 12 и 13 сентября — выходные.

3-я неделя: 14–20 сентября — рабочие дни с понедельника по пятницу, 19 и 20 сентября — выходные.

4-я неделя: 21–27 сентября — рабочие дни с понедельника по пятницу, 26 и 27 сентября — выходные.

5-я неделя: 28–30 сентября – 30 сентября (среда) — рабочий день, открывающий переход к октябрю.

Такая структура удобна для планирования отпусков, командировок и рабочих графиков. Эти данные можно использовать для собственных расчётов зарплаты, отпускных и норм рабочего времени.

FAQ — частые вопросы

Сколько рабочих дней в сентябре 2026 года?

В сентябре 2026 года 22 рабочих дня и 8 выходных при общей продолжительности месяца 30 дней. Праздничных дней в этом месяце нет.

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Есть ли праздники в сентябре 2026 года?

Нет. Сентябрь — единственный месяц 2026 года, в котором не предусмотрено ни одного государственного праздника или переноса выходного дня. Все выходные — обычные субботы и воскресенья.

Какая норма часов в сентябре 2026 года при стандартной пятидневке?

При стандартной 40-часовой рабочей неделе норма в сентябре 2026 года составляет 176 часов. При 36-часовой неделе — 158,4 часа, при 24-часовой — 105,6 часа.

В отдельных регионах — например, в Татарстане, Башкортостане и Чечне — могут действовать дополнительные нерабочие дни, связанные с религиозными и национальными праздниками. Подробный разбор региональных особенностей — в материале «Производственный календарь для регионов».

Если вам нужно свериться с графиком на другие месяцы, смотрите также производственный календарь на август 2026, а календарь на октябрь мы опубликуем ближе к концу сентября.

Авторы Анна Розанова