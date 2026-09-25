Производственный календарь на октябрь 2026: рабочие и выходные дни Оглавление Рабочие и выходные дни в октябре 2026 года Есть ли праздники и переносы в октябре 2026 Норма рабочего времени в октябре 2026 Региональные особенности Сколько рабочих и выходных дней в октябре 2026 года, есть ли праздники и переносы, норма часов по видам недели — календарь и таблица от Life.ru. Производственный календарь на октябрь 2026: рабочие и выходные дни. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В октябре 2026 года при пятидневной рабочей неделе будет 22 рабочих и 9 выходных дней. Федеральных нерабочих праздников и дополнительных переносов в этом месяце нет, поэтому график для большинства россиян стандартный: работа с понедельника по пятницу, отдых — в субботу и воскресенье. Всего в октябре 31 календарный день.

Рабочие и выходные дни в октябре 2026 года

Октябрь 2026 года начинается в четверг и заканчивается в субботу. При обычной пятидневке рабочими будут все будни с 1 по 30 октября, а выходными — девять суббот и воскресений: 3–4, 10–11, 17–18, 24–25 и 31 октября.

Рабочие и выходные дни в октябре 2026 года. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Итого производственный календарь на октябрь 2026 года предусматривает 22 рабочих дня и 9 выходных. Это расчёт для пятидневной рабочей недели с двумя выходными. Для сотрудников со сменным графиком, шестидневкой или индивидуальным режимом фактические дни работы и отдыха могут отличаться.

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Есть ли праздники и переносы в октябре 2026

Общероссийских нерабочих праздничных дней в октябре 2026 года нет. Постановление Правительства РФ о переносе выходных на 2026 год также не предусматривает дополнительных дней отдыха в октябре.

Поэтому длинных выходных на федеральном уровне в этом месяце не будет. Все рабочие недели проходят по обычному графику. Сокращённых рабочих дней в октябре также нет: продолжительность рабочего дня уменьшается на один час только непосредственно перед нерабочим праздничным днём.

Ближайший федеральный праздник после октября — День народного единства, который отмечается 4 ноября. В 2026 году он приходится на среду. Поэтому вторник, 3 ноября, станет сокращённым рабочим днём — уйти с работы можно будет на час раньше при стандартном графике.

Таким образом, тем, кто планирует отпуск на октябрь, стоит учитывать, что федеральные праздники увеличить отдых за счёт дополнительных выходных не помогут. При пятидневке свободными останутся только обычные субботы и воскресенья.

Норма рабочего времени в октябре 2026

Сколько часов нужно отработать в октябре 2026 года при разной продолжительности рабочей недели — 40, 36 и 24 часа.

Норма рабочего времени в октябре 2026. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

При 40-часовой неделе расчётная продолжительность рабочего дня составляет восемь часов. Для 36-часовой недели — 7,2 часа, для 24-часовой — 4,8 часа.

Поскольку в октябре 2026 года нет федеральных предпраздничных рабочих дней, дополнительного уменьшения месячной нормы на один час не происходит. В результате 22 рабочих дня при стандартной 40-часовой пятидневке дают 176 рабочих часов.

Эти нормы используют при составлении графиков, расчёте рабочего времени, отпусков и других кадровых документов. При неполной занятости, сменном режиме или индивидуальном графике конкретное количество рабочих часов определяется с учётом условий труда сотрудника.

Региональные особенности

Общероссийский производственный календарь не учитывает дополнительные праздники, установленные отдельными регионами. Например, в Башкортостане 11 октября является нерабочим праздничным днём — Днём Республики. В 2026 году дата приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 12 октября: при пятидневке жители региона будут отдыхать три дня подряд — с 10 по 12 октября. Подробнее региональный график можно будет посмотреть в отдельном производственном календаре Башкортостана.

В Татарстане дополнительных нерабочих праздничных дней именно в октябре 2026 года нет, поэтому в этом месяце для республики действует обычный график пятидневной рабочей недели.

Авторы Кирилл Золотарев