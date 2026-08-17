Россиян в сентябре ждут 22 рабочих дня и восемь выходных

В сентябре 2026 года россиян при стандартной пятидневной неделе ждут 22 рабочих дня и восемь выходных. Об этом рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова в беседе с РИА «Новости».

Всего в первом месяце осени будет 30 календарных дней. Субботы и воскресенья станут единственными днями отдыха. При 40-часовой рабочей неделе норма составит 176 часов.

Государственных праздников в сентябре не предусмотрено. Поэтому дополнительных выходных в календаре не появится. Не будет и сокращённых предпраздничных дней — весь месяц пройдёт по обычному рабочему графику.

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