Производственный календарь Татарстан на 2026 год: праздники и рабочие дни Оглавление Сколько рабочих и выходных дней в 2026 году в Татарстане Дополнительные праздники Татарстана в 2026 году Нормы рабочего времени в 2026 году Производственный календарь на 2027 год в Татарстане FAQ Производственный календарь Татарстана на 2026 год: рабочие и выходные дни, Ураза-байрам и Курбан-байрам, нормы часов по месяцам — на Life.ru. Производственный календарь Татарстан на 2026 год: праздники и рабочие дни. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В 2026 году в Татарстане при пятидневной рабочей неделе будет 244 рабочих и 121 выходной и праздничный день. Региональный производственный календарь отличается от общероссийского четырьмя дополнительными праздниками: Ураза-байрамом, Курбан-байрамом, Днём Республики Татарстан и Днём Конституции республики. Норма рабочего времени составит 1945 часов при 40-часовой неделе, 1749,8 часа при 36-часовой и 1164,2 часа при 24-часовой.

Полный федеральный календарь на 2026 год со всеми переносами и длинными выходными — в отдельном материале Life.ru.

Сколько рабочих и выходных дней в 2026 году в Татарстане

Производственный календарь Татарстана учитывает федеральные праздники и дополнительные нерабочие дни, установленные законодательством республики. Таблица рассчитана для стандартной пятидневки с выходными в субботу и воскресенье.

Сколько рабочих и выходных дней в 2026 году в Татарстане. Инфографика Life.ru

Всего в течение года будет семь рабочих дней, сокращённых на один час: 19 марта, 30 апреля, 8 мая, 26 мая, 11 июня, 3 ноября и 5 ноября.

Отдельная особенность Татарстана касается совпадения регионального праздника с обычным выходным. В республике в таком случае дополнительный день отдыха не предоставляется. Поэтому День Республики Татарстан 30 августа 2026 года приходится на воскресенье, но понедельник, 31 августа, остаётся рабочим.

Для сотрудников на шестидневной неделе распределение рабочих и выходных отличается. Таблица выше относится именно к пятидневному графику.

Дополнительные праздники Татарстана в 2026 году

Дополнительные праздники Татарстана в 2026 году. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В Татарстане установлены четыре собственных нерабочих праздничных дня.

Ураза-байрам — 20 марта, пятница. Благодаря расположению даты рядом с обычными выходными жители республики на пятидневке отдыхают три дня подряд — 20, 21 и 22 марта. Четверг, 19 марта, сокращается на один час.

Курбан-байрам — 27 мая, среда. Накануне, 26 мая, продолжительность рабочего дня уменьшается на час.

Конкретные даты обоих мусульманских праздников на 2026 год определены Указом Раиса Республики Татарстан от 17 января 2026 года № 17.

Кроме того, в республике ежегодно отмечают День Республики Татарстан — 30 августа. В 2026 году он приходится на воскресенье. Дополнительного выходного 31 августа не будет: региональное законодательство не предусматривает перенос такого праздника на следующий рабочий день.

Ещё один региональный праздник — День Конституции Республики Татарстан 6 ноября. В 2026 году это пятница. Поэтому жители республики получают дополнительный нерабочий день, а четверг, 5 ноября, становится сокращённым.

Таким образом, отличие татарстанского производственного календаря от федерального создают сразу четыре праздника, хотя число рабочих дней уменьшается только на три. Причина в том, что День Республики в этом году совпал с воскресеньем и отдельного выходного не добавил.

Нормы рабочего времени в 2026 году

Минтруд Татарстана рассчитывает нормы рабочего времени с учётом всех федеральных и региональных праздников, а также семи сокращённых рабочих дней.

Нормы рабочего времени в 2026 году в Татарстане. Инфографика Life.ru

При 40-часовой неделе обычная продолжительность рабочего дня составляет восемь часов. Из расчётной годовой нормы дополнительно вычитаются семь часов из-за сокращённых предпраздничных дней.

Наиболее заметно региональные праздники меняют март, май и ноябрь. В марте Ураза-байрам уменьшает месячную норму до 159 часов при 40-часовой неделе. В мае из-за Курбан-байрама получается 142 часа. В ноябре сочетание Дня народного единства и Дня Конституции Татарстана сокращает число рабочих дней до 19, а норму — до 150 часов.

Производственный календарь на 2027 год в Татарстане

По состоянию на сентябрь 2026 года федеральный производственный календарь на 2027 год ещё окончательно не утверждён. Минтруд предложил три переноса: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря и с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Если проект примут в нынешнем виде, новогодний отдых продлится с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го, а на День защитника Отечества россияне получат три дня отдыха — с 21 по 23 февраля.

Как будем работать и отдыхать в 2027 году в целом по стране, Life.ru подробно разбирал в производственном календаре на 2027 год. Пока приведённые там переносы имеют статус проекта и могут быть изменены до принятия постановления Правительства.

Региональная часть татарстанского календаря на 2027 год тоже пока известна не полностью. 30 августа останется Днём Республики Татарстан, а 6 ноября — Днём Конституции, поскольку эти даты закреплены региональным законом.

А вот точные дни проведения Ураза-байрама и Курбан-байрама устанавливаются отдельным указом Раиса Татарстана с учётом лунного календаря и сложившихся традиций. На момент подготовки материала такого указа на 2027 год ещё нет. Для сравнения: даты на 2026 год были определены указом от 17 января 2026 года. Это позволяет ориентироваться на начало следующего года, но не гарантирует, что документ на 2027 год выйдет именно в январе.

После утверждения федеральных переносов и региональных дат производственный календарь Татарстана нужно будет обновить на этой же странице.

Календари других регионов со своими праздниками — например, Башкортостана — Life.ru разбирает отдельно

FAQ

Сколько нерабочих праздничных дней в Татарстане в 2026 году?

Помимо общероссийских праздников, в Татарстане есть четыре региональных нерабочих праздничных дня: Ураза-байрам 20 марта, Курбан-байрам 27 мая, День Республики Татарстан 30 августа и День Конституции Республики Татарстан 6 ноября.

Всего при пятидневной рабочей неделе в 2026 году будет 121 выходной и праздничный день и 244 рабочих.

Чем производственный календарь Татарстана отличается от общероссийского?

Главное отличие — дополнительные региональные праздники. Из-за них в Татарстане в 2026 году 244 рабочих дня против 247 по федеральному календарю.

Кроме того, в республике действует собственное правило: если региональный праздник совпал с выходным, дополнительный день отдыха не предоставляется. Именно поэтому День Республики 30 августа, выпавший на воскресенье, не делает 31 августа выходным.

Когда станут известны даты Ураза-байрама и Курбан-байрама в Татарстане на 2027 год?

Точные даты пока не утверждены. Их должен определить отдельным указом Раис Республики Татарстан. В 2026 году такой указ был подписан 17 января, но нормативно установленного требования принять аналогичный документ именно в январе следующего года нет.

Авторы Кирилл Золотарев