Отдыхаем 12 июня, длинный отпуск не берём: Производственный календарь на июнь 2026-го
Оглавление
Производственный календарь на июнь 2026-го: 21 рабочий и 9 выходных дней. Длинные выходные с 12 по 14 июня в честь Дня России. 11 июня — сокращённый день (на час меньше). Норма часов: 167 ч (40-часовая неделя). Выгодно ли брать отпуск в июне — советы по планированию.
Производственный календарь на июнь 2026: выходные и стоит ли брать отпуск. Обложка © Chat GPT
В июне 2026 года россиян ждут трёхдневные выходные в честь Дня России — с 12 по 14 июня. Всего в месяце 30 календарных дней, из них 21 рабочий и 9 выходных и праздничных. 11 июня — сокращённый предпраздничный день (работа на час меньше). Норма рабочего времени при 40-часовой неделе составит 167 часов. С финансовой точки зрения июнь — не самый выгодный месяц для отпуска, но для продления отдыха он подходит идеально.
Сколько рабочих и выходных дней в июне 2026 года
В июне 2026 года 30 дней, 21 из них рабочий, 9 выходных дней.
Из-за праздничных и выходных дней среднее количество рабочих дней в июне меньше, чем в других месяцах. Например, в апреле и сентябре рабочих дней 22, а в июле 23. В связи с этим отпуск в июне брать невыгодно, а почему, расскажем далее в нашей статье.
Как отдыхаем в июне 2026-го — подробный календарь выходных
Июнь 2026 года снова подарит нам сокращённую рабочую неделю. Сколько же выходных дней будет в первом летнем месяце? Разбираем всё далее!
Длинные выходные с 12 по 14 июня в честь Дня России
12 июня 2026 года — День России — выпадает на пятницу, поэтому у россиян будут длинные трёхдневные выходные.
Никаких переносов выходных в этом месяце не ожидается, так как праздник и так выпадает на пятницу.
Полный список выходных дней в июне 2026-го
Выходные дни в июне 2026 года выпадают на 6–7, 12–14, 20–21, 27–28-е числа.
Итого: 9 выходных дней.
Рабочие дни в июне 2026-го — календарь для планирования
Рабочие дни в июне 2026 года выпадают на 1–5, 8–11, 15–19, 22–26, 29–30-е числа.
11 июня — сокращённый предпраздничный день (работа на час меньше).
Итого: 21 рабочий день.
Производственный календарь на июнь 2026 года. Фото © Life.ru
Норма рабочего времени в июне 2026 года
Несмотря на то что в каждом месяце определено точное количество рабочих и выходных дней, норма рабочего времени для разных категорий сотрудников может кардинально отличаться. Так, работники, трудящиеся на пятидневке (40-часовая рабочая неделя), по закону отработают в июне 167 часов, а, например, при 35-часовой неделе — 146 часов. При неделе в 30 часов — 125 часов, в 24 часа — 99,8.
Выгодно ли брать отпуск в июне 2026 года
С финансовой точки зрения июнь 2026 года не является самым выгодным месяцем для отпуска, так как в нём относительно мало рабочих дней — 21 из 30 календарных. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше стоимость одного рабочего дня при расчёте отпускных, поэтому при окладной системе оплаты некоторые сотрудники могут получить чуть меньшую итоговую сумму по сравнению с месяцами, где рабочих дней больше.
Но июнь отлично подходит для продления отпуска за счёт выходных и праздников. Например, можно взять:
- Отпуск с 15 по 19 июня + выходные 20–21 июня = 10 дней отдыха.
- Отпуск с 22 по 26 июня + выходные 27–28 июня = 9 дней отдыха.
Самые выгодные месяцы в 2026 году для отпуска — это июль с 23 рабочими днями и сентябрь с 22 рабочими днями.
Другие праздники и памятные даты в июне 2026-го
Помимо вышеупомянутого Дня России июнь 2026 года будет богат и на другие известные праздники:
- 1 июня — День защиты детей.
- 5 июня — Всемирный день окружающей среды.
- 6 июня — Пушкинский день — День русского языка.
- 8 июня — Всемирный день океанов.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Сколько рабочих дней в июне 2026 года при пятидневке?
При пятидневке в июне 2026 года 21 рабочий день.
Почему 12 июня 2026-го — выходной?
12 июня — это праздник, День России. Каждый год это выходной день.
Будет ли 11 июня 2026-го сокращённым рабочим днём?
Да, 11 июня будет сокращённым рабочим днём на 1 час, так как это предпраздничный день.
Нужно ли отрабатывать 13 июня?
Нет, 13 июня не нужно отрабатывать, так как это суббота, выходной день.
Как оплачивается работа 12 июня (День России)?
Работа в праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере (согласно ст. 153 ТК РФ). По желанию работника вместо повышенной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха.
Выгодно ли брать отпуск в июне 2026 года?
С финансовой точки зрения — нет, так как в июне относительно мало рабочих дней. Однако месяц подходит для продления отдыха за счёт выходных.
Сколько часов в июне 2026-го при 40-часовой неделе?
Норма рабочего времени при 40-часовой неделе — 167 часов.
Какие ещё выходные будут летом 2026-го?
Летом 2026 года длинные выходные будут только в июне. В июле и августе будем отдыхать по субботам и воскресеньям.
Заключение
В июне 2026 года 21 рабочий день и 9 выходных и праздничных дней, включая длинные выходные с 12 по 14 июня в честь Дня России. Норма рабочего времени при 40‑часовой неделе составит 167 часов, а 11 июня будет сокращённым рабочим днём. Хотя с финансовой точки зрения июнь не самый выгодный месяц для отпуска, он отлично подходит для его продления за счёт праздничных и выходных дней. Планируйте отдых заранее, чтобы эффективно распределить время и получить максимум удовольствия от каникул!