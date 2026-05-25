Отдыхаем 12 июня, длинный отпуск не берём: Производственный календарь на июнь 2026-го Оглавление Сколько рабочих и выходных дней в июне 2026 года Как отдыхаем в июне 2026-го — подробный календарь выходных Длинные выходные с 12 по 14 июня в честь Дня России Полный список выходных дней в июне 2026-го Рабочие дни в июне 2026-го — календарь для планирования Норма рабочего времени в июне 2026 года Выгодно ли брать отпуск в июне 2026 года Другие праздники и памятные даты в июне 2026-го Часто задаваемые вопросы (FAQ) Сколько рабочих дней в июне 2026 года при пятидневке? Почему 12 июня 2026-го — выходной? Будет ли 11 июня 2026-го сокращённым рабочим днём? Нужно ли отрабатывать 13 июня? Как оплачивается работа 12 июня (День России)? Выгодно ли брать отпуск в июне 2026 года? Сколько часов в июне 2026-го при 40-часовой неделе? Какие ещё выходные будут летом 2026-го? Заключение Производственный календарь на июнь 2026-го: 21 рабочий и 9 выходных дней. Длинные выходные с 12 по 14 июня в честь Дня России. 11 июня — сокращённый день (на час меньше). Норма часов: 167 ч (40-часовая неделя). Выгодно ли брать отпуск в июне — советы по планированию. 24 мая, 22:15 Производственный календарь на июнь 2026: выходные и стоит ли брать отпуск. Обложка © Chat GPT

В июне 2026 года россиян ждут трёхдневные выходные в честь Дня России — с 12 по 14 июня. Всего в месяце 30 календарных дней, из них 21 рабочий и 9 выходных и праздничных. 11 июня — сокращённый предпраздничный день (работа на час меньше). Норма рабочего времени при 40-часовой неделе составит 167 часов. С финансовой точки зрения июнь — не самый выгодный месяц для отпуска, но для продления отдыха он подходит идеально.

Сколько рабочих и выходных дней в июне 2026 года

В июне 2026 года 30 дней, 21 из них рабочий, 9 выходных дней.

Из-за праздничных и выходных дней среднее количество рабочих дней в июне меньше, чем в других месяцах. Например, в апреле и сентябре рабочих дней 22, а в июле 23. В связи с этим отпуск в июне брать невыгодно, а почему, расскажем далее в нашей статье.

Как отдыхаем в июне 2026-го — подробный календарь выходных

Июнь 2026 года снова подарит нам сокращённую рабочую неделю. Сколько же выходных дней будет в первом летнем месяце? Разбираем всё далее!

Длинные выходные с 12 по 14 июня в честь Дня России

12 июня 2026 года — День России — выпадает на пятницу, поэтому у россиян будут длинные трёхдневные выходные.

Никаких переносов выходных в этом месяце не ожидается, так как праздник и так выпадает на пятницу.

Полный список выходных дней в июне 2026-го

Выходные дни в июне 2026 года выпадают на 6–7, 12–14, 20–21, 27–28-е числа.

Итого: 9 выходных дней.

Рабочие дни в июне 2026-го — календарь для планирования

Рабочие дни в июне 2026 года выпадают на 1–5, 8–11, 15–19, 22–26, 29–30-е числа.

11 июня — сокращённый предпраздничный день (работа на час меньше).

Итого: 21 рабочий день.

Производственный календарь на июнь 2026 года. Фото © Life.ru

Норма рабочего времени в июне 2026 года

Несмотря на то что в каждом месяце определено точное количество рабочих и выходных дней, норма рабочего времени для разных категорий сотрудников может кардинально отличаться. Так, работники, трудящиеся на пятидневке (40-часовая рабочая неделя), по закону отработают в июне 167 часов, а, например, при 35-часовой неделе — 146 часов. При неделе в 30 часов — 125 часов, в 24 часа — 99,8.

Выгодно ли брать отпуск в июне 2026 года

С финансовой точки зрения июнь 2026 года не является самым выгодным месяцем для отпуска, так как в нём относительно мало рабочих дней — 21 из 30 календарных. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше стоимость одного рабочего дня при расчёте отпускных, поэтому при окладной системе оплаты некоторые сотрудники могут получить чуть меньшую итоговую сумму по сравнению с месяцами, где рабочих дней больше.

Но июнь отлично подходит для продления отпуска за счёт выходных и праздников. Например, можно взять:

Отпуск с 15 по 19 июня + выходные 20–21 июня = 10 дней отдыха.

Отпуск с 22 по 26 июня + выходные 27–28 июня = 9 дней отдыха.

Самые выгодные месяцы в 2026 году для отпуска — это июль с 23 рабочими днями и сентябрь с 22 рабочими днями.

Другие праздники и памятные даты в июне 2026-го

Помимо вышеупомянутого Дня России июнь 2026 года будет богат и на другие известные праздники:

1 июня — День защиты детей.

5 июня — Всемирный день окружающей среды.

6 июня — Пушкинский день — День русского языка.

8 июня — Всемирный день океанов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько рабочих дней в июне 2026 года при пятидневке?

При пятидневке в июне 2026 года 21 рабочий день.

Почему 12 июня 2026-го — выходной?

12 июня — это праздник, День России. Каждый год это выходной день.

Будет ли 11 июня 2026-го сокращённым рабочим днём?

Да, 11 июня будет сокращённым рабочим днём на 1 час, так как это предпраздничный день.

Нужно ли отрабатывать 13 июня?

Нет, 13 июня не нужно отрабатывать, так как это суббота, выходной день.

Как оплачивается работа 12 июня (День России)?

Работа в праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере (согласно ст. 153 ТК РФ). По желанию работника вместо повышенной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха.

Выгодно ли брать отпуск в июне 2026 года?

С финансовой точки зрения — нет, так как в июне относительно мало рабочих дней. Однако месяц подходит для продления отдыха за счёт выходных.

Сколько часов в июне 2026-го при 40-часовой неделе?

Норма рабочего времени при 40-часовой неделе — 167 часов.

Какие ещё выходные будут летом 2026-го?

Летом 2026 года длинные выходные будут только в июне. В июле и августе будем отдыхать по субботам и воскресеньям.

Заключение

В июне 2026 года 21 рабочий день и 9 выходных и праздничных дней, включая длинные выходные с 12 по 14 июня в честь Дня России. Норма рабочего времени при 40‑часовой неделе составит 167 часов, а 11 июня будет сокращённым рабочим днём. Хотя с финансовой точки зрения июнь не самый выгодный месяц для отпуска, он отлично подходит для его продления за счёт праздничных и выходных дней. Планируйте отдых заранее, чтобы эффективно распределить время и получить максимум удовольствия от каникул!

Авторы Ксения Вернер