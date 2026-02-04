Производственный календарь февраля 2026 года: рабочие и выходные дни, часы работы, график с учётом 23 Февраля Оглавление Полный календарь февраля 2026-го по дням Сколько рабочих дней в феврале 2026-го Норма рабочего времени в феврале 2026-го Как влияет 23 Февраля на график Производственный календарь по неделям FAQ: самые частые вопросы Сколько часов работать в феврале? Будет ли перенос с 23 Февраля? Можно ли вызвать на работу 23 Февраля? Будут ли сокращённые дни? Производственный календарь на февраль 2026 года: рабочие дни при 40-часовой неделе, выходные 21–23 февраля. Официальные данные Минтруда, график по неделям — в материале Life.ru. 18789 18789 Производственный календарь на февраль 2026 — когда отдыхаем. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Cristian Barrios, © Gemini Nano Banana

Наступил последний месяц зимы, и всем нам известно, что в феврале есть праздник, который дарит дополнительные выходные. В сегодняшнем материале мы составили производственный календарь на февраль 2026 года, с помощью которого наглядно покажем и расскажем, когда будем отдыхать, сколько и какой будет график.

Полный календарь февраля 2026-го по дням

Февраль 2026 года начался с воскресенья. Поскольку 2026-й не високосный год, в феврале 28 дней. Выходные — субботы 7, 14, 21 и 28 февраля, воскресенья — 8, 15, 22 февраля. День защитника Отечества, 23 февраля, — понедельник.

Сколько рабочих дней в феврале 2026-го

Февраль — самый короткий месяц в году. В связи с этим рабочих дней из 28 полных будет всего лишь 19. Остальные девять — это нерабочие и праздничные дни.

Норма рабочего времени в феврале 2026-го

В связи с тем, что это и так самый короткий месяц, плюс праздничный день, 23 Февраля, выпал на будни, норма рабочего времени тоже ниже, чем обычно. Но и сокращённых дней в феврале тоже нет. Так, при 40-часовой рабочей неделе вы отработаете 152 часа в феврале 2026 года.

При 36-часовой — 136,8 часа, а при 24-часовой рабочей неделе — 91,2 часа.

Как влияет 23 Февраля на график

Большого влияния 23 Февраля на график не окажет, лишь продлит выходные, так как выпадает на понедельник. В связи с этим и сокращённых дней не будет, так как та же пятница, 20 февраля, не является предшествующим празднику днём. Однако в любом случае приятно, что последняя неделя месяца будет чуть короче обычной.

Производственный календарь по неделям

Первая неделя февраля самая короткая, всего один день, так как месяц начался с воскресенья. Здесь 1 выходной и 0 рабочих дней.

Вторая неделя, 2–8 февраля. Стандартная — 5 рабочих и 2 выходных дня.

Третья неделя, 9–15 февраля. Аналогично — 5 рабочих и 2 выходных дня.

Четвёртая неделя, 16–22 февраля. Те же 5 рабочих и 2 выходных дня.

Пятая неделя, 23–28 февраля. Завершающая неделя с 4 рабочими днями и 2 февральскими выходными (плюс воскресенье, 1 марта).

FAQ: самые частые вопросы

И в завершение несколько вопросов и ответов на них по теме производственного календаря на февраль 2026 года.

Сколько часов работать в феврале?

Количество рабочих часов зависит от вашего графика. Но в основном это 152 часа при 40-часовой рабочей неделе, 136,8 часа при 36-часовой и 91,2 часа при 24-часовой.

Будет ли перенос с 23 Февраля?

Нет, переносов никаких в этом году не предусмотрено. 23 Февраля выпадает на обычный будний день, понедельник, поэтому мы просто будем в этот день отдыхать.

Можно ли вызвать на работу 23 Февраля?

Да, вас могут попросить выйти на работу в официальный выходной день, но только с вашего письменного согласия. После вам либо оплатят этот день в двойном размере, либо предоставят дополнительный выходной в счёт упущенного.

Будут ли сокращённые дни?

Нет, сокращённых дней в феврале 2026 года не будет. Связано это с тем, что праздник, 23 Февраля, выпадает на понедельник, а предшествующие ему дни и так являются выходными. Ну и пятница, 20 февраля, не является предпраздничным днём, чтобы её сокращать.

Авторы Андрей Ананьев