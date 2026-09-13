Все военные профессиональные праздники России 2026: полный календарь на год с датами Оглавление Таблица всех военных праздников по месяцам (листайте вправо) Военные праздники в январе 2026 года 14 января — День трубопроводных войск 21 января — День инженерных войск Военные праздники в феврале 2026 года 18 февраля — День поисковика 23 февраля — День защитника Отечества 27 февраля — День Сил специальных операций Военные праздники в марте 2026 года 13 марта — День поисковика Военные праздники в апреле 2026 года 8 апреля — День сотрудников военных комиссариатов 12 апреля — День войск противовоздушной обороны Военные праздники в мае 2026 года 9 мая — День Победы 13 мая — День Черноморского флота 18 мая — День Балтийского флота 21 мая — День Тихоокеанского флота 28 мая — День пограничника 29 мая — День военного автомобилиста Военные праздники в июне 2026 года 1 июня — День Северного флота 29 июня — День партизан и подпольщиков Военные праздники в июле 2026 года 1 июля — День ветеранов боевых действий 27 июля — День ВМФ Военные праздники в августе 2026 года 2 августа — День ВДВ 6 августа — День железнодорожных войск 12 августа — День военно-воздушных сил (ВВС) 21 августа — День офицера Военные праздники в сентябре 2026 года 3 сентября — День окончания Второй мировой войны 13 сентября — День танкиста 19 сентября — День оружейника 30 сентября — День спецназа Военные праздники в октябре 2026 года 1 октября — День Сухопутных войск 4 октября — День Космических войск 20 октября — День военного связиста 24 октября — День спецназа Военные праздники в ноябре 2026 года 5 ноября — День военного разведчика 13 ноября — День спецназа 15 ноября — День призывника 15 ноября — День поисковика 19 ноября — День артиллериста 21 ноября — День Военной присяги 27 ноября — День морской пехоты Военные праздники в декабре 2026 года 3 декабря — День Неизвестного Солдата 17 декабря — День РВСН 19 декабря — День военной контрразведки Какие военные праздники в России в 2026 году? Полный список по месяцам: январь, февраль, декабрь и другие. Даты, названия, кого чествуют — официальный календарь Минобороны в материале Life.ru. 44548 44548 Какие военные праздники отмечают в РФ в 2026 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Календарь военных праздников России — это не просто перечень дат в ежедневнике. Это живая история армии, флота и всех, кто связал свою судьбу с защитой страны. Каждый из этих дней отмечает вклад конкретных людей, подразделений и родов войск в общее дело обороны. Мы собрали все военные праздники 2026 года — от широко известного Дня Победы до профессиональных дат, которые отмечают только внутри военного сообщества. Этот календарь поможет не пропустить важные даты и лучше понять структуру Вооружённых сил России.

Таблица всех военных праздников по месяцам (листайте вправо)







Военные праздники в январе 2026 года

14 января — День трубопроводных войск

Военные профессиональные праздники — январь. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

14 января профессиональный день отмечают подразделения, которые обеспечивают войска топливом и другими ресурсами через полевые трубопроводы. Их задача — быстро организовать снабжение в любых условиях, включая удалённые районы и сложную обстановку. Это праздник военнослужащих профильных частей и ветеранов данной службы. Важность войск в том, что без топлива и логистики не работают ни техника, ни армейская инфраструктура.

21 января — День инженерных войск

21 января — День инженерных войск. Праздник военных инженеров, которые отвечают за фортификацию, разминирование, переправы, инженерную разведку и защиту войск. Именно они готовят проходы в минных полях, строят мосты и укрытия, обеспечивают безопасность передвижения подразделений. День отмечают действующие военные инженеры и ветераны инженерных войск. Это один из самых «практичных» родов войск — их работа часто незаметна, но критически важна.

Военные праздники в феврале 2026 года

18 февраля — День поисковика

18 февраля — День поисковика. Праздник посвящён поисковому движению, которое занимается поиском останков погибших, установлением имён и судеб солдат прошлых войн. Его отмечают участники поисковых отрядов, волонтёры, историки и организации памяти. Суть праздника — сохранение уважения к павшим и восстановление исторической справедливости. Поисковики часто помогают семьям спустя десятилетия узнать, где похоронены их родственники.

23 февраля — День защитника Отечества

Военные профессиональные праздники — февраль. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Moskvitsova

23 февраля — День защитника Отечества. Один из ключевых государственных праздников, посвящённый защитникам страны. Его отмечают военнослужащие, ветераны, силовые структуры, а также многие граждане — как символ уважения к армии и воинской службе. Исторически он связан с традициями Российской армии и её преемственностью. В этот день часто поздравляют всех, кто служил или служит, независимо от рода войск.

27 февраля — День Сил специальных операций

27 февраля профессиональный праздник бойцов ССО — элитного компонента Вооружённых сил России. ССО выполняют задачи особой сложности: разведка, операции в глубине противника, точечные действия и специальные миссии. Праздник отмечают действующие военнослужащие ССО и ветераны подразделений. Он подчёркивает роль специальных сил в современных военных сценариях.

Военные праздники в марте 2026 года

13 марта — День поисковика

Военные профессиональные праздники — март. Фото © РИА «Новости» / Максим Блинов

13 марта — День поисковика. Одна из дат, связанных с деятельностью поискового движения и работой по увековечению памяти погибших. В этот день вспоминают вклад поисковиков, которые поднимают архивы, проводят экспедиции и устанавливают личности солдат. Отмечают его поисковые отряды, добровольцы и патриотические организации. Смысл праздника — напоминание, что война заканчивается только тогда, когда найден и похоронен последний солдат.

Военные праздники в апреле 2026 года

8 апреля — День сотрудников военных комиссариатов

8 апреля — профессиональный праздник работников военкоматов, которые отвечают за призыв, мобилизационный учёт и организацию воинской обязанности граждан. Они ведут документацию, формируют отправки, сопровождают процессы медкомиссий и учёта резервов. Этот день отмечают сотрудники комиссариатов и ветераны службы. Их работа больше бюрократическая, но напрямую влияет на комплектование армии.

12 апреля — День войск противовоздушной обороны

Военные профессиональные праздники — апрель. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

12 апреля — День войск противовоздушной обороны. Праздник тех, кто обеспечивает защиту воздушного пространства от самолётов, ракет и беспилотников. Его отмечают военнослужащие частей ПВО, подразделения боевого дежурства и ветераны войск. Суть праздника — признание роли ПВО как одного из главных элементов современной обороны. ПВО — это круглосуточная работа, часто в режиме постоянной готовности.

Военные праздники в мае 2026 года

9 мая — День Победы

Военные профессиональные праздники — май. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

9 мая — День Победы. Памятный праздник страны, посвящённый победе в Великой Отечественной войне. Его отмечают ветераны, их семьи, военные, государственные структуры и вся страна. Суть дня — память о цене Победы и уважение к поколению, которое прошло войну. 9 мая традиционно проходит с парадами, возложениями цветов и акциями памяти.

13 мая — День Черноморского флота

13 мая — праздник моряков и офицеров Черноморского флота России. Отмечают его военнослужащие ЧФ, ветераны и все, кто связан со службой на Чёрном море. Суть праздника — уважение к истории и боевым традициям флота. Обычно он сопровождается памятными мероприятиями и церемониями.

18 мая — День Балтийского флота

18 мая — профессиональный день военнослужащих Балтийского флота. Его отмечают моряки, офицеры и ветераны службы на Балтике. Праздник связан с историей российского флота и его ролью в обороне западных рубежей. Это день воинских традиций и памяти о поколениях моряков.

21 мая — День Тихоокеанского флота

21 мая — День Тихоокеанского флота. Праздник военнослужащих ТОФ, который отвечает за морское присутствие России на Дальнем Востоке. Отмечают его моряки, офицеры, ветераны флота и их семьи. Суть праздника — признание вклада флота в безопасность морских рубежей и стратегических направлений. Обычно проходят церемонии и торжественные построения.

28 мая — День пограничника

28 мая — День пограничника. Профессиональный праздник пограничной службы, которая защищает государственные границы. Его отмечают действующие пограничники, ветераны службы и их семьи. Смысл дня — уважение к тем, кто несёт службу на рубежах страны, зачастую в сложных условиях. Это один из самых узнаваемых военных праздников в России.

29 мая — День военного автомобилиста

29 мая — День военного автомобилиста. Праздник посвящён специалистам автослужбы: водителям, механикам, транспортным подразделениям. Отмечают его военнослужащие, обеспечивающие перевозки людей, техники, боеприпасов и снабжения. Суть праздника — признание важности военного транспорта в работе армии. Военная логистика часто решает больше, чем кажется со стороны.

Военные праздники в июне 2026 года

1 июня — День Северного флота

Военные профессиональные праздники — июнь. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Праздник моряков Северного флота 1 июня — отмечается в честь одного из ключевых стратегических флотов России. Его отмечают военнослужащие, ветераны и семьи, связанные со службой в северных широтах. Смысл дня — признание роли флота в защите арктических направлений и морских рубежей. Северный флот традиционно считается одним из самых «жёстких» по условиям службы.

29 июня — День партизан и подпольщиков

29 июня — День партизан и подпольщиков. Памятная дата в честь участников сопротивления в годы Великой Отечественной войны. Чествуют партизанские отряды, подпольщиков и всех, кто боролся с врагом в тылу. Суть дня — напоминание, что вклад в Победу был не только на фронте, но и в подпольной борьбе. Праздник связан с исторической памятью и уважением к подвигу гражданского сопротивления.

Военные праздники в июле 2026 года

1 июля — День ветеранов боевых действий

1 июля посвящено людям, которые прошли военную службу в горячих точках и вооружённых конфликтах. Праздник отмечают ветераны боевых действий, общественные организации и семьи военнослужащих. Суть даты — признание заслуг, поддержки и памяти о тех, кто участвовал в боевых операциях. Во многих регионах проходят церемонии возложения цветов и встречи ветеранов.

27 июля — День ВМФ

Военные профессиональные праздники — июль. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

27 июля — День ВМФ. Один из самых масштабных военных праздников, посвящённый Военно-морскому флоту России. Его отмечают моряки, офицеры, ветераны флота и их семьи, а также города с морскими традициями. Суть праздника — демонстрация флота как символа силы и военной истории страны. Обычно проходят парады кораблей и торжественные мероприятия.

Военные праздники в августе 2026 года

2 августа — День ВДВ

Военные профессиональные праздники — август. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

2 августа — профессиональный праздник Воздушно-десантных войск. Его отмечают десантники, ветераны, действующие военнослужащие и их семьи. День символизирует традиции элитных подразделений и их боевую подготовку. В России это один из самых узнаваемых военных праздников по своей «культуре» и традициям.

6 августа — День железнодорожных войск

Праздник войск, которые обеспечивают строительство, восстановление и охрану железнодорожной инфраструктуры. Отмечают его военнослужащие ЖДВ и ветераны службы 6 августа. Их работа важна для военной логистики, снабжения и переброски техники. Суть праздника — признание роли транспорта как основы устойчивости армии.

12 августа — День военно-воздушных сил (ВВС)

12 августа — День военно-воздушных сил (ВВС). Праздник военных лётчиков, инженеров, техников и всего личного состава авиационных частей. Его отмечают военнослужащие ВВС и ветераны авиации. Суть дня — уважение к людям, которые обеспечивают воздушную компоненту обороны и боевых операций. Авиация остаётся одним из ключевых элементов современной армии.

21 августа — День офицера

21 августа — День офицера. Праздник посвящён офицерскому корпусу — людям, которые управляют подразделениями и отвечают за подготовку и дисциплину. Его отмечают действующие офицеры, ветераны и военные семьи. Смысл праздника — подчеркнуть ответственность и роль командиров в армии. Это скорее символический день уважения к профессии, чем сугубо официальный парадный праздник.

Военные праздники в сентябре 2026 года

3 сентября — День окончания Второй мировой войны

3 сентября — День окончания Второй мировой войны. Памятная дата, посвящённая завершению Второй мировой войны. В этот день вспоминают события 1945 года и вклад страны в окончание глобального конфликта. Его отмечают на государственном уровне и в формате памятных мероприятий. Суть даты — историческая память и уважение к поколениям победителей.

13 сентября — День танкиста

Военные профессиональные праздники — сентябрь. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

13 сентября — День танкиста. Профессиональный праздник танковых войск и экипажей бронетехники. Его отмечают танкисты, ремонтные подразделения и ветераны бронетанковых войск. Смысл дня — признание роли бронетехники в сухопутных операциях и военной истории. Танковые войска традиционно считаются одной из опор армии.

19 сентября — День оружейника

19 сентября — День оружейника. Праздник создателей оружия и работников оборонной промышленности. Его отмечают инженеры, конструкторы, оружейные заводы и предприятия ОПК. Суть дня — уважение к людям, которые создают и развивают вооружение и военные технологии. Праздник связан с промышленной школой и традициями оружейных центров России.

30 сентября — День спецназа

30 сентября — День спецназа. Одна из дат, связанных с подразделениями специального назначения. Его отмечают военнослужащие спецподразделений и ветераны службы. Суть праздника — признание особых задач спецназа: разведка, штурмовые операции, действия в сложных условиях. Часто это «внутренний» профессиональный день в среде военных.

Военные праздники в октябре 2026 года

1 октября — День Сухопутных войск

Военные профессиональные праздники — октябрь. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

1 октября — День Сухопутных войск. Профессиональный праздник крупнейшего вида Вооружённых сил России. Его отмечают мотострелковые, танковые, артиллерийские и другие наземные подразделения, а также ветераны службы. Суть дня — уважение к армии «на земле», которая несёт основную нагрузку в боевых действиях. Это праздник массовый внутри военной системы.

4 октября — День Космических войск

4 октября — День Космических войск. Праздник подразделений, отвечающих за военные спутниковые системы, связь, разведку и контроль космического пространства. Его отмечают военнослужащие космических частей и специалисты оборонного сегмента. Суть даты — признание важности космоса для современной обороны и технологий. Без космических систем невозможны многие элементы управления и навигации.

20 октября — День военного связиста

20 октября — День военного связиста. Профессиональный праздник тех, кто отвечает за связь, передачу данных и управление войсками. Его отмечают связисты, инженеры, специалисты радиоэлектронных систем и ветераны службы. Суть дня — подчеркнуть роль связи как «нервной системы» армии. Без устойчивой связи невозможно координировать ни оборону, ни наступление.

24 октября — День спецназа

24 октября — День спецназа. Ещё одна дата в календаре спецподразделений, связанная с профессиональными традициями спецназа. Отмечают её бойцы спецназначения и ветераны. Суть — уважение к службе, которая требует высокой подготовки, дисциплины и скрытности действий. Обычно праздник проходит без широкой публичности.

Военные праздники в ноябре 2026 года

5 ноября — День военного разведчика

Военные профессиональные праздники — октябрь. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

5 ноября — профессиональный праздник военной разведки. Его отмечают сотрудники разведывательных структур и ветераны службы. Суть дня — признание роли разведки в обеспечении безопасности, анализе обстановки и принятии решений. Это один из самых закрытых по характеру праздников.

13 ноября — День спецназа

13 ноября — День спецназа. Одна из дат, посвящённых силам специального назначения. Отмечают её бойцы спецподразделений, инструкторы и ветераны. Смысл — уважение к службе, где важны скорость, точность и подготовка. В публичном поле праздник обычно проявляется сдержанно.

15 ноября — День призывника

15 ноября — День призывника. Дата, связанная с воинской обязанностью и подготовкой молодых людей к службе. Её отмечают в образовательных и патриотических форматах, иногда на уровне мероприятий военкоматов и школ. Суть праздника — подчеркнуть значимость службы и готовности к защите страны. Это не «войсковой» праздник, а скорее общественно-организационный.

15 ноября — День поисковика

15 ноября — День поисковика. Ещё одна дата в календаре поискового движения. В этот день отмечают вклад поисковых отрядов в сохранение памяти о погибших солдатах. Суть праздника — работа с историей через реальные экспедиции, архивы и восстановление имён. Поисковики часто действуют как мост между поколениями.

19 ноября — День артиллериста

Военные профессиональные праздники — ноябрь. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

19 ноября — День артиллериста. Праздник артиллерии и ракетных войск в части огневой поддержки. Его отмечают артиллеристы, расчёты орудий, специалисты боеприпасов и ветераны. Суть дня — признание роли артиллерии как одного из ключевых инструментов сухопутной войны. Исторически артиллерию называют «богом войны» за её влияние на исход боёв.

21 ноября — День Военной присяги

21 ноября — День военной присяги. Дата, посвящённая военной присяге как символу верности службе и государству. Её отмечают в частях, учебных подразделениях, военных училищах. Суть праздника — подчеркнуть значение присяги как момента личного выбора и ответственности. Часто в этот день проходят торжественные построения и церемонии.

27 ноября — День морской пехоты

27 ноября — День морской пехоты. Профессиональный праздник морских пехотинцев. Его отмечают действующие военнослужащие морской пехоты, ветераны и семьи. Суть дня — уважение к подразделениям, которые действуют как на море, так и на суше, в сложных условиях. Морская пехота традиционно считается одной из самых подготовленных частей флота.

Военные праздники в декабре 2026 года

3 декабря — День Неизвестного Солдата

3 декабря — День Неизвестного Солдата. Памятная дата в честь всех погибших и пропавших без вести воинов. Её отмечают на государственном уровне, в школах, военных организациях и мемориальных местах. Суть дня — уважение к тем, чьи имена неизвестны, но чей подвиг признаётся общенациональным. Часто проводятся церемонии возложения цветов и минуты молчания.

17 декабря — День РВСН

Военные профессиональные праздники — декабрь. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

17 декабря — День РВСН. Праздник Ракетных войск стратегического назначения — ключевого элемента стратегического сдерживания. Его отмечают военнослужащие РВСН, ветераны и специалисты технических частей. Суть даты — признание роли стратегических сил в обеспечении обороноспособности страны. Это один из наиболее «стратегических» профессиональных праздников армии.

19 декабря — День военной контрразведки

19 декабря — День военной контрразведки. Профессиональный праздник подразделений, отвечающих за безопасность внутри военной системы: борьбу со шпионажем, утечками информации и угрозами. Его отмечают сотрудники военной контрразведки и ветераны службы. Суть дня — подчеркнуть важность защиты армии изнутри. Обычно праздник проходит без публичного формата, по понятным причинам.

Военные праздники — это способ сохранить связь поколений и напомнить о том, что стоит за словом «служба». Кто-то отмечает эти даты в кругу сослуживцев, кто-то вспоминает годы в армии или флоте, кто-то просто благодарит тех, кто сейчас несёт службу. Каждая из этих дат — часть общей истории страны, которая продолжается и сегодня. Сохраните этот календарь, чтобы знать, когда поздравить знакомых военных или просто вспомнить о тех, чья работа часто остаётся за кадром повседневной жизни.

Авторы Любовь Свободная