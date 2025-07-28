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28 июля, 07:24

«Тронул его поступок»: Моряк, обнявшийся с Путиным в День ВМФ, поделился впечатлениями

Моряк Морозов рассказал о встрече с Путиным в Петербурге в День ВМФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

61-летний подводник Павел Морозов, который отслужил три года на Северном флоте, неожиданно для себя стал главным счастливчиком Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Мужчина в тельняшке и бескозырке с Андреевским флагом привлёк внимание российского лидера Владимира Путина, когда его кортеж проезжал мимо Дворцовой площади. Заметив машину главы государства, моряк помахал ему — президент в долгу не остался.

Владимир Путин обнял моряка Павла Морозова. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Внезапно кортеж остановился, и Владимир Владимирович вышел ко мне, чтобы пожать руку. У президента очень сильная, крепкая рука! Меня очень тронул его поступок и поздравление с Днём ВМФ», — поделился эмоциями Морозов.

Он назвал Путина простым и доброжелательным человеком. По словам моряка, президент не растерялся, когда толпа окружила их. Павел поблагодарил политика за борьбу с фашизмом, а он улыбнулся в ответ, обнял моряка и произнёс много тёплых слов в адрес народа, поддерживающего курс страны и бойцов ВС РФ.

От волнения Морозов даже заявил Путину, мол, «увидел президента, теперь можно и умереть!». Собеседник kp.ru отметил, что не воспринимает это всерьёз, слова произнёс на эмоциях. Также Павел признался, что изначально не собирался делать фотографию с главой государства, для него важнее, что российский лидер вышел к нему навстречу.

Путина наградили медалью Морской коллегии РФ «За верность российскому флоту»
Путина наградили медалью Морской коллегии РФ «За верность российскому флоту»

Напомним, 27 июля Владимир Путин прибыл на территорию Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Его приветствовал почётный караул, трижды прокричав «Ура!». Мероприятие прошло в честь празднования Дня ВМФ. Кроме того, глава государства пообщался с петербуржцами на Дворцовой площади и посетил фрегат Адмирал Григорович, который утром отражал атаки дронов.

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Борис Эльфанд
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