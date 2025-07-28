«Тронул его поступок»: Моряк, обнявшийся с Путиным в День ВМФ, поделился впечатлениями

61-летний подводник Павел Морозов, который отслужил три года на Северном флоте, неожиданно для себя стал главным счастливчиком Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Мужчина в тельняшке и бескозырке с Андреевским флагом привлёк внимание российского лидера Владимира Путина, когда его кортеж проезжал мимо Дворцовой площади. Заметив машину главы государства, моряк помахал ему — президент в долгу не остался.

Владимир Путин обнял моряка Павла Морозова. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Внезапно кортеж остановился, и Владимир Владимирович вышел ко мне, чтобы пожать руку. У президента очень сильная, крепкая рука! Меня очень тронул его поступок и поздравление с Днём ВМФ», — поделился эмоциями Морозов.

Он назвал Путина простым и доброжелательным человеком. По словам моряка, президент не растерялся, когда толпа окружила их. Павел поблагодарил политика за борьбу с фашизмом, а он улыбнулся в ответ, обнял моряка и произнёс много тёплых слов в адрес народа, поддерживающего курс страны и бойцов ВС РФ.