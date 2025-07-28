«Тронул его поступок»: Моряк, обнявшийся с Путиным в День ВМФ, поделился впечатлениями
Моряк Морозов рассказал о встрече с Путиным в Петербурге в День ВМФ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
61-летний подводник Павел Морозов, который отслужил три года на Северном флоте, неожиданно для себя стал главным счастливчиком Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Мужчина в тельняшке и бескозырке с Андреевским флагом привлёк внимание российского лидера Владимира Путина, когда его кортеж проезжал мимо Дворцовой площади. Заметив машину главы государства, моряк помахал ему — президент в долгу не остался.
Владимир Путин обнял моряка Павла Морозова. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Внезапно кортеж остановился, и Владимир Владимирович вышел ко мне, чтобы пожать руку. У президента очень сильная, крепкая рука! Меня очень тронул его поступок и поздравление с Днём ВМФ», — поделился эмоциями Морозов.
Он назвал Путина простым и доброжелательным человеком. По словам моряка, президент не растерялся, когда толпа окружила их. Павел поблагодарил политика за борьбу с фашизмом, а он улыбнулся в ответ, обнял моряка и произнёс много тёплых слов в адрес народа, поддерживающего курс страны и бойцов ВС РФ.
От волнения Морозов даже заявил Путину, мол, «увидел президента, теперь можно и умереть!». Собеседник kp.ru отметил, что не воспринимает это всерьёз, слова произнёс на эмоциях. Также Павел признался, что изначально не собирался делать фотографию с главой государства, для него важнее, что российский лидер вышел к нему навстречу.
Напомним, 27 июля Владимир Путин прибыл на территорию Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Его приветствовал почётный караул, трижды прокричав «Ура!». Мероприятие прошло в честь празднования Дня ВМФ. Кроме того, глава государства пообщался с петербуржцами на Дворцовой площади и посетил фрегат Адмирал Григорович, который утром отражал атаки дронов.