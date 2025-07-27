Путин посетил фрегат Адмирал Григорович, который утром отражал атаки дронов
Президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку на фрегат «Адмирал Григорович», экипаж которого сегодня успешно отразил атаку вражеских беспилотников вблизи Санкт-Петербурга. Видео визита опубликовал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Видео посещения президентом фрегата «Адмирал Григорович». Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Во время визита российский лидер ознакомился с работой командного пункта, вручил награды отличившимся военнослужащим и подписал документы о присвоении капитану корабля очередного воинского звания. Завершился визит неформальным общением с членами экипажа за чашкой чая в кают-компании.
«Вот такая непредсказуемая жизнь у моряков: утром отражаешь атаки вражеских БПЛА, вечером за чаем рассказываешь об этом президенту», — написал Юнашев у себя в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл на территорию Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Президента встретил почётный караул, который трижды прокричал «Ура!». Это произошло в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню ВМФ. В формате видеосвязи руководитель страны провёл проверку хода учений флота, которые носили кодовое название «Июльский шторм». Затем Владимира Путина наградили медалью «За верность российскому флоту», учреждённой Морской коллегией Российской Федерации.
Обложка © Telegram / Юнашев LIVE