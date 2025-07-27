Францию охватил трепет из-за видео с Путиным и наводящим ужас «монстром»
Le Parisein назвала монстром российскую атомную подлодку Князь Пожарский
Поднятие флага на атомным подводным крейсером «Князь Пожарский». Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Французские журналисты назвали новейшую российскую атомную подлодку «Князь Пожарский» «24-тысячетонным монстром». Мощное впечатление субмарина произвела на газету Le Parisein после просмотра видео поднятия флага над кораблём в присутствии президента России Владимира Путина.
Путин дал команду на подъём флага над крейсером «Князь Пожарский». Видео © Life.ru
«Это 24-тысячетонный монстр длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 километров в час, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике», — говорится в материале.
Подлодку назвали в честь князя Дмитрия Пожарского, освободившего Москву от польских интервентов в 1612 году. Авторы обратили внимание на такой символизм, подчёркивающий преемственность в защите национальных интересов России.
Напомним, что 24 июля в Северодвинске прошла церемония подъёма Андреевского флага на атомной субмарине «Князь Пожарский», после которой подводный крейсер стал частью ВМФ РФ. Дал команду на подъём флага лично президент России Владимир Путин. Он также подарил экипажу подлодки складень с иконой Александра Невского.