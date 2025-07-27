Францию охватил трепет из-за видео с Путиным и наводящим ужас «монстром»

Французские журналисты назвали новейшую российскую атомную подлодку «Князь Пожарский» «24-тысячетонным монстром». Мощное впечатление субмарина произвела на газету Le Parisein после просмотра видео поднятия флага над кораблём в присутствии президента России Владимира Путина.

Путин дал команду на подъём флага над крейсером «Князь Пожарский». Видео © Life.ru

«Это 24-тысячетонный монстр длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 километров в час, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике», — говорится в материале.