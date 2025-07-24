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24 июля, 14:09

Путин дал команду на подъём флага над крейсером Князь Пожарский

Путин принял участие в церемонии поднятия флага над крейсером Князь Пожарский

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Северодвинске состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага на стратегическом подводном крейсере «Князь Пожарский». Участие в ней принял президент России Владимир Путин. Атомная подлодка официально вошла в состав Военно-морского флота.

Глава государства обратился к морякам с приветственным словом, заслушал краткие доклады командования, а затем отдал команду, дав старт церемонии. После этого под звуки гимна Российской Федерации на подлодке был поднят военно-морской флаг. Затем Владимир Путин поздравил экипаж с первым поднятием флага.

«Товарищи моряки, поздравляю вас с первым поднятием военно-морского флага», — заявил российский лидер. В ответ прозвучало троекратное «Ура!».

На церемонии в Северодвинске президента сопровождали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и помощник главы государства Алексей Дюмин, курирующий ОПК. Также в мероприятии приняли участие помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, главком ВМФ Александр Моисеев и первый вице-премьер Денис Мантуров.

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Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Архангельскую область. Здесь у главы государства в преддверии Дня Военно-морского флота назначено совещание по развитию подводного ВМФ РФ.

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Мария Любицкая
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