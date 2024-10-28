Подводный монстр. Чем удивит противника новейшая подлодка «Князь Пожарский» АПЛ «Борей-А» рвёт аналоги на Западе, позволяя российскому флоту первым вступить в эру стратегических подводных крейсеров четвёртого поколения с ОМП на борту. Сравниваем с западными подлодками. 28 октября, 00:31 Атомная подводная лодка стратегического назначения «Князь Владимир» по проекту «Борей-А». Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Очередной подводный крейсер проекта 955А (шифр «Борей-А») вышел на финишную прямую «предслужебных» испытаний. Завоевав право пополнить состав Севфлота ВМФ РФ, субмарина станет не только неприступным звеном ядерной триады страны на ближайшие десятилетия, но и новой головной болью для разведки США и НАТО в Арктическом регионе.

В середине октября стало известно об успешном прохождении атомной подлодкой К-555 «Князь Пожарский» полного цикла ходовых испытаний. Специалисты заводской команды убедились в работоспособности всех систем жизнеобеспечения, силовой установки, средств связи и вооружения, полностью передав машину экипажу для проведения государственных испытаний.

После торжественной церемонии поднятия флага «Князю Пожарскому» предстоит прописаться на базе Северного флота, где компанию ему составят сразу два первопроходца серии: АПЛ К-535 «Юрий Долгорукий» — дебютный крейсер проекта «Борей» — и К-549 «Князь Владимир» — первый в истории усовершенствованный «Борей-А». Сдача подводного крейсера намечена на декабрь 2024 года.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Отличия проекта 955

У проекта 955 есть существенные отличия от предшественников. Атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (АРПКСН) проекта 955 и 955А часто именуют преемниками легендарной «Акулы» проекта 941 — самой большой из когда-либо созданных подлодок с полным водоизмещением почти 50 тысяч тонн. Однако правильнее считать «Бореи» более совершенной заменой АПЛ проекта «Дельфин», которые до недавнего времени составляли основу морских стратегических сил Российской Федерации.

Тяжёлые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 «Акула». Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

«Борей-А» изобилует отличительными особенностями, выгодно выделяющими его как на фоне предшественников, так и на фоне флагманов западного подводного флота. Это первая отечественная субмарина, которая отказалась от классических винтов в пользу водомётного комплекса. В результате крейсер оказался в разы тише российских подлодок проекта «Антей» и американских субмарин типа «Вирджиния». Даже главный конкурент «Борея-А» в лице АПЛ «Огайо» ВМС США уступает российским машинам в гидроакустике.

Сам же «Борей-А» не даст противнику и шанса остаться незамеченным: установленный на борту гидроакустический комплекс «слышит» заокеанские субмарины типа «Огайо» и «Вирджиния» за несколько сотен километров. Причём интегрированный во все системы российской АПЛ автоматизированный комплекс боевого управления берёт часть функций экипажа на себя и снижает риски человеческого фактора.

Срок автономного плавания АРПКСН без всплытия на поверхность ограничивается лишь продовольственным запасом: атомная силовая установка и системы жизнеобеспечения способны работать под водой до нескольких лет. А так как «Князь Пожарский» станет североморцем и заточен в том числе под длительные подлёдные походы, его обнаружение в водах Северного Ледовитого океана станет для потенциального противника проблемой № 1.





Вооружение «Борея-А»

Вооружение крейсера уникально: главную ценность на борту «Борея-А» после экипажа представляют межконтинентальные баллистические ракеты «Булава» с разделяющейся головной частью. Всего АПЛ оснащена 16 МБР этого типа, каждая из которых несёт от шести до десяти боеголовок индивидуального наведения мощностью 100–150 килотонн. Таким образом, одна субмарина может являться носителем 160 ядерных боеголовок с дальностью стрельбы до 9,3 тысячи километров.

Этого достаточно, чтобы вернуть в каменный век небольшое государство или заставить большое признать ошибочность выбранного внешнеполитического курса. Причём уничтожить боеголовки на подлёте силы противовоздушной обороны потенциального противника не смогут: на финальном участке траектории они активно маневрируют, да и ложные цели отвлекут часть внимания на себя. Но на этом фишки «Борея» и его арсенала не заканчиваются.

Запуск ракеты «Булава». Фото © Wikipedia / Mil.ru

Раньше для пуска МБР в Арктике субмарине приходилось искать полынью, всплывать, осуществлять пуск и спешно ретироваться от «глаз» вражеских авиаразведчиков и спутников. Затем АПЛ научились самостоятельно ломать лёд корпусом, но теперь даже в этом нет необходимости. Некоторые источники утверждают, что в арсенале «Борея-А» появились так называемые ракеты-взломщики. Они проделывают во льдах окно для пуска межконтинентальных ракет без всплытия самой подводной лодки. Это не только кратно увеличивает живучесть крейсера, но и делает направление атаки неожиданным для противника, особенно если учесть «сухой» старт «Булавы», при котором шахта предварительно не заполняется водой и не создаёт лишний акустический шум.

Впрочем, считать АРПКСН проекта 955 лишь субмариной «Судного дня» в корне неверно, так как при необходимости «Борей» способен выступить и в роли истребителя. Подлодка имеет в арсенале оборонительное вооружение, представленное торпедными аппаратами и пусковыми установками средств гидроакустического противодействия.

Западные аналоги «Борея-А»

Сравнение подводного крейсера проекта 955А (шифр «Борей-А») с проектами США, Франции и Британии. Инфографика © Life.ru

Западные аналоги «Борея-А» это не только уже упомянутая американская АПЛ «Огайо», но и ряд других. 14 из 18 существующих субмарин этого типа несут на борту до 24 МБР Trident II с ядерной боевой частью. Однако не стоит забывать, что заокеанская подлодка относится к третьему поколению, тогда как российская — представитель четвёртого. Самой молодой АПЛ серии — USS «Луизиана» — в сентябре исполнилось аж 27 лет. Заменить морально устаревшие стратегические подводные крейсеры ВМС США должны субмарины типа «Колумбия», но ни один корабль серии пока не спущен на воду.

Французские АПЛ «Триумфан» и британские «Вэнгард» тоже близки к «Борею» по ТТХ и являются носителями ЯО. Однако европейские державы остановились лишь на четырёх субмаринах, тогда как «Бореи» продолжают строиться в России.

Атомная подводная лодка «Дмитрий Донской». Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Таким образом, российский флот не только первым вступил в эру стратегических подводных крейсеров четвёртого поколения с ОМП на борту, но и намерен как можно дольше продержать марку перед зарубежными державами. Отряд «Бореев» после заступления на службу «Князя Пожарского» станет символом перерождения важнейшего со стратегической точки зрения Северного флота ВМФ РФ.

Авторы Илья Пушкарев