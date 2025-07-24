Путин прибыл в Архангельскую область

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Архангельскую область. Здесь глава государства в преддверии Дня Военно-морского флота проведёт совещание по развитию подводного ВМФ РФ.

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, в Северодвинске президент также поучаствует в церемонии поднятия флага над ракетоносцем «Князь Пожарский». Также запланирована встреча Путина с главой региона Александром Цыбульским.