Путин прибыл в Архангельскую область
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Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Архангельскую область. Здесь глава государства в преддверии Дня Военно-морского флота проведёт совещание по развитию подводного ВМФ РФ.
Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, в Северодвинске президент также поучаствует в церемонии поднятия флага над ракетоносцем «Князь Пожарский». Также запланирована встреча Путина с главой региона Александром Цыбульским.
Также в этом месяце президент РФ приезжал с рабочим визитом в Магнитогорск Челябинской области. Свой визит он начал с осмотра Магнитогорского металлургического комбината, где ему продемонстрировали 32 тонны раскалённого кокса. В ходе общения с сотрудниками производства Путин рассказал про меры поддержки демографии.