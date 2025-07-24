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24 июля, 12:31

Путин прибыл в Архангельскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Архангельскую область. Здесь глава государства в преддверии Дня Военно-морского флота проведёт совещание по развитию подводного ВМФ РФ.

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, в Северодвинске президент также поучаствует в церемонии поднятия флага над ракетоносцем «Князь Пожарский». Также запланирована встреча Путина с главой региона Александром Цыбульским.

Путин встретился с губернатором Владимирской области Авдеевым
Путин встретился с губернатором Владимирской области Авдеевым

Также в этом месяце президент РФ приезжал с рабочим визитом в Магнитогорск Челябинской области. Свой визит он начал с осмотра Магнитогорского металлургического комбината, где ему продемонстрировали 32 тонны раскалённого кокса. В ходе общения с сотрудниками производства Путин рассказал про меры поддержки демографии.

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Александра Вишнякова
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