Путину в Магнитогорске показали 32 тонны раскалённого кокса
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Президенту России Владимиру Путину в ходе визита на Магнитогорский металлургический комбинат показали 32 тонны раскалённого кокса. В прошлом году на ММК запустили самую мощную в РФ коксовую батареи № 12, которая производит 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год,
Путину в Магнитогорске показали 32 тонны раскалённого кокса. Видео © Life.ru
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, «Магнитка») — один из крупнейших металлургических комбинатов России и СНГ. Основан в 1929 году, производство началось в 1932-м. Как указано на сайте компании, коксохимическое производство ММК – самое мощное в металлургической отрасли страны.
Напомним, Путин сегодня прилетел в Магнитогорск Челябинской области. Глава государства встретится с руководством ММК и поговорит с рядовыми сотрудниками. Также президент посетит один из парков в городе, который стал настоящим центром притяжения, и проведёт встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.