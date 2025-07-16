Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 15:06

Путину в Магнитогорске показали 32 тонны раскалённого кокса

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президенту России Владимиру Путину в ходе визита на Магнитогорский металлургический комбинат показали 32 тонны раскалённого кокса. В прошлом году на ММК запустили самую мощную в РФ коксовую батареи № 12, которая производит 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год,

Путину в Магнитогорске показали 32 тонны раскалённого кокса. Видео © Life.ru

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, «Магнитка») — один из крупнейших металлургических комбинатов России и СНГ. Основан в 1929 году, производство началось в 1932-м. Как указано на сайте компании, коксохимическое производство ММК – самое мощное в металлургической отрасли страны.

Россия контролирует самые богатые месторождения Украины — Росконгресс
Россия контролирует самые богатые месторождения Украины — Росконгресс

Напомним, Путин сегодня прилетел в Магнитогорск Челябинской области. Глава государства встретится с руководством ММК и поговорит с рядовыми сотрудниками. Также президент посетит один из парков в городе, который стал настоящим центром притяжения, и проведёт встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar