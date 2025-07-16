Президенту России Владимиру Путину в ходе визита на Магнитогорский металлургический комбинат показали 32 тонны раскалённого кокса. В прошлом году на ММК запустили самую мощную в РФ коксовую батареи № 12, которая производит 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год,

Путину в Магнитогорске показали 32 тонны раскалённого кокса. Видео © Life.ru

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, «Магнитка») — один из крупнейших металлургических комбинатов России и СНГ. Основан в 1929 году, производство началось в 1932-м. Как указано на сайте компании, коксохимическое производство ММК – самое мощное в металлургической отрасли страны.