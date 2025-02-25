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Регион
25 февраля, 04:58

Россия контролирует самые богатые месторождения Украины — Росконгресс

Росконгресс: Украина утратила самые рентабельные месторождения ещё в 2022 году

После присоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к России киевский режим фактически утратил контроль над самыми рентабельными месторождениями полезных ископаемых. Об этом говорится в докладе Росконгресса под названием «Запасы минеральных ресурсов Украины».

«Значительная часть наиболее рентабельных месторождений находится в регионах, которые к настоящему времени вошли в состав России и уже не контролируются Киевом», — приводит выдержку из документа РИА «Новости».

Ранее на территории Украины располагались четыре месторождения лития, но двумя из них теперь владеет Россия. Речь идёт о Шевченковском литиевом рудном поле в ДНР и Крутой Балке в Запорожье. Прописку сменили и крупнейшие предприятия страны по производству губчатого титана и кокса.

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Ранее российский лидер Владимир Путин назвал развитие отрасли редкоземельных металлов стратегическим заделом РФ на будущее. Об этом он заявил на недавнем совещании с министрами.

Обложка ©

Unsplash / Badibanga Roger

Тимур Хингеев
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