После присоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к России киевский режим фактически утратил контроль над самыми рентабельными месторождениями полезных ископаемых. Об этом говорится в докладе Росконгресса под названием «Запасы минеральных ресурсов Украины».

«Значительная часть наиболее рентабельных месторождений находится в регионах, которые к настоящему времени вошли в состав России и уже не контролируются Киевом», — приводит выдержку из документа РИА «Новости».