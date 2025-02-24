Путин назвал развитие отрасли редкоземов стратегическим заделом РФ на будущее

Владимир Путин отметил важность добычи и переработки редкоземельных металлов для долгосрочного и уверенного развития российской экономики. Об этом глава государства заявил на совещании с министрами.

«Речь идёт действительно о нашем стратегическом заделе на будущее, о приоритетном направлении, которое уже сегодня определяет и будет определять глобальную конкурентоспособность страны, темпы развития экономики и качество жизни наших граждан», — подчеркнул президент.

Совещание по редкоземельным металлам. Видео © Life.ru