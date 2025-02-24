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Регион
24 февраля, 19:46

Путин назвал развитие отрасли редкоземов стратегическим заделом РФ на будущее

Владимир Путин отметил важность добычи и переработки редкоземельных металлов для долгосрочного и уверенного развития российской экономики. Об этом глава государства заявил на совещании с министрами.

«Речь идёт действительно о нашем стратегическом заделе на будущее, о приоритетном направлении, которое уже сегодня определяет и будет определять глобальную конкурентоспособность страны, темпы развития экономики и качество жизни наших граждан», — подчеркнул президент.

Совещание по редкоземельным металлам. Видео © Life.ru

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Эту же тему глава государства поднимал и 21 февраля в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий. Тогда президент призывал нарастить добычу редкоземельных металлов, чтобы оставаться конкурентноспособными на мировом рынке.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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