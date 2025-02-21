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21 февраля, 12:35

«‎Удар возмездия» по крупнейшему газовому заводу вынудил Украину просить помощи у Европы

Reuters: Украина потеряла 40% добычи газа из-за российских «‎ударов возмездия»

Объёмы добываемого Украиной газа сократились на 40% из-за «‎ударов возмездия» Российской армии, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Это побудило Киев нарастить импорт газа из Европы до 800 млн кубометров в феврале и марте.

«Мы могли бы обойтись без импорта в этот отопительный сезон, но атаки на производство вынуждают нас импортировать газ, чтобы компенсировать сокращение внутреннего производства», — признался источник агентства.

«‎Удары возмездия» за Макеевку настигли газовые подземелья и военные аэродромы на Украине
«‎Удары возмездия» за Макеевку настигли газовые подземелья и военные аэродромы на Украине

Ранее Life.ru рассказывал, что российские Вооружённые силы разнесли установки по добыче газа в посёлке Водяное Харьковской области. В результате аварии были заблокированы все близлежащие месторождения газа. Подвергся ракетному удару и крупнейший в стране Гнединцевский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Черниговской области. Проблем Украине добавляет и Словакия, премьер которой грозится перекрыть транзит энергоносителя.

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Shutterstock /FOTODOM / MR.Zanis

Владимир Озеров
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