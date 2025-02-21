«Удар возмездия» по крупнейшему газовому заводу вынудил Украину просить помощи у Европы
Reuters: Украина потеряла 40% добычи газа из-за российских «ударов возмездия»
Объёмы добываемого Украиной газа сократились на 40% из-за «ударов возмездия» Российской армии, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Это побудило Киев нарастить импорт газа из Европы до 800 млн кубометров в феврале и марте.
«Мы могли бы обойтись без импорта в этот отопительный сезон, но атаки на производство вынуждают нас импортировать газ, чтобы компенсировать сокращение внутреннего производства», — признался источник агентства.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские Вооружённые силы разнесли установки по добыче газа в посёлке Водяное Харьковской области. В результате аварии были заблокированы все близлежащие месторождения газа. Подвергся ракетному удару и крупнейший в стране Гнединцевский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Черниговской области. Проблем Украине добавляет и Словакия, премьер которой грозится перекрыть транзит энергоносителя.
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