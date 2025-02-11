«Имеем моральное право»: Премьер Словакии пригрозил заморозить Украину

Украина получает газ от зарубежных предприятий по реверсной трубе, когда Словакия топится благодаря «Турецкому потоку». Братислава может рассмотреть возможности прекращения поставок топлива Киеву, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в соцсетях.

«Газ уже несколько дней поступает в Украину по реверсной трубе. Газ, без которого Украина замёрзнет. Словакия не играет в этом никакой роли. Поставщики — иностранные компании. Однако мы имеем моральное право рассмотреть методы прекращения зарубежных поставок в Украину в объёме около 7,5 млн кубометров в сутки», — сказал Фицо.