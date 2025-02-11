«Имеем моральное право»: Премьер Словакии пригрозил заморозить Украину
Фицо: Словакия имеет моральное право перекрыть поставки газа на Украину
Украина получает газ от зарубежных предприятий по реверсной трубе, когда Словакия топится благодаря «Турецкому потоку». Братислава может рассмотреть возможности прекращения поставок топлива Киеву, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в соцсетях.
«Газ уже несколько дней поступает в Украину по реверсной трубе. Газ, без которого Украина замёрзнет. Словакия не играет в этом никакой роли. Поставщики — иностранные компании. Однако мы имеем моральное право рассмотреть методы прекращения зарубежных поставок в Украину в объёме около 7,5 млн кубометров в сутки», — сказал Фицо.
Политик пояснил, что такие окольные поставки сильно влияют на цену топлива во всей Европе. Словакия обсуждает перекрытие вентиля на внутреннем и общеевропейском уровнях, поскольку «не хочет остаться в дураках». В заключении Фицо возмутился, что Украина может вредить ЕС, останавливая транзит газа из РФ, значит и им следует готовиться к ответным мерам.
Напомним, что с 1 января 2025 года транзит газа из РФ в Европу был прекращён из-за отказа Киева продлевать необходимый для этого договор. Это решение обострило и без того не безоблачные отношения Украины со Словакией, а стоимость голубого топлива на рынках ЕС поползла вверх. Словацкий премьер Роберт Фицо предлагал Владимиру Зеленскому увидеться, чтобы решить жизненно важный для Братиславы вопрос с поставками газа. Главарь киевского режима ответил, что готов принять Фицо в Киеве, позже сообщалось о возможной встрече в Европе, но в итоге переговоров не случилось.
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