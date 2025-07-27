В США признали превосходство российских подлодок

Атомные подводные лодки проекта «Ясень-М», оснащённые гиперзвуковыми ракетами «Циркон», способны кардинально изменить баланс сил на море. Как пишет Military Watch Magazine, после поручения президента РФ Владимира Путина о серийном производстве этих субмарин на Западе начали всерьёз опасаться их потенциала.

Благодаря высокой скрытности «Ясеней-М» и их способности месяцами находиться в автономном плавании «Цирконы» превращают эти подлодки в грозное оружие. Они могут атаковать даже хорошо защищённые корабли противника практически в любой точке мирового океана, причём без предупреждения.

«В сочетании с бесшумностью «Ясеня-М» и его способностью оставаться в море месяцами «Циркон» даёт кораблям возможность представлять весьма серьёзную угрозу даже хорошо защищённым вражеским кораблям, <...> причём делать это можно практически в любой точке открытого океана, практически без предупреждения», — говорится в материале.

Авторы издания подчёркивают, что перехватить гиперзвуковую ракету крайне сложно из-за её скорости и манёвренности.