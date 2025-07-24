Путин сообщил о пополнении флота четырьмя подлодками «Борей-А»

В ближайшие годы ВМФ России пополнится четырьмя новыми подводными ракетоносцами проекта «Борей-А», заявил президент Владимир Путин на совещании о стратегии развития подводных сил. По словам главы государства, две подводные лодки уже находятся на стадии строительства. Ключевой особенностью новых стратегических подлодок последнего поколения станет вооружение баллистическими ракетами «Булава».

«В ближайшие годы наши морские ядерные силы в плановом порядке пополнят ещё четыре подводные лодки проекта «Борей-А», две из них на стадии строительства находятся. Эти стратегические подводные лодки последнего поколения вооружены баллистическими ракетами «Булава», а также другим современным оружием», — заявил Путин.