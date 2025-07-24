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24 июля, 15:23

Путин подарил экипажу подлодки «Князь Пожарский» складень с иконой Александра Невского

Путин подарил складень с иконой Александра Невского экипажу АПЛ Князь Пожарский

Президент России Владимир Путин передал команде атомной подводной лодки «Князь Пожарский» икону Святого Александра Невского в виде складня. После официальной церемонии поднятия флага на новом ракетоносце глава государства сделал совместное фото с экипажем.

Путин подарил экипажу подлодки «Князь Пожарский» складень с иконой Александра Невского. Видео © Life.ru

Затем Путин преподнёс им складень с изображением Святого Александра Невского. Подарок находился в деревянной коробке, внутренняя отделка которой была выполнена из сиреневого атласа. Командир судна поблагодарил президента за подарок.
Подводный монстр. Чем удивит противника новейшая подлодка «Князь Пожарский»
Подводный монстр. Чем удивит противника новейшая подлодка «Князь Пожарский»

Ранее сегодня в Северодвинске состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага на подводном крейсере «Князь Пожарский». Участие в ней принял Владимир Путин. Атомная подлодка официально вошла в состав Военно-морского флота.

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Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
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