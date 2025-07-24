Путин подарил экипажу подлодки «Князь Пожарский» складень с иконой Александра Невского

Президент России Владимир Путин передал команде атомной подводной лодки «Князь Пожарский» икону Святого Александра Невского в виде складня. После официальной церемонии поднятия флага на новом ракетоносце глава государства сделал совместное фото с экипажем.

Ранее сегодня в Северодвинске состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага на подводном крейсере «Князь Пожарский». Участие в ней принял Владимир Путин. Атомная подлодка официально вошла в состав Военно-морского флота.