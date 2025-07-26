Зловещий знак: В США в ужасе из-за грозных подводных «хищников» российского флота
National Interest: Подлодки РФ Ясень-М являются серьёзной угрозой для флота США
Подлодка «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М». Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Российские атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» представляют серьёзную угрозу для ВМС США. Об этом пишет The National Interest, отметив, что на вооружение российского флота поступили уже пять этих субмарин, а их серийное производство будет продолжаться.
«Ещё более зловеще для Штатов то, что в следующем году ВМФ России может приобрести ещё больше высокоэффективных подводных лодок. Во время визита на российскую военно-морскую базу в Северодвинске в четверг президент России Владимир Путин призвал к продолжению серийного производства «Ясеней-М», — сказано в материале.
Эксперты издания признают «Ясень-М» одной из наиболее совершенных многоцелевых атомных подводных лодок в мире, отмечая её ключевые особенности: возможность применения гиперзвуковых ракет «Циркон», усовершенствованные системы скрытности и модернизированный комплекс вооружений. Эти подводные корабли разрабатывались для замены устаревших советских проектов и уже значительно усилили потенциал российского флота.
На днях Владимир Путин объявил, что течение нескольких лет на вооружение российского флота поступит четыре субмарины-ракетоносца проекта «Борей-А». Президент подчеркнул, что две из них уже строятся. Главной особенностью этого вида подводных лодок является возможность их оснащения баллистическими ракетами «Булава».