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26 июля, 16:14

Зловещий знак: В США в ужасе из-за грозных подводных «хищников» российского флота

National Interest: Подлодки РФ Ясень-М являются серьёзной угрозой для флота США

Подлодка «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М». Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Подлодка «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М». Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Российские атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» представляют серьёзную угрозу для ВМС США. Об этом пишет The National Interest, отметив, что на вооружение российского флота поступили уже пять этих субмарин, а их серийное производство будет продолжаться.

«Ещё более зловеще для Штатов то, что в следующем году ВМФ России может приобрести ещё больше высокоэффективных подводных лодок. Во время визита на российскую военно-морскую базу в Северодвинске в четверг президент России Владимир Путин призвал к продолжению серийного производства «Ясеней-М», — сказано в материале.

Эксперты издания признают «Ясень-М» одной из наиболее совершенных многоцелевых атомных подводных лодок в мире, отмечая её ключевые особенности: возможность применения гиперзвуковых ракет «Циркон», усовершенствованные системы скрытности и модернизированный комплекс вооружений. Эти подводные корабли разрабатывались для замены устаревших советских проектов и уже значительно усилили потенциал российского флота.

Путин озвучил приоритетную задачу российского флота
Путин озвучил приоритетную задачу российского флота

На днях Владимир Путин объявил, что течение нескольких лет на вооружение российского флота поступит четыре субмарины-ракетоносца проекта «Борей-А». Президент подчеркнул, что две из них уже строятся. Главной особенностью этого вида подводных лодок является возможность их оснащения баллистическими ракетами «Булава».

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Юрий Лысенко
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