Путин озвучил приоритетную задачу российского флота
Путин: Повышение боевых возможностей ВМФ является приоритетной задачей
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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что наращивание боевого потенциала Военно-морского флота является приоритето. Об этом он сказал на совещании, посвящённом развитию подводного флота.
«Повышение боевых возможностей ВМФ, в том числе подводных сил, является одной из приоритетных задач, мы ей придаем первостепенное значение», — заявил Путин.
Ранее глава государства заявил, что ВМФ России пополнится четырьмя подводными ракетоносцами. Две подводные лодки уже находятся на стадии строительства. Ключевой особенностью новых стратегических подлодок последнего поколения станет вооружение баллистическими ракетами «Булава».