Путин озвучил приоритетную задачу российского флота

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что наращивание боевого потенциала Военно-морского флота является приоритето. Об этом он сказал на совещании, посвящённом развитию подводного флота.

«Повышение боевых возможностей ВМФ, в том числе подводных сил, является одной из приоритетных задач, мы ей придаем первостепенное значение», — заявил Путин.