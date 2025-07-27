Путин прибыл в Главное адмиралтейство в Петербурге

Глава государства в режиме видеоконференции провёл проверку оперативных учений ВМФ «Июльский шторм». Они проходили с 23 по 27 июля в акваториях Северного и Чёрного морей, Тихого океана, Балтики и Каспия. В них задействовано более 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, другая военная техника, а также свыше 15 тысяч личного состава.