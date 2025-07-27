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27 июля, 09:57

Путин прибыл в Главное адмиралтейство в Петербурге

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин прибыл на территорию Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге, его встретил почётный караул троекратным «Ура». Поездка организована в рамках Дня Военно-Морского флота страны.

Путин в День ВМФ прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Видео © Кремль. Новости

Глава государства в режиме видеоконференции провёл проверку оперативных учений ВМФ «Июльский шторм». Они проходили с 23 по 27 июля в акваториях Северного и Чёрного морей, Тихого океана, Балтики и Каспия. В них задействовано более 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, другая военная техника, а также свыше 15 тысяч личного состава.

Доклады адмиралов и стрельбы: Путин прибыл в Петербург в День ВМФ
Доклады адмиралов и стрельбы: Путин прибыл в Петербург в День ВМФ

Ранее президент поздравил российских моряков с Днём Военно-морского флота. В своём обращении Путин подчеркнул, что со времён Петра I флот является национальной гордостью, а военнослужащие всегда пользовались и продолжают пользоваться заслуженным уважением и почётом в обществе.

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Наталья Афонина
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