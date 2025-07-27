Путин прибыл в Главное адмиралтейство в Петербурге
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин прибыл на территорию Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге, его встретил почётный караул троекратным «Ура». Поездка организована в рамках Дня Военно-Морского флота страны.
Путин в День ВМФ прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Видео © Кремль. Новости
Глава государства в режиме видеоконференции провёл проверку оперативных учений ВМФ «Июльский шторм». Они проходили с 23 по 27 июля в акваториях Северного и Чёрного морей, Тихого океана, Балтики и Каспия. В них задействовано более 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, другая военная техника, а также свыше 15 тысяч личного состава.
Ранее президент поздравил российских моряков с Днём Военно-морского флота. В своём обращении Путин подчеркнул, что со времён Петра I флот является национальной гордостью, а военнослужащие всегда пользовались и продолжают пользоваться заслуженным уважением и почётом в обществе.