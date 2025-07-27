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Регион
26 июля, 21:26

Путин поблагодарил моряков и поздравил с Днём Военно-морского флота

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин обратился к российским морякам с поздравлением по случаю Дня Военно-морского флота. Этот праздник отмечают 27 июля. Видеообращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Со времён Петра Первого флот стал достоянием и гордостью Отечества. Представители военного морского сословия пользовались и продолжают пользоваться особым почётом и искренним уважением народа», — отметил Путин.

Поздравление Владимира Путина с Днём ВМФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава государства подчеркнул силу духа, храбрость и честность моряков. Он также акцентировал внимание на незыблемой любви моряков к Родине. Путин заявил, что Военно-морские силы играют ключевую роль в обеспечении обороны и безопасности России. Они защищают законные интересы страны в мировом океане.

«Морская составляющая ядерной триады России набирает мощь. В её основе находится группировка атомных подводных лодок, которая активно наращивает свой потенциал», — добавил президент.

Кроме того, Путин напомнил о завершении строительства крейсера «Князь Пожарский», двух субмарин проекта «Борей-А» и шести многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М».

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Путин озвучил приоритетную задачу российского флота

Президент поблагодарил моряков Военно-морского флота России за качественное выполнение задач и достижения в укреплении морской мощи. Он пожелал морякам успехов, здоровья и благополучия их семьям.

Ранее во время рабочей поездки в Архангельскую область Путин организовал совещание, посвящённое развитию подводных сил ВМФ. На встрече он запросил свежие данные о ходе проекта по созданию атомной субмарины стратегического назначения пятого поколения.

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Лия Мурадьян
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