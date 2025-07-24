Путин попросил доложить о программе создания атомной подлодки пятого поколения

Во время рабочей поездки в Архангельскую область глава российского государства Владимир Путин провёл совещание по развитию подводных сил российского ВМФ. В ходе встречи он запросил актуальные данные о продвижении проекта по созданию атомной субмарины стратегического назначения пятого поколения.

«В прошлом году мы утвердили комплексную целевую программу по созданию подводной лодки стратегического назначения нового, уже пятого поколения. И сегодня хотел бы услышать, как продвигается работа по реализации данной программы», — отметил президент.

Российский лидер также упомянул, что работы по производству неатомных подлодок проекта 677 продолжаются. Путин попросил доложить об успехах на этом поле деятельности.