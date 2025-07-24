Путин попросил доложить о программе создания атомной подлодки пятого поколения
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Во время рабочей поездки в Архангельскую область глава российского государства Владимир Путин провёл совещание по развитию подводных сил российского ВМФ. В ходе встречи он запросил актуальные данные о продвижении проекта по созданию атомной субмарины стратегического назначения пятого поколения.
«В прошлом году мы утвердили комплексную целевую программу по созданию подводной лодки стратегического назначения нового, уже пятого поколения. И сегодня хотел бы услышать, как продвигается работа по реализации данной программы», — отметил президент.
Российский лидер также упомянул, что работы по производству неатомных подлодок проекта 677 продолжаются. Путин попросил доложить об успехах на этом поле деятельности.
Напомним, что ранее сегодня Владимир Путин приехал в Архангельскую область, где в преддверии Дня Военно-морского флота проводит совещание по развитию подводного ВМФ РФ. В ходе встречи президент РФ назвал приоритетную задачу морского оплота страны.