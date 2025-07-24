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24 июля, 16:48

Путин попросил доложить о программе создания атомной подлодки пятого поколения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во время рабочей поездки в Архангельскую область глава российского государства Владимир Путин провёл совещание по развитию подводных сил российского ВМФ. В ходе встречи он запросил актуальные данные о продвижении проекта по созданию атомной субмарины стратегического назначения пятого поколения.

«В прошлом году мы утвердили комплексную целевую программу по созданию подводной лодки стратегического назначения нового, уже пятого поколения. И сегодня хотел бы услышать, как продвигается работа по реализации данной программы», — отметил президент.

Российский лидер также упомянул, что работы по производству неатомных подлодок проекта 677 продолжаются. Путин попросил доложить об успехах на этом поле деятельности.

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Напомним, что ранее сегодня Владимир Путин приехал в Архангельскую область, где в преддверии Дня Военно-морского флота проводит совещание по развитию подводного ВМФ РФ. В ходе встречи президент РФ назвал приоритетную задачу морского оплота страны.

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Ольга Сливченко
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