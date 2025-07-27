Доклады адмиралов и стрельбы: Путин прибыл в Петербург в День ВМФ
Путин прибыл в Петербург в День ВМФ
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Президент России Владимир Путин прибыл в Петербург в День Военно-морского флота, там проследит за учениями ВМФ и примет доклады адмиралов. О графике российского лидера рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Будут учения Военно-морского флота, приуроченные ко Дню ВМФ. Путин их посетит, выслушает доклады, посмотрит часть стрельб учебных и пообщается с нашими военачальниками», – отметил представитель Кремля. Также президент посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
Ранее Путин обратился к российским морякам с поздравлением по случаю Дня Военно-морского флота. Он отметил, что со времён Петра Первого флот стал достоянием и гордостью Отечества, а представители военного морского сословия пользовались и продолжают пользоваться особым почётом и искренним уважением народа.