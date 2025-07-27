«Это превыше всего!» Песков объяснил отмену парада и салюта ко Дню ВМФ в Петербурге

Главный военно-морской парад в 2025 году в Петербурге было решено не проводить по соображениям безопасности — она превыше всего. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего», — объяснил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.