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27 июля, 06:43

«Это превыше всего!» Песков объяснил отмену парада и салюта ко Дню ВМФ в Петербурге

Песков: Парад ВМФ в Петербурге был отменён по соображениям безопасности

Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге в 2024 году. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге в 2024 году. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Главный военно-морской парад в 2025 году в Петербурге было решено не проводить по соображениям безопасности — она превыше всего. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего», — объяснил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что главный военно-морской парад в 2025 году в Петербурге не состоится. Также было решено отменить салют, который традиционно запускают с Петропавловской крепости, и прохождение колонн водных судов. Мероприятия были запланированы на 27 июля.

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Андрей Бражников
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