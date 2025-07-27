«Это превыше всего!» Песков объяснил отмену парада и салюта ко Дню ВМФ в Петербурге
Песков: Парад ВМФ в Петербурге был отменён по соображениям безопасности
Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге в 2024 году. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Главный военно-морской парад в 2025 году в Петербурге было решено не проводить по соображениям безопасности — она превыше всего. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего», — объяснил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что главный военно-морской парад в 2025 году в Петербурге не состоится. Также было решено отменить салют, который традиционно запускают с Петропавловской крепости, и прохождение колонн водных судов. Мероприятия были запланированы на 27 июля.