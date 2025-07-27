Путина наградили медалью Морской коллегии РФ «За верность российскому флоту»

Визит Путина в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет состоялся в рамках рабочей поездки, приуроченной ко Дню ВМФ. В ходе осмотра научно-производственного корпуса Института лазерных и сварочных технологий глава государства ознакомился с передовыми разработками крупнейшего подразделения вуза.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на территорию Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Президента встретил почётный караул с троекратным возгласом «Ура!». Это событие было приурочено к торжествам по случаю Дня Военно-Морского Флота. В режиме видеоконференции глава государства провёл смотр оперативных учений флота, получивших название «Июльский шторм». Также руководитель страны побывал на Дворцовой площади, где пообщался с местными жителями и гостями города.