Путина наградили медалью Морской коллегии РФ «За верность российскому флоту»
Владимир Путин получил медаль Морской коллегии РФ «За верность российскому флоту». Об этом сообщил телеграм-канал «Кремль. Новости».
Путин награждён медалью Морской коллегии Российской Федерации «За верность российскому флоту». Видео © Telegram / Кремль. Новости
Награду президенту вручил помощник главы государства и председатель Морколлегии Николай Патрушев.
Медаль Морской коллегии Российской Федерации «За верность российскому флоту». Фото © Telegram / Кремль. Новости
Визит Путина в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет состоялся в рамках рабочей поездки, приуроченной ко Дню ВМФ. В ходе осмотра научно-производственного корпуса Института лазерных и сварочных технологий глава государства ознакомился с передовыми разработками крупнейшего подразделения вуза.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл на территорию Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Президента встретил почётный караул с троекратным возгласом «Ура!». Это событие было приурочено к торжествам по случаю Дня Военно-Морского Флота. В режиме видеоконференции глава государства провёл смотр оперативных учений флота, получивших название «Июльский шторм». Также руководитель страны побывал на Дворцовой площади, где пообщался с местными жителями и гостями города.
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