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27 июля, 12:35

Путин пообщался с петербуржцами на Дворцовой площади

Президент России Владимир Путин посетил Дворцовую площадь Санкт-Петербурга, где пообщался с горожанами и туристами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Видео © Telegram / Кремль. Новости

Во время прогулки глава государства отвечал на вопросы людей, а также фотографировался с желающими, в том числе с детьми. В толпе раздавались возгласы «Слава Путину!». Визит президента вызвал оживление среди собравшихся. Многие выражали поддержку, благодарили за внимание и возможность лично пообщаться.

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Ранее сообщалось, что Путин прибыл на территорию Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Его приветствовал почётный караул, трижды прокричав «Ура!». Мероприятие прошло в честь празднования Дня ВМФ. Президент в формате видеосвязи провёл инспекцию оперативных манёвров военно-морских сил под названием «Июльский шторм».

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Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Александра Мышляева
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