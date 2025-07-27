Путин пообщался с петербуржцами на Дворцовой площади

Президент России Владимир Путин посетил Дворцовую площадь Санкт-Петербурга, где пообщался с горожанами и туристами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Во время прогулки глава государства отвечал на вопросы людей, а также фотографировался с желающими, в том числе с детьми. В толпе раздавались возгласы «Слава Путину!». Визит президента вызвал оживление среди собравшихся. Многие выражали поддержку, благодарили за внимание и возможность лично пообщаться.