Тест: Смогли бы вы служить в ВДВ — 7 вопросов подскажут, живёт ли внутри вас десантник

История праздника уходит корнями в 1930 год, когда на учениях под Воронежем впервые была десантирована группа бойцов. С тех пор ВДВ стали настоящим символом силы, выносливости и безусловной готовности прийти на помощь в любой ситуации! Быть десантником — значит уметь справляться с физическими нагрузками, действовать в условиях стресса, быть дисциплинированным, командным и собранным. Не каждому под силу подниматься по тревоге, прыгать с парашютом или идти в разведку при любой погоде. Зато у тех, кто прошёл этот путь, навсегда остаётся особое чувство причастности и гордости! А вы когда-нибудь задумывались, смогли бы выдержать такую школу жизни?