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2 августа, 10:00

Тест: Смогли бы вы служить в ВДВ — 7 вопросов подскажут, живёт ли внутри вас десантник

С 1930 года 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск — праздник тех, кто решил посвятить жизнь защите Родины! Пришло время проверить, смогли бы вы стать частью братства!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526, Andrey Starostin, © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526, Andrey Starostin, © ТАСС / Александр Рюмин

История праздника уходит корнями в 1930 год, когда на учениях под Воронежем впервые была десантирована группа бойцов. С тех пор ВДВ стали настоящим символом силы, выносливости и безусловной готовности прийти на помощь в любой ситуации! Быть десантником — значит уметь справляться с физическими нагрузками, действовать в условиях стресса, быть дисциплинированным, командным и собранным. Не каждому под силу подниматься по тревоге, прыгать с парашютом или идти в разведку при любой погоде. Зато у тех, кто прошёл этот путь, навсегда остаётся особое чувство причастности и гордости! А вы когда-нибудь задумывались, смогли бы выдержать такую школу жизни?

Братство и командный дух ценятся не только в ВДВ, но и в обычной жизни. Только вот найти настоящего верного товарища, с которым не страшно пройти и огонь, и воду, совсем непросто. Этот тест не только расскажет, какой герой из фильмов СССР стал бы вашим другом, но и раскроет интересные факты о характере! А если в детстве вы мечтали стать не военным, а ветеринаром или дрессировщиком, то отгадать, из каких мультиков СССР эти тигры, точно не составит труда!

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Виктория Мишинкина
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