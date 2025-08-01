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1 августа, 13:30

Тест: Пиво в фильмах СССР — узнаете 10 культовых картин по кадрам с пенным?

В первый день последнего месяца лета отмечается Международный день пива — повод не только собраться в хорошей компании, но и вспомнить, как этот напиток прочно укоренился в культуре!

Обложка © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

История пива уходит корнями в глубокую древность: его варили ещё в Месопотамии и пили в средневековой Европе, а сегодня напиток можно встретить практически в любой стране мира. В Советском Союзе отношение к пиву было особенное. Многие до сих пор с ностальгией вспоминают вкус того самого настоящего разливного! Советские фильмы не могли пройти мимо этой детали: кружки, пивные, бочки — всё это попадало в кадр, добавляя сцене правдивости и живости. А вы сможете отгадать 10 картин по кадрам с пенным?

Советский кинематограф подарил героев, которых мы спустя десятилетия вспоминаем с улыбкой. Одним из таких точно можно считать Владимира Басова! Угадаете 8 фильмов с его участием? А это испытание для тех, кто хочет по полной погрузиться в прошлое, — нужно угадать, из каких фильмов СССР эти продавщицы!

Тест: Этих тигров обожали все дети СССР — вспомните, из каких 6 мультиков полосатые хищники?
Тест: Этих тигров обожали все дети СССР — вспомните, из каких 6 мультиков полосатые хищники?
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Виктория Мишинкина
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