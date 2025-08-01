Тест: Пиво в фильмах СССР — узнаете 10 культовых картин по кадрам с пенным?

История пива уходит корнями в глубокую древность: его варили ещё в Месопотамии и пили в средневековой Европе, а сегодня напиток можно встретить практически в любой стране мира. В Советском Союзе отношение к пиву было особенное. Многие до сих пор с ностальгией вспоминают вкус того самого настоящего разливного! Советские фильмы не могли пройти мимо этой детали: кружки, пивные, бочки — всё это попадало в кадр, добавляя сцене правдивости и живости. А вы сможете отгадать 10 картин по кадрам с пенным?