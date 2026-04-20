Майский облом: Производственный календарь на май 2026, переносы выходных, хитрый отпуск Оглавление Календарь выходных и рабочих дней в мае 2026 Как отдыхаем на 1 мая 2026 (Праздник Весны и Труда) Как отдыхаем на 9 мая 2026 (День Победы) Рабочая неделя между праздниками Почему майские праздники 2026 стали короче Как продлить майские праздники (если взять отпуск) Переносы выходных дней в 2026 году Кто работает в праздничные дни Часто задаваемые вопросы 1 мая 2026 года — выходной или рабочий? 9 мая 2026 года — выходной или рабочий? Какие дни в мае 2026 сокращённые? Почему майские праздники в 2026 году короткие? Выгодно ли брать отпуск в мае 2026? Заключение Производственный календарь на май 2026: как отдыхаем на 1 и 9 Мая, какие дни сокращённые, сколько рабочих и выходных дней. Почему майские праздники стали самыми короткими за 8 лет и как продлить отдых. 20 апреля, 12:35 Производственный календарь на май 2026: когда и сколько отдыхаем. Обложка © Nano Banana AI

Май — месяц, который все ждут с особым трепетом. Тепло, зелень, шашлыки, грядки. И, конечно, долгожданные выходные. В 2026 году график отдыха, скажем прямо, получился не таким щедрым, как в прошлые годы. Но это не повод расстраиваться. Нужно просто знать расклад.

Мы подготовили для вас подробный гид: как отдыхаем в мае 2026, какие дни рабочие, где можно прибавить себе лишний выходной и почему в этом году майские праздники бьют антирекорды. Спойлер: виноваты во всём рекордно длинные новогодние каникулы.

Календарь выходных и рабочих дней в мае 2026

Начнём с цифр. Всех, кто работает по стандартной пятидневке, в мае 2026 года ждут:

19 рабочих дней;

12 выходных и праздничных дней.

Сами праздники разбиты на два блока по три дня: с 1-го по 3 мая и с 9-го по 11 мая. Между ними — полноценная рабочая неделя с 4-го по 8 мая: «каникул посередине» не предусмотрено.

Как отдыхаем на 1 мая 2026 (Праздник Весны и Труда)

Первая часть майского отдыха приурочена к Празднику Весны и Труда.

1 Мая в 2026 году выпадает на пятницу. А это автоматически делает день нерабочим праздничным (статья 112 ТК РФ). Прибавляем к пятнице стандартные субботу и воскресенье. Получаем аккуратный трёхдневный уик-энд: 1, 2 и 3 мая.

Важный нюанс: четверг, 30 апреля, — предпраздничный рабочий день. А значит, он сокращается на один час. Уйти с работы можно будет на 60 минут раньше.

Как отдыхаем на 9 мая 2026 (День Победы)

Вторая часть — День Победы. Тут ситуация чуть сложнее, но в итоге тоже приятная.

9 Мая в 2026 году — суббота. По Трудовому кодексу, если праздник совпадает с выходным, этот выходной переносится на ближайший рабочий день (часть 2 статьи 112 ТК РФ). Таким образом, выходной с субботы, 9 мая, переезжает на понедельник, 11 мая.

Плюс воскресенье 10 мая — само собой выходной.

В итоге на День Победы получаем ещё одни трёхдневные выходные: 9, 10 и 11 мая.

А пятница, 8 мая, становится сокращённым рабочим днём. Тоже минус один час.

Рабочая неделя между праздниками

А вот это — самый, пожалуй, грустный пункт для тех, кто привык к длинным майским каникулам прошлых лет.

Между двумя блоками праздников (с 1-го по 3 мая и с 9-го по 11 мая) лежит полноценная пятидневная рабочая неделя — с 4-го по 8 мая. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Обычные трудовые будни. Никаких дополнительных выходных, никаких переносов.

Да, придётся выйти на работу, отработать пять дней и только потом снова отправиться отдыхать.

Почему майские праздники 2026 стали короче

Вы наверняка заметили: в прошлые годы май радовал четырёхдневными блоками, а то и длиннее. В 2026 году — всего по три дня. Эксперты уже окрестили эти майские праздники самыми короткими за последние восемь лет.

В чём причина? Почему нас так «обделили»?

Ответ прост и логичен. Всё упирается в рекордно длинные новогодние каникулы. В 2026 году они продлились 12 дней подряд — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Такой длинный отдых стал возможен за счёт переноса выходных дней. И эти переносы «съели» возможность сделать длинными майские.

Проще говоря, государство как бы выбирало: либо мы отдыхаем долго в январе, либо — долго в мае. В этом году выбрали январь. Поэтому майские и получились такими, какие есть.

Как продлить майские праздники (если взять отпуск)

Хорошая новость для тех, кто не привык мириться с обстоятельствами: отдых можно продлить. Легально и без ущерба для работы.

Самый простой способ — взять отпуск на пять рабочих дней, которые попадают между праздничными блоками: с 4-го по 8 мая.

Считаем:

1–3 мая — праздничные выходные;

— праздничные выходные; 4–8 мая — отпуск (5 дней);

— отпуск (5 дней); 9–11 мая — праздничные выходные.

Итог: 11 дней отдыха подряд (с 1-го по 11 мая). При этом из своего ежегодного отпуска вы потратите всего пять дней. Согласитесь, звучит заманчиво.

Но есть нюанс. Май — невыгодный месяц для отпуска с финансовой точки зрения. Потому что в этом месяце мало рабочих дней. А отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев, и один рабочий день в мае «стоит» дороже, чем в обычном месяце. Отдохнёте вы хорошо, но заплатите за это рублём. Подумайте, что для вас важнее: длинный отдых или размер отпускных.

Переносы выходных дней в 2026 году

Чтобы картина была полной, давайте кратко пробежимся по всем переносам 2026 года. Они утверждены постановлением Правительства РФ от 24.09.2025 № 1466.

Вот какие переносы были сделаны:

суббота, 3 января, перенесена на пятницу, 9 января;

воскресенье, 4 января, перенесено на четверг, 31 декабря 2025 года.

Обратите внимание: никаких переносов выходных с новогодних каникул на май в 2026 году не производилось. Именно поэтому майские праздники и стали такими короткими.

Вот как в итоге выглядит весь календарь длинных выходных на 2026 год:

Новогодние каникулы: 12 дней (с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года).

День защитника Отечества: 3 дня (с 21-го по 23 февраля).

Международный женский день: 3 дня (с 7-го по 9 марта).

Майские праздники: два блока по 3 дня (1–3 мая и 9–11 мая).

День России: 3 дня (с 12-го по 14 июня).

Кто работает в праздничные дни

Пока большинство отдыхает, есть категории граждан, которые продолжают нести вахту. Кто же эти люди?

В праздничные дни (и 1 Мая, и 9 Мая, и во все остальные) работают:

Сотрудники непрерывно действующих предприятий (заводы, электростанции и т.д.).

(заводы, электростанции и т.д.). Экстренные службы: МЧС, скорая помощь, полиция.

МЧС, скорая помощь, полиция. Магазины, аптеки, сфера обслуживания.

Средства массовой информации.

Кроме того, в праздники выходят на работу те, кто трудится по сменному графику (2/2, 3/3, сутки/трое), если их смена выпадает на праздничный день. Для них «красный день календаря» — просто ещё один рабочий день, но уже за двойную оплату или с предоставлением дополнительного отгула.

Часто задаваемые вопросы

1 мая 2026 года — выходной или рабочий?

Ответ: выходной. Это официальный нерабочий праздничный день. В 2026 году он выпадает на пятницу, поэтому отдыхаем три дня подряд: 1, 2 и 3 мая.

9 мая 2026 года — выходной или рабочий?

Ответ: выходной. День Победы — нерабочий праздничный день. Поскольку в 9 мая 2026 года — суббота, выходной переносится на понедельник, 11 мая. Отдыхаем с 9-го по 11 мая.

Какие дни в мае 2026 сокращённые?

Ответ: два дня. Четверг, 30 апреля, (накануне 1 Мая) и пятница, 8 мая, (накануне Дня Победы). В эти дни рабочий день сокращается на один час.

Почему майские праздники в 2026 году короткие?

Ответ: потому что все переносы выходных ушли на удлинение новогодних каникул. Они в 2026 году продлились 12 дней подряд. Дополнительных переносов на май не осталось.

Выгодно ли брать отпуск в мае 2026?

Ответ: с точки зрения продолжительности отдыха — да. Можно объединить отпуск с праздниками и отдыхать 11 дней подряд. С финансовой точки зрения — нет. Май считается невыгодным месяцем для отпуска из-за малого количества рабочих дней.

Заключение

Май 2026 года не побаловал нас длинными каникулами. Два блока по три дня — таков расклад. Причина — рекордные новогодние выходные. Но, как говорится, нет худа без добра.

Теперь вы знаете точные даты, понимаете, какие дни сокращённые, а где можно подзаработать в праздник. И главное — знаете, как с помощью всего пяти дней отпуска превратить эти короткие выходные в почти полноценные мини-каникулы.

Планируйте свой отдых заранее. И не забывайте: 1 Мая — Праздник Весны и Труда, а 9 Мая — День Победы. Отдыхаем с уважением к истории и с радостью от наступившего тепла.

Авторы Андрей Соколов