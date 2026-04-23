1 мая 2026: как отдыхаем, история и традиции Праздника Весны и Труда, мероприятия в Москве и погода

1 мая 2026 — выходной день. Праздник выпадает на пятницу, поэтому отдыхаем три дня. Рассказываем об истории и традициях Первомая, мероприятиях в Москве и погоде. 22 апреля, 22:15

1 мая 2026 года в России — официальный выходной день. В 2026 году праздник выпадает на пятницу, поэтому россияне, работающие по графику 5/2, будут отдыхать три дня подряд — 1, 2 и 3 мая. Рассказываем об истории Первомая, о том, как его отмечают в России и мире, какие мероприятия пройдут в Москве и других городах, а также какая погода ожидается в праздничные дни.

1 мая 2026 — выходной или рабочий?

1 мая 2026 года — выходной праздничный день с сохранением зарплаты. Это следует из статьи 112 Трудового кодекса РФ, так как 1 мая в России отмечается Международный день весны и труда.

Производственный календарь на май 2026

В мае 2026 россияне будут отдыхать два раза по три дня: с 1-го по 3 мая и с 9-го по 11 мая.

История праздника 1 Мая

Древние корни

Древние корни праздника 1 Мая пошли от языческих традиций разных культур, связанных с природой, плодородием, началом нового жизненного цикла и сезонными изменениями.

Так, в ночь с 30 апреля на 1 мая древние славяне отмечали Живин день — праздник в честь богини Живы (Живены, Живаны), которая считалась покровительницей жизни, любви, весны и плодородия. Её образ ассоциировался с расцветом природы и началом новой жизни. С приходом христианства на Руси 1 мая чтили память Кузьмы-огородника.

В Ирландии отмечали Бельтайн — праздник, знаменующий начало лета. Он открывает светлое время года, и по этому случаю местные жители разжигали огонь в честь бога Солнца. Отсюда другое название праздника — Ночь костров.

В Швеции и Германии в ночь с 30 апреля на 1 мая праздновали Вальпургиеву ночь, или Ночь ведьм. В это время разжигали огромные костры, отгоняющие злых ведьм, слетающихся на шабаш.

Происхождение Первомая

1 мая 1886 года в американском городе Чикаго прошла массовая демонстрация рабочих, которые требовали ввести 8-часовой рабочий день вместо 12–15-часового, повысить зарплаты и улучшить условия труда. Демонстрация закончилась трагически: во время разгона протестующих произошёл взрыв, погибло несколько человек, включая полицейских. В результате восемь анархистов были приговорены к смертной казни.

В память о погибших в 1889 году Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днём международной солидарности трудящихся. Конгресс постановил проводить в этот день массовые демонстрации, чтобы объединить трудящихся разных стран в борьбе за справедливые условия труда.

Первомай в СССР

1 Мая в СССР отмечали как День международной солидарности трудящихся. Праздник имел чёткую идеологическую направленность, помогал подчёркивать силу, единство и правоту советского рабочего класса.

Первоначально праздник назывался «День Интернационала». С 1918 года 1 мая стало нерабочим днём, а с 1928 года нерабочим стало и 2 мая. В 1970-х годах праздник переименовали в День международной солидарности трудящихся. Последняя официальная первомайская демонстрация состоялась 1 мая 1990 года.

Многие помнят, как это было: организованные колонны трудящихся с цветами, флагами и вымпелами проходили по центральным улицам городов и посёлков всех республик СССР под марши и музыку. С трибун демонстрантов приветствовали руководители КПСС и представители власти. Главная демонстрация страны ежегодно проходила на Красной площади в Москве и транслировалась по телевидению. 2 мая традиционно проводились массовые празднования на природе — «маёвки».

Первомай в современной России

Сегодня праздник ассоциируется с весной, уважением к труду, миром, справедливостью и солидарностью. В оформлении городских мероприятий иногда используют красные флаги, транспаранты с традиционными лозунгами, символику с изображениями серпа, молота, голубей мира.

В некоторых городах по-прежнему проходят акции, которые организуют профсоюзы, политические партии. В 2025 году первомайская акция профсоюзов проходила под девизом «Доблестный труд — гарантия победы!».

В рамках празднования могут проводиться субботники, флешмобы, выставки, спортивные мероприятия. Во многих городах устраивают праздничные программы с музыкой, танцами и угощениями. Парки культуры и отдыха, городские площади превращаются в центры народных гуляний с конкурсами и развлечениями. Также многие устраивают пикники, первые в сезоне шашлыки, выезжают на дачи.

Как отмечают 1 Мая в мире

1 Мая отмечается в Китае как «Лаодун Цзе» (День труда) и входит в число «золотых недель». В 2026 году в Поднебесной в честь этого отдыхают пять дней. Проходят патриотические мероприятия, чествования трудящихся, многие китайцы отправляются в путешествия.

В Италии 1 мая является государственным праздником. На улицах крупных городов профсоюзы организуют мирные шествия, заканчивающиеся выступлениями музыкантов под открытым небом. Но это также и романтический праздник. Существует поверье, в котором говорится, что оставленная молодым человеком в этот день зелёная ветвь у дверей девушки означает предложение. Если возлюбленная заберёт ветвь — она согласна выйти замуж, если оставит на крыльце — это означает отказ. Также итальянцы в этот день украшают майское дерево. Наряжают его конфетами, лентами и празднуют возле него 1 Мая.

1 мая является официальным государственным праздником и во Франции. В 1883 году там вышло постановление о правах трудящихся. Массовые демонстрации по этому случаю проходят до сих пор. Символом первомайского праздника стала веточка ландыша: эти цветы принято дарить своим друзьям и близким, а можно и просто прохожим. Французы засушивают цветок и хранят его до следующего праздника на счастье.

1 Мая в Финляндии отмечают студенты высших учебных заведений и выпускники школ. В ночь с 30 апреля на 1 мая они собираются на улицах. Этот день похож на наш российский последний звонок. Существует традиция одевания скульптуры обнажённой девы Хавис Аманды — студенты по очереди омывают статую, после чего торжественно надевают на неё белую студенческую фуражку.

Празднуют 1 Мая и во Вьетнаме — после объединения Северного и Южного Вьетнама в 1976 году и окончательного утверждения социализма день приобрёл особую популярность. Отмечается сразу после Дня воссоединения 30 апреля, установленного в память освобождения города Хошимина (Сайгон) от интервентов, — так что праздники фактически переходят один в другой. Проводятся демонстрации, концерты, мероприятия памяти погибших на войне. Также в это время вьетнамцы навещают родных, поэтому праздник становится семейным.

1 Мая отмечают и в Боливии — стране, сочетающей социализм с католическими и индейскими традициями. На следующие дни празднование переходит в фольклорный фестиваль в память о кресте, на котором распяли Христа. 2–3 мая в городе Санта-Круз верующие участвуют в общем крестном ходе, а на острове Сурикуи, на озере Титикака, где сохранилось плетение лодок из тростника, выступают ансамбли традиционной музыки и танцев. Также 3 мая в некоторых департаментах в честь начала сельскохозяйственных работ исполняют танец изобилия и просят святых о хорошем урожае.

Мероприятия на 1 мая 2026 в Москве и других городах

Москва

Основной площадкой для празднований в Москве выступит парк Горького.

09:00 – 10:00 — разминка и беговая тренировка «Спорткружка» на сцене NOVA.

10:00 – 17:00 — фестиваль «Шахпетанк» у скульптуры «Балерина» (игры, мастер‑классы, турнир).

11:00 – 12:30 — забег на пять километров «Май! Парк! Бег!» по набережной.

11:00 – 13:00 — мастер‑класс по коллажу «Лето в деталях» в музыкальном салоне (нужна регистрация).

12:00 и 13:00 — экскурсии на электробусе по парку.

13:00 – 16:00 — бесплатное посещение Народной обсерватории (экскурсия + наблюдение за Солнцем при ясной погоде).

16:00 – 17:30 и 19:00 – 21:00 — концерты классической музыки в музыкальном салоне.

17:00 – 18:30 — лекция «Психология спорта» в лектории.

17:00 – 19:00 — праздничный концерт в летнем кинотеатре в «Музеоне».

Другие парки:

Усадьба Воронцово — шоу с мыльными пузырями для детей и мастер‑класс по созданию ароматов для взрослых.

— шоу с мыльными пузырями для детей и мастер‑класс по созданию ароматов для взрослых. Парк Олимпийской деревни — актёрский мастер‑класс и грим, вечером — показ немого кино под открытым небом.

— актёрский мастер‑класс и грим, вечером — показ немого кино под открытым небом. Измайловский парк — концерты с музыкой из советских фильмов.

Санкт-Петербург

Уличное мероприятие «Ретро рекорд» . Пройдёт в сквере Лидии Клемент (Подольская ул., между д. 20 и д. 26) в 13:00.

. Пройдёт в сквере Лидии Клемент (Подольская ул., между д. 20 и д. 26) в 13:00. Познавательное мероприятие «Праздник 1 Мая. День весны и труда» в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Альмус» (ул. Шелгунова, д. 25). Начало в 16:00.

в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Альмус» (ул. Шелгунова, д. 25). Начало в 16:00. Танцевально-развлекательная программа в культурно-досуговом центре «Московский» (Варшавская ул., д. 98, лаборатория творчества «В98»). Начало в 16:00.

в культурно-досуговом центре «Московский» (Варшавская ул., д. 98, лаборатория творчества «В98»). Начало в 16:00. «Трудись, отдыхай, играй» — игровая программа в Парке культуры и отдыха г. Колпино (Стахановская ул., д. 15, сцена парка аттракционов). Начало в 14:00.

Погода на 1 мая 2026 в Москве, СПб и других городах

По предварительным прогнозам, погода на 1 Мая в целом ожидается нежаркой. В Москве и Петербурге будет свежо, а в Краснодаре погода ожидается мягкой.

Народные приметы на 1 мая

1 мая на Руси отмечали как день Кузьмы-огородника. Верили, что посадками не должны заниматься мужчины, боялись, что всходов не будет. Этот труд доверяли только женщинам. Полагали, что, если пожениться 1 мая, будут молодые всю жизнь маяться. 1 мая девушки собирали дождевую воду — если помыть ею волосы, будут лучше расти. А холод на 1 мая указывал на тепло во второй половине месяца, жара же предвещала обратное.

Считается, что 1 мая не надо показывать семена и рассаду кому-либо — всходы могут завянуть. Также не стоит играть в азартные игры и участвовать в лотереях — удача может отвернуться. Не следует давать деньги и вещи в долг — вместе с ними из дома уйдёт благополучие. Не надо и грустить — это может привести к тому, что всё лето придётся плакать.

Часто задаваемые вопросы

Почему 1 Мая празднуют во всём мире?

1 Мая празднуют во многих странах мира в основном из-за его исторической связи с борьбой за права трудящихся и международной солидарностью. Этот день имеет глубокие корни с XIX века и претерпевал изменения в зависимости от политического и социального контекста разных государств.

Какая погода будет 1 мая 2026 в Москве?

1 мая в Москве ожидается +6...+12 ℃, небольшой дождь.